Peugeot從沉睡品牌到進口轎車銷售王！寶嘉聯合團隊轉型 揭寶獅突圍翻身計

寶獅在台沉寂多年，去年起新團隊重新定位市場與價格帶，升級經銷據點與售後服務，預計今年銷售3千輛，刷新30年紀錄，未來更將在關稅浪潮中爭取更大市占。

走進台北內湖區一處巷弄，一座50年歷史的廢棄化工廠悄悄由一支全新的汽車團隊接手，改裝成保修訓練基地。這個團隊只用一年時間，就將沉寂許久的Peugeot（舊稱標緻，以下稱寶獅）推進台灣車市，如無意外，以「獅子」為品牌Logo的寶獅，今年將刷新過去30年的銷售紀錄，交出年銷3千輛的佳績。

美國對等關稅談判尚未最後定案，導致今年上半年車市急凍，歐洲車寶獅卻叩關有成。「以前就像是鴨子划水，默默把產品推上市；但現在不一樣了，我們正在攪亂一池春水。」寶獅新團隊、寶嘉聯合執行董事吳睿弘這樣描繪再戰市場的情景。

甜蜜價格鎖定國產車客群

搶攻市占刷新在台銷量

吳睿弘敢這般說，有其底氣。

今年上半年台灣車市累積銷量未能跨過20萬輛大關，比去年同期衰退14％；但端出不到120萬元甜蜜價的寶獅408 Hybrid，在6月時即以660輛銷售之姿，登上進口轎車王寶座，躋身該月總市場車系第10名。

「連我看了都想買一輛！」一名汽車廠高層直言，過去銷售停滯的寶獅，有如睡獅乍醒。

寶獅在台灣市場歷經多次起伏，30年前挾著法國百年汽車品牌名號，以獨特的尾燈設計，一度受到高端車主喜愛；後來因母廠代理權不斷變更、引擎等零件頻出狀況而陷入銷售困境。

2007年，國內主機板大廠、技嘉科技創辦人葉培城成立寶嘉聯合，重新拿下寶獅台灣區代理權。只是，十多年來，在台銷售始終不見起色。直到2021年寶獅雪鐵龍集團（PSA）和飛雅特克萊斯勒汽車集團（FCA）合併為全球銷量第四大的Stellantis集團，寶獅被新集團納入，轉機也隨之出現。

「台灣市場在集團的定位，就是個『標竿』。」Stellantis亞太區首席營運長Isaac YEO受訪時，為寶獅在台灣車市下了定義。他剖析，歐洲車占整體銷售市場約兩成，具備相當的市場規模，更重要的是，「台灣尚未被中國車『血洗』，不會出現嚴重的削價競爭，對集團來說是個極具潛力的市場」。

原寶嘉聯合代理權2024年底屆期前，Isaac YEO有意另覓經銷商，2024年1月他專程啟動選商之旅，一路密談逾十家潛在合作者，卻一直沒有遇到理想對象，直到尚騰出現，才露出了曙光。

尚騰汽車集團手握保時捷、SKODA、KIA等經銷權，近年來在進口汽車市場攻城掠地，頗有聲勢。一肩扛起談判大任、身兼執行長的吳睿弘直言，超跑、韓系車在手後，引進更多車款，有助於擴大勢力與規模。

「我們聊了3小時，差點錯過飛機。」Isaac YEO笑著回憶。雙方相談甚歡，都同意要跳脫專注單一品牌思惟，改採集團概念來行銷台灣市場。攤開來看，Stellantis除了寶獅，旗下還有Alfa Romeo、JEEP、RAM等十四個汽車品牌，是擁有最多品牌的汽車集團，藉由共通平台和通路發揮出綜效，本來就是集團的目標。

「把Stellantis視作一個大品牌，底下有很多產品線，像是JEEP就是越野車的代表、Alfa Romeo就是專做運動性能跑車，我覺得是Doable（可以做的），Complexity is our strength（複雜反而是我們的優勢）。」吳睿弘強調。

升級經銷據點與售後維修

業務助攻吸引德系車主

吳睿弘親赴馬來西亞提案，去年6月確定取得在台代理權後，開始進行代理權移轉。由於驗證一輛車至少耗時6個月，直接入主原代理商有利於新車快速導入，因此在吳睿弘奔走下，寶嘉聯合原股東陸續出售股權，由尚騰汽車主要股東接手逾7成股權，同年底正式入主寶嘉聯合。

拿下代理權後，更重要的是新車定位市場、重組經營團隊，吳睿弘耗費心力找來各大車廠高層，包含曾在奧迪、太古汽車的謝才敏擔任總裁、前VOLVO總裁蘇嘉明出任產品暨行銷總監等，組成六人核心團隊。

當務之急是進行市場調查，蒐集車市銷售情報，分析寶獅的優劣勢。

「100萬到130萬元是甜蜜點！」謝才敏分享團隊討論的第一個決議，這個價格區間介於高階國產車、歐洲車入門款之間，有機會吸引長期由日系車盤據的消費者，讓寶獅一上市就先立於有利位置。一車市專家也認為，定價成功是寶獅「醒過來」的一大關鍵。

只是，要讓原廠同意定價策略，一開始並不容易。謝才敏為此與Stellantis前後開了上百場會議，以自己對台灣超過三十年的銷售經驗掛保證，才說服原廠。

「到現在為止，台灣市場都還在虧錢」，Isaac YEO坦言。他認為，現階段關鍵在讓更多人認識品牌，而不是馬上獲利；他看上的，是台灣市場一旦順利打開，後續帶來的集團效益。

為了能夠直面車主，擴大經銷據點也是當務之急。短短一年，新任銷售暨行銷副總曹耀中積極擴大及升級經銷據點，目前已與十家知名經銷商合作，打造15個銷售據點。同時增加招聘銷售顧問，從原來70位，擴充一倍有餘。

同時，為了培養這些未來的超級業務員，從提高業務員對於同一級距車輛掌握度、了解各車型使用痛點開始，進行一連串教育訓練。

曹耀中透露，許多原本是德系車、國產車車主，經過業務員的解說，都有興趣換開或買入寶獅，「以前銷售一個月賣4輛，現在可以賣到10輛。」

過去寶獅的故障問題也被正視，強化售後維修團隊的掌握度，解決痛點。售後服務總監曹銀雄就說，他專程請來曾在福斯、特斯拉研發部門任職的講師來授課，讓後勤單位可以更了解旗下所銷售車款的特性；本月也迎來美國講師，為後續上市車款做二度教育訓練，確保未來遇到技術問題能夠很快排除。

數字會說話，今年截至七月，寶嘉聯合營收逾三十億元，合計銷售2400輛（含雪鐵龍），是去年同期的3倍。

美車輸台零關稅紅利在望

引進多品牌打群架突圍

截至目前，新的寶嘉聯合已投入上千萬元進化。吳睿弘透露，除了陸續推出寶獅、雪鐵龍等車款，9月底前還將引進Alfa Romeo，目標年底前一口氣導入集團五大品牌新車，提供多元選擇。

接下來，美國輸台汽車若實現零關稅，也將給台灣進口車市場帶來質變與量變。

吳睿弘直言，Stellantis集團內有至少4個品牌，合計約10個車型屬於美國製造，屆時，只要經評估適合台灣市場，可望以具有價格優勢的姿態進入台灣。

「打群架才能突圍！」不願具名的一名車廠主管觀察，台灣單一品牌要拚贏TOYOTA難度很高，寶嘉聯合藉由少量、多樣的進口模式，也許反而能突圍。不過該主管也提醒，初期以價格搶市，新鮮感褪去後，比的就是品質跟售後服務。

對此，謝才敏強調，初期的策略會引進較具代表性的車種，先鞏固中間死忠粉絲，接下來才考慮導入新產品，擴大圈子，「一時好不代表一直好。」吳睿弘也同意，「打入主流市場，我們仍有很長的一條路要走」，銷量如何穩步增長，才是最大挑戰。

揮別低潮，寶獅以漂亮起手式，重回大眾視野，接下來隨著關稅戰掀起車市風雲，寶嘉聯合如何在激烈競爭中，取得一席之地，同業都在看。

