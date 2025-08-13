快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

聽新聞
0:00 / 0:00

台首例！「光速火箭」賣香水賣到上櫃、反攻日 門外漢征國際：做品牌才有主導權

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 蔡孝如
攝影 蔡孝如

撰文‧陳禹蓁

台灣第一家掛牌香水企業光速火箭，不僅在國內建立22間門市，更積極拓展海外版圖，從香港、馬來西亞到成功打入日本。兩位從電商選品起家的創辦人，如何打造年銷超過20萬瓶的香氛品牌？

提到香氛，你可能想到英國經典品牌「The Body Shop」、主打城市限定香的「Le Labo」，或國際精品Chanel等。但有家來自台灣、2016年成立的後起之秀「光速火箭」，短時間就創造年銷逾20萬瓶香水、營收7億元佳績，今年7月初已通過審查正式上櫃。

矽谷創投Acorn Pacific Ventures合夥人、前PChome與露天拍賣副總經理吳德威指出，以香水為主產品掛牌的企業，不僅在台灣是首例，全球也屈指可數。這間成立不到10年的公司，是如何在激烈競爭的香氛市場中突圍？

在創辦光速火箭之前，董事長陳冠愷曾任職於電商公司，工作之餘也創業做電商選品；但過沒多久，就發現「電商選品累積的是別人的品牌價值，而競爭對手隨時可以用更低價搶生意。唯有擁有品牌，才有主導權。」因此找來網紅朋友創立「KLOWER PANDOR」（以下稱KP）。

開發產品時，陳冠愷發現，市面上缺乏同時具備清潔和保養功能的沐浴乳，於是在香氛沐浴乳中添加胺基酸等成分，主打清潔同時就能保養；由於功效打中消費者需求，加上網紅推波助瀾，讓KP第一支產品就實現獲利。

因緣際會下，陳冠愷決定買下KP，並與過去電商公司同事、有販售香水吊卡經驗的李冠霆，合夥成立光速火箭。兩人選定以「香氛」出發，瞄準「日常必需品」加「差異化」的產品定位。

光速火箭旗下有兩大香氛品牌，KP由陳冠愷負責、主攻女性市場，另一品牌SHARECO則由李冠霆主導、鎖定男性市場。兩品牌共享研發資源，彼此汲取經驗並優化產品，例如SHARECO可參考KP的沐浴乳與擴香開發經驗；KP則從SHARECO熱門香水款式中掌握消費趨勢。

闖利基市場 線上線下客通抓

光速火箭的第一支爆品是擴香，單月可賣出五萬瓶、創造兩千萬元業績。陳冠愷表示，市面上擴香為延長時效，多會摻入化學添加物，聞久容易刺鼻不適。為此，團隊耗費許多心力尋找替代物，最終使用通過美國國家衛生基金會（NSF）認證、孕婦與寵物都能安心使用的穩定劑。

除了聚焦利基市場，兩人也善用過去經營電商的經驗，強化產品策略。

李冠霆表示，公司透過銷售數據掌握消費者偏好，如台灣男性偏好木質調香氣，再搭配行銷設定情境打動消費者。近年推出養護髮品也是基於數據分析，李冠霆分享，在用關鍵字下廣告時，發現「香氛」與「染髮」匹配度高，推估染髮族群重視外型，因此更常使用香水，於是推出「香氛髮妝修護水」。

光速火箭也懂玩網紅行銷，請來知名饒舌歌手瘦子和韓團台籍女星舒華代言，以「明星愛用香」創造聲量。

雖然擅長數據與網路行銷，但一九年跨入實體通路，才是讓公司營收翻倍的關鍵。

「線上轉線下其實是一大挑戰，因為包裝、質感都逃不掉消費者檢驗。」陳冠愷說。為控制風險，他們以小規模試點，首間門市選在誠品武昌店3樓，結合網路聲量與廣告投放，單月營收破百萬元。

儘管實體店單月業績，電商只需幾天就能達到，陳冠愷仍看重實體店能接觸無法試用而猶豫的潛在客群。因此，疫情肆虐的2021年，當許多店家紛紛停業，光速火箭卻逆勢在西門町街邊開設能自由陳列商品、展現品牌個性的旗艦店。

「香氛產品重視體驗，線下通路所創造的品牌價值，遠超過營收本身。」商業發展研究院國際數位商業研究所所長戴凡真說明。

目前光速火箭的實體門市已拓展至22間，線上線下營收各半。李冠霆表示，線上訂單忠誠度低，實體通路則具區域保護與體驗優勢，兩者兼顧，讓公司營運體質更健康。

現在光速火箭正衝刺國際市場，持續追求營收成長。

光速火箭自二二年拓展香港、馬來西亞市場，去年更透過代理商在日本鋪貨，打入LOFT、伊勢丹百貨等通路。

能率也入股 有助海外布局

光速火箭大股東、能率資本管理顧問董事長董俊毅回憶，他入股前曾考察西門店，「店裡有許多外國觀光客，在國際市場很有潛力。」他也強調，未來將善用集團資源介紹日本代理商，加速海外布局。

在台灣，光速火箭規畫進駐寶雅、屈臣氏等連鎖通路；未來也將補足產品線，開發車用香氛，年底還要推出女性私密處保養品。

光速火箭能否繼續竄升，在國際舞台上綻放迷人香氣，值得持續關注。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1495期)

延伸閱讀》

電話講沒幾句就掛斷、開刀不來探望...從小盡心呵護，為何孩子長大後越來越冷漠？和成年子女相處最重要的事

退休夫妻省存700萬＋繳清房貸，「不留負擔」竟成爭產導火線！3方向規劃老後財：用剩的才是遺產

核三重啟公投辯論3》黃士修稱核廢料對環境「無危害」，綠黨甘崇緯喊「核電歸零」未造成缺電

今周刊

追蹤

延伸閱讀

日本電車站有癡漢？女高中生突被舔大腿極震驚 淫狼跟入車廂終被捕

亞洲盃男籃／黎巴嫩下剋上淘汰日本！ 搭上8強末班車

不貳偶劇結合梨園戲 重詮日本怪談牡丹燈籠人鬼戀

酷航台北飛日本航班 10月起增班

相關新聞

晶片稅100％課到誰？半導體業者：台積沒事不代表其他廠沒事...台灣未來不會太樂觀

8月6日在白宮的記者會上，川普無預警宣布，晶片稅率將高達100％，「我們將對晶片與半導體施以非常巨大的關稅，但好消息是，像蘋果這樣承諾在美國蓋廠的公司，不會被收費。」

無人機「非紅供應鏈」彎道超車 彰化2製造能力出線！竹北就像台北天母：最後拼圖在這

台灣高科技產業發展蓬勃，同時傳統產業面臨諸多挑戰，產業形塑出城市治理差異。

半導體關稅100%「乍看完了」...川普留後門！謝金河：選錯方向會付大代價

川普開啓的下一個大局！

川普幫台積電開支票！才傳20%關稅想降有2條件 魏哲家真點頭？公司發聲

美國總統川普週二(8/5)接受美國電視媒體CNBC訪問，談及近期對等關稅以及各國談判狀況。川普強調，來自台灣的晶圓代工龍頭台積電，已經在亞利桑那州承諾投資3000億美元，並建造全世界最大的晶片廠。 川普特別提及232調查與半導體關稅，強調結果預計一周內出爐，並宣布半導體關稅，「結果會讓這些晶片確實地在美國製造」。 台積電ADR(TSM)開盤後一路走跌，跌幅一度高達3.63%，來到230.31美元，終場收在232.47美元、下跌6.53美元或2.73%，而週三台股台積電也跟進下跌，跌幅一度逾2%，最低來到1125元，拖累台股開低走低，下跌近1%，最低來到23433點。 針對川普喊出台積電將投資美國3000億美元，台積公司對此無評論，相關資訊請依公司公告為準。

台首例！「光速火箭」賣香水賣到上櫃、反攻日 門外漢征國際：做品牌才有主導權

台灣第一家掛牌香水企業光速火箭，不僅在國內建立22間門市，更積極拓展海外版圖，從香港、馬來西亞到成功打入日本。兩位從電商選品起家的創辦人，如何打造年銷超過20萬瓶的香氛品牌？

博通9成市占捍衛龍頭寶座！掌握AI交換器話語權 高調回擊輝達、AMD

博通憑九成市占率稱霸雲端資料中心交換器市場，面對輝達與超微（AMD）的強勢進擊，高調推出基於乙太網路的SUE架構，主打開放相容與低延遲性能，力守AI時代交換器主導權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。