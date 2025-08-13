已成時代眼淚？老牌台廠賣地補虧損 另一家股票變壁紙…老謝：被時代列車摔出去

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
【文．謝金河】

有些產業過去了，就很難再回來！

老牌的紙廠榮成紙業，上半年淨損將近6億元，公司準備賣地彌補虧損，其實這也是時代的眼淚。這也讓我想到先前北港標地引發社會關注的萬有紙廠。

1980年代，萬有紙廠是市場做手最喜歡炒作的股票，老闆許老有在市場赫赫有名。後來股票炒到下市，被永豐餘集團接管。去年北港土地標售才讓大家回想起來有萬有紙廠這家公司。

整個紙業已經沒有景氣，不景氣，趨勢一直都往下！中國在香港上市有兩家具代表性的紙廠，一家是玖龍紙業，老闆張茵一度是中國前10大富豪。90年代，張茵利用空櫃載送美國的廢紙回中國加工，賺到巨大財富，玖龍紙業在香港上市，股價最高到17.42港元，最慘剩2.68港元，現在在5港元左右。理文造紙也從10.94掉到1.93港元。

張茵後來因為槓桿太大，一度面臨很大的困難，如今的格局已今非昔比。這也讓我想到，邱永漢先生生前，他最常跟我說的兩家公司，一家是從安徽起家，在南京建立基地的中國雨潤食品，老闆祝義才看準中國豬肉市場巨大，投入肉品市場，雨潤食品股價最高到34港元，祝義才一度成為中國第七大富豪。後來雨潤節節敗退，祝義才私人飛機被拍賣，現在公司由女兒祝媛接班，股價剩0.16港元。

另一家是中國勝利管道，名字取得好，勝利管道生產油管，在中國全面舖管道的時代，勝利管道股價大漲，如今剩下0.14港元，這也是時代的眼淚。

最近，大家經常討論傳統產業的出路，如果在大時代的變化中，不能與時俱進，很多企業都會被時代的列車摔出去！

本文授權自今周刊，原文見此

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

