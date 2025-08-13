台首例！「光速火箭」賣香水賣到上櫃、反攻日 門外漢征國際：做品牌才有主導權

撰文‧陳禹蓁

台灣第一家掛牌香水企業光速火箭，不僅在國內建立22間門市，更積極拓展海外版圖，從香港、馬來西亞到成功打入日本。兩位從電商選品起家的創辦人，如何打造年銷超過20萬瓶的香氛品牌？

提到香氛，你可能想到英國經典品牌「The Body Shop」、主打城市限定香的「Le Labo」，或國際精品Chanel等。但有家來自台灣、2016年成立的後起之秀「光速火箭」，短時間就創造年銷逾20萬瓶香水、營收7億元佳績，今年7月初已通過審查正式上櫃。

矽谷創投Acorn Pacific Ventures合夥人、前PChome與露天拍賣副總經理吳德威指出，以香水為主產品掛牌的企業，不僅在台灣是首例，全球也屈指可數。這間成立不到10年的公司，是如何在激烈競爭的香氛市場中突圍？

在創辦光速火箭之前，董事長陳冠愷曾任職於電商公司，工作之餘也創業做電商選品；但過沒多久，就發現「電商選品累積的是別人的品牌價值，而競爭對手隨時可以用更低價搶生意。唯有擁有品牌，才有主導權。」因此找來網紅朋友創立「KLOWER PANDOR」（以下稱KP）。

開發產品時，陳冠愷發現，市面上缺乏同時具備清潔和保養功能的沐浴乳，於是在香氛沐浴乳中添加胺基酸等成分，主打清潔同時就能保養；由於功效打中消費者需求，加上網紅推波助瀾，讓KP第一支產品就實現獲利。

因緣際會下，陳冠愷決定買下KP，並與過去電商公司同事、有販售香水吊卡經驗的李冠霆，合夥成立光速火箭。兩人選定以「香氛」出發，瞄準「日常必需品」加「差異化」的產品定位。

光速火箭旗下有兩大香氛品牌，KP由陳冠愷負責、主攻女性市場，另一品牌SHARECO則由李冠霆主導、鎖定男性市場。兩品牌共享研發資源，彼此汲取經驗並優化產品，例如SHARECO可參考KP的沐浴乳與擴香開發經驗；KP則從SHARECO熱門香水款式中掌握消費趨勢。

闖利基市場 線上線下客通抓

光速火箭的第一支爆品是擴香，單月可賣出五萬瓶、創造兩千萬元業績。陳冠愷表示，市面上擴香為延長時效，多會摻入化學添加物，聞久容易刺鼻不適。為此，團隊耗費許多心力尋找替代物，最終使用通過美國國家衛生基金會（NSF）認證、孕婦與寵物都能安心使用的穩定劑。

除了聚焦利基市場，兩人也善用過去經營電商的經驗，強化產品策略。

李冠霆表示，公司透過銷售數據掌握消費者偏好，如台灣男性偏好木質調香氣，再搭配行銷設定情境打動消費者。近年推出養護髮品也是基於數據分析，李冠霆分享，在用關鍵字下廣告時，發現「香氛」與「染髮」匹配度高，推估染髮族群重視外型，因此更常使用香水，於是推出「香氛髮妝修護水」。

光速火箭也懂玩網紅行銷，請來知名饒舌歌手瘦子和韓團台籍女星舒華代言，以「明星愛用香」創造聲量。

雖然擅長數據與網路行銷，但一九年跨入實體通路，才是讓公司營收翻倍的關鍵。

「線上轉線下其實是一大挑戰，因為包裝、質感都逃不掉消費者檢驗。」陳冠愷說。為控制風險，他們以小規模試點，首間門市選在誠品武昌店3樓，結合網路聲量與廣告投放，單月營收破百萬元。

儘管實體店單月業績，電商只需幾天就能達到，陳冠愷仍看重實體店能接觸無法試用而猶豫的潛在客群。因此，疫情肆虐的2021年，當許多店家紛紛停業，光速火箭卻逆勢在西門町街邊開設能自由陳列商品、展現品牌個性的旗艦店。

「香氛產品重視體驗，線下通路所創造的品牌價值，遠超過營收本身。」商業發展研究院國際數位商業研究所所長戴凡真說明。

目前光速火箭的實體門市已拓展至22間，線上線下營收各半。李冠霆表示，線上訂單忠誠度低，實體通路則具區域保護與體驗優勢，兩者兼顧，讓公司營運體質更健康。

現在光速火箭正衝刺國際市場，持續追求營收成長。

光速火箭自二二年拓展香港、馬來西亞市場，去年更透過代理商在日本鋪貨，打入LOFT、伊勢丹百貨等通路。

能率也入股 有助海外布局

光速火箭大股東、能率資本管理顧問董事長董俊毅回憶，他入股前曾考察西門店，「店裡有許多外國觀光客，在國際市場很有潛力。」他也強調，未來將善用集團資源介紹日本代理商，加速海外布局。

在台灣，光速火箭規畫進駐寶雅、屈臣氏等連鎖通路；未來也將補足產品線，開發車用香氛，年底還要推出女性私密處保養品。

光速火箭能否繼續竄升，在國際舞台上綻放迷人香氣，值得持續關注。

