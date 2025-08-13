晶片稅100％課到誰？半導體業者：台積沒事不代表其他廠沒事...台灣未來不會太樂觀

撰文‧今周刊編輯團隊

8月6日在白宮的記者會上，川普無預警宣布，晶片稅率將高達100％，「我們將對晶片與半導體施以非常巨大的關稅，但好消息是，像蘋果這樣承諾在美國蓋廠的公司，不會被收費。」

若川普只針對「晶片」本身課稅，其實未必會對高科技產業造成劇烈衝擊。

「很少人單純在買晶片，因為美國不是製造基地，從終端產品課稅比較合理。」知名半導體分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明這麼預測。

以輝達設計的高階AI晶片H100為例，代工可能交給位於亞利桑那州的台積電美國廠，完工的晶圓會搭飛機橫越太平洋運回台灣，依序委託日月光控股旗下的矽品做封裝、京元電子進行測試，再提供鴻海、緯創這類組裝廠做成模組，接著送到墨西哥組成機櫃，最終交貨給美國的大型雲端服務商。

這段過程中，台灣不僅沒有直接對美國銷售晶片，甚至是進口來自美國的台積電產品。

2024年，美國是台灣半導體第7大出口市場，佔比約4.5％，反倒是「自動數據處理設備及其零件」，也就是AI伺服器相關設備，出口額超過500億美元。筆記型電腦、伺服器、電腦主機、通訊器材對美國市場的依賴度也都高達7成以上，更可能受到晶片稅波及。

「所以我認為，晶片稅的細節還沒說完，因為晶片通常會被組裝進手機、伺服器這類終端產品才邁進美國。單純對晶片課稅，蘋果這樣的公司大概沒什麼感覺。」被譽為「地表最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤因此直言，對製造晶片廠商徵稅並不實際，像蘋果這樣的品牌商才是主要目標。

由於台積電已承諾在美國投資1650億美元，業界多認為台灣的「護國神山」，原本就能豁免於晶片稅之外；就算終端客戶被課稅，台積電憑著獨門的最新進製程，依舊擁有超強的定價能力，不至於受太大影響。

艾科半導體執行長張天健分析，對專攻成熟製程的業者來說，赴美投資未必划算，如果從終端課稅，電子五哥可能會抽掉台灣半導體，改用美國產品，「不管怎麼課，台灣產業的未來應該都不太樂觀。」

「今年轉單效應就已經在發生了，台積電沒事不代表其他廠商沒事，就有美國客戶本來在台灣投片，現在轉給我們做，但在美國廠生產成本還是貴。」晶圓廠全在美國的砷化鎵晶圓代工廠環宇－KY總裁安寶信說。

儘管晶片稅對「護國神山」的衝擊看似有限，但前行政院科技會報副執行秘書葉哲良提醒，過於依賴「舒適圈」台灣，反倒可能成為台積電長期發展的一項隱憂。

台積電的研發費用，一直穩定維持在營收8％左右，但過去幾年的資本支出，卻出現了不小的波動，2018年美中貿易戰開打前大多在3成左右，2019年上升至43％，2021年美國廠動工時達到52.9％高峰，去年卻已回落至33％。

「資本支出比率大減，你可以解讀為市況不好，但我認為真正的原因是台灣已經沒有足夠的資源支持台積電擴張，我們沒有那麼多電、沒有那麼多『新鮮的肝』。」葉哲良說。

儘管川普的晶片稅細節仍未明朗，但對台灣半導體與電子代工業者的影響，勢將有極大差異。短期競爭力無虞的台積電，下一階段能否在帶動國內產業與全球佈局間取得平衡，則是關乎台灣長期發展的另一項更重要議題。

