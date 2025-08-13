任何人都能變百萬富翁！富爸爸作者：設定好、忘記它「不敢相信致富如此輕鬆」

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
比特幣。(路透)
【文．柳秀穎】

全球暢銷書《富爸爸》作者羅伯特·清崎(Kiyosaki)近來大讚比特幣是天才資產設計「任何人都可以成為百萬富翁：我真不敢相信比特幣讓致富變得如此容易」，他認為，連懶人也能靠它致富。

清崎主張買進後「設定就忘記」，小額定期投資、逢低加碼才是致勝心法，「即使是0.01個比特幣，2年後也會變得無價，甚至可能讓你變得非常富有」。不過，他也有提到，比特幣是有漲有跌，「但現實生活也是如此」。

另外，近期加密貨幣行情波動劇烈，一度被封為「幣圈傳奇」藝人黃立成，短短數小時慘虧1850萬美元（約5.5億元台幣），不過帳戶內仍剩約1.49億美元（約44.46億元台幣），目前仍處虧損。

比特幣是「天才設計」、懶人也能致富

富爸爸作者羅伯特·清崎(Kiyosaki)稱比特幣是一項「純粹天才的資產設計」，買入後不需過度管理，是他最輕鬆賺到百萬的方式之一。

「任何人都可以成為百萬富翁：我真不敢相信比特幣讓致富變得如此輕鬆。比特幣是純粹的天才資產設計，沒有混亂，沒有壓力，只需設定好，然後就忘了它」。

「我之前並不知道中本聰(比特幣匿名創造者人)設計的比特幣有多出色，直到我做了一點研究，投資了幾美元……設定好……然後就忘了它……它已經增長到幾百萬美元」。

清崎說，比特幣的投資遠勝早期靠房地產致富所面臨的各種壓力與風險，「我的第一個百萬是透過房地產賺到的，這需要付出艱苦的努力、承擔巨大的風險、投入大量的金錢、大量的時間，以及許多不眠之夜。」。

長期投資、不追短線：利潤來自買進當下

在眾多散戶熱衷於短線交易與追漲殺跌的同時，清崎則反其道而行，主張採用「買進、持有」的策略。他建議小額分批進場，建立穩定倉位，因為「利潤是在買進時決定的，而不是賣出時。」（The profit is made when you buy, not when you sell.）

這種觀點與巴菲特投資哲學不謀而合，但 清崎強調的是「小額投資者」也能採取的實際做法，讓定期定額買比特幣成為一種新的資產配置選項。

而被譽為「幣圈傳奇」的藝人黃立成，今年6月才傳出靠投資HYPE幣大賺650萬美元（約1.95億元台幣），近期卻是被爆在加密貨幣虧損極大。

鏈圈數據分析師「艾姨」在X平台指出，黃立成在8月初加密貨幣市場波動劇烈之際，加碼買入ETH、HYPE、PUMP幣，試圖攤平成本，但不料卻又再度暴跌只能止損出場，大賠1850萬美元（約5.5億元台幣），雖然帳戶內仍剩約1.49億美元（約44.46億元台幣），但目前仍處於虧損狀態。

黃立成雖然仍保有龐大資產，但也印證了加密貨幣投資高風險與高報酬並存，呼應 清崎所說的「不恐慌賣出、分批進場、長期持有」的重要性。

趁低加碼、視跌為買點：「它正在特價！」

當市場出現修正甚至大跌時，清崎反而視為絕佳買點。他曾在2024年6月發文表示，比特幣崩盤時大多數人都在拋售，而自己是正在觀望、等著再買，「所有市場都會漲跌，很多人透過交易市場賺了很多錢，這意味著低買低賣。我的策略類似於巴菲特的買入並永遠持有。

這種逆勢操作心法，與黃立成的經驗形成鮮明對比。黃立成短時間停損虧掉5.5 億元台幣，讓投資人見識到市場劇烈波動所帶來的風險與壓力。

比特幣八月魔咒？Kiyosaki：回跌正是絕佳進場時機

不過，清崎也提醒投資人注意「8月詛咒」（August Curse）這一歷史性循環，他觀察到比特幣在 8 月份常常表現不佳，價格下滑機率高，但清崎不但不擔心，「比特幣8月魔咒會讓比特幣價格跌破9萬美元嗎？我希望如此」。目前比特幣報價落在116,830美元。

本文授權自今周刊，原文見此。

