本益比愈低愈好？底部爆量該出貨、買進？ 法人操盤手解讀散戶2大投資迷思

本益比10倍股票遲遲不漲、100倍的卻一飛衝天；底部爆大量公司，投資人到底該不該追？這些讓散戶困惑的投資迷思，往往源於法人與散戶之間對於投資的邏輯差異。一間公司基本面良好，就代表可閉著眼睛買進嗎？金玉峰證券投顧董事長雷老闆（王韋閔）在《毛利小姐變有錢》節目中，深入剖析散戶與法人挑股思維差異，教你如何從本益比與成交量中，找到真正值得佈局的潛力股。

為何法人敢買百倍本益比？關鍵在公司的「未來」

「為什麼這檔股票本益比100倍還一直漲，另一檔10倍的卻不動？」這是許多散戶的疑惑。雷老闆一針見血地指出，關鍵在於法人與散戶計算基礎不同。散戶習慣用當期公司財報EPS，而法人著眼未來公司成長性所預估的EPS。

雷老闆舉例，一檔股價100元公司，若過去EPS僅2元，本益比高達50倍，看起來很昂貴。但如果法人預估公司明年因接到大單，EPS將躍升至10元，那麼用「未來EPS」計算，本益比其實只有10倍，反而相當便宜。股價會提前反應未來獲利預期，而不是過去或是當下公司表現，這就是為什麼許多成長股在轉虧為盈前，就已大漲一波。

此外，雷老闆強調投資人需警惕一個「泡沫訊號」，也就是當外資報告不再上修獲利預估EPS，卻只是一味調高本益比時，通常代表股價已脫離基本面，有可能純粹是市場情緒堆疊，其伴隨而來的風險也不容忽視。

底部爆量是危險訊號？專家：留意主力持有成本

許多投資人認為，成交量突然放大是危險訊號，但雷老闆強調必須區分該檔股票型態。「底部爆量」往往是主力正在積極進場訊號，雷老闆進一步解釋，若一檔股票在長期下跌後，於低檔盤整了三到四個月，代表已有一群特定買盤在默默承接，這群主力持有成本就會落在這個區間；當這檔股票突然帶量拉出第一根長紅K時，散戶常因猶豫而錯過，但這反而是最佳追擊時間點，也就是主力的成本區。

雷老闆提醒，更安全的進場條件是觀察該檔股票能否連續兩三天出現爆量現象。如果僅爆量一天後就量縮價跌，很可能是短線隔日沖主力攪局。理想訊號是連續放量，且股價穩守在爆量的價格區間之上。

同時，要確認股價上方沒有沉重的季線、半年線等技術性壓力，避免一上漲就遇到解套賣壓。當確認進場後，停損點可以設定在跌破「爆量K棒的低點」或整個「底部盤整區的下緣」，守住主力的成本防線，是既安全又有效率的策略。

波段操作最重要的是紀律，別忘了當初買進的理由

最後，雷老闆給波段操作投資人三個建議：首先，紀律是根本。如果當初買進的理由消失，例如：營收不如預期，就必須果斷停損或減碼。其次，不要用自己的成本看世界，而是要思考市場成本在哪裡。許多人因股價比自己看的價位貴了3%-5%就不追，結果反而錯失主升段。

最後，雷老闆分享一個最重要的心法：投資不要一個人做。他以自身經驗鼓勵年輕人，想向強者學習不一定要比他更強，而是要讓對方喜歡你。主動找前輩請教市場動態、整理資訊，並貢獻自己的價值。當你成為一個樂於付出且值得信賴的人，貴人們自然會樂意分享他們的智慧與機會。他強調：「你的成就，就是你身邊最常接觸那五個人的平均。」

想了解雷老闆選股的「大猩猩理論」及「鑽豹三刀流」投資邏輯，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》。

