無人機「非紅供應鏈」彎道超車 彰化2製造能力出線！竹北就像台北天母：最後拼圖在這

台灣高科技產業發展蓬勃，同時傳統產業面臨諸多挑戰，產業形塑出城市治理差異。 財信傳媒董事長謝金河在最新《數字台灣》節目上，與分別代表科技業、傳產業重鎮的竹北市長鄭朝方、彰化市長林世賢，暢談面對青年流失嚴重的彰化與人口攀升的竹北，雙城市長如何寫下城市治理新篇章。

善用彰化傳產、綠能優勢 林世賢鎖定無人機、AI兩大產業

在周日（8/11）播出節目《數字台灣》上，謝金河談到林世賢表示，在台化位於彰化市的工廠停工後，林世賢積極思索如何善用這塊地，包括找應用材料（Applied Materials）設廠、尋求亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS）進駐，或探索無人機產業發展可能。

談到如何發展產業、逆轉人口外移趨勢。林世賢表示，對於台華的廠區，他2023年前往應材商談組裝廠來彰化設廠，是因彰化有全國第一的綠電，可吸引高科技產業投資；此外，他也在尋求無人機產業在彰化能形成供應鏈，達成彎道超車、創造該產業的非紅供應鏈。

林世賢說，他們不久前剛辦完兩場無人機產業論壇，邀請包括學者、產業界甚至地方民眾，因為他相信未來有兩大重點產業：人工智慧（AI）與無人機。他說，如今傳產情況慘淡，希望藉由論壇，幫助對產業升級有興趣的水五金等傳產業者，更了解無人機。

林世賢介紹，彰化的精密加工、金屬加工等製造能力在全台是首屈一指，因此它們整合既有的產業基礎，尋求將之轉型成無人機產業鏈，目前已有成果，包括現在已在彰化建構出無人機產業非紅供應鏈，以因應世界需求與趨勢。

竹北科技、醫療人才薈萃 鄭朝方力推教育、美學滿足科技人市民

談到竹北市近期發展，鄭朝方表示目前在竹北有AI、台元、昌益、生醫四大產業園區，可謂科技與醫療人才薈萃。他表示，竹北這座城市過去是以農業為主，但如今人口呈現跳蛙式發展，令他擔憂基礎建設沒跟上，因此這兩年他一直擘劃許多公共建設與城市美學。

鄭朝方舉例，他大量推動城市親子活動與美學教育，包括首創「校園版大師班」，邀請國際名師進入校園與社區授課。他也提到，竹北市民平均年齡僅38.9歲，家長普遍重視孩子學習與生活品質，因此在全國音樂與體育競賽中屢奪前佳績，展現竹北家長對於教育、生活品質的重視。

鄭朝方也說到竹北以品牌思維經營清潔隊，邀請王品集團導入服務業SOP，訓練隊員以禮貌化解衝突，並改造制服與車輛塗裝，提升專業形象，此創舉獲其他縣市仿效與詢問，成為地方創新的示範案例，展現服務精神與公共形象並重的治理理念。

在活動推廣上，鄭朝方表示他們以竹北光節以科技城為定位，將科技元素融入燈光展演，雖規模僅縣轄市等級、預算不到千萬，仍與桃園、台中燈會同場競爭，並勇奪美國繆斯獎鉑金獎第一名，打破資源限制，成功以創意與品質提升城市能見度。

面臨人口外流挑戰 林世賢促產業、百貨進駐吸引青年返鄉

對於城市治理挑戰上，林世賢坦言彰化人口外流主因有二：第一，是缺乏產業聚落。他說，彰化缺乏高科技產業、完整產業鏈，導致就業工作機會減少，年輕人得到外地去工作因此，因此他要吸引創新的科技產進進駐，讓彰化人回彰化工作。

第二，生活機能。林世賢說，彰化市人口有100多萬，至今轄內仍沒有一家百貨公司，因此他努力招商，彰化市成為近幾年年唯一成功創造百貨BOT案的鄉鎮市公所，如今中友百貨即將進駐，建築本體正在蓋，目前已經完成地下五樓的進度。一定要創新的新的科技產業。

在解決就業機會、生活機能後，還需做好哪些吸引青年返鄉？林世賢表示，彰化市的鐵路高架與捷運連接等計劃延宕太久，期盼彰化縣政府能與中央極力合作，讓這兩件是儘速實現；此外，他表示彰化市的都市計劃已有70年未通盤檢討，這也必須找出解方。

林世賢也提到，透過都市計劃形塑出創新的科學園區如「彰北科學園區」，能創造就業機會，他們也要善用彰化的綠能優勢，發展無人機、AI數據中心等優質產業，同時讓綠能產業設備落地生根，也藉此促進精密機械等傳產轉型升級，讓彰化產業更有競爭力。

要以高格局滿足市民高規格期待 竹北璞玉計劃追求下個精彩50年

鄭朝方則提到縣市權責劃分的問題。他舉例，新竹市公所前的中正東、中正西路權責屬於縣府，或是公文的轉送，竹北8、9成業務包含遊民、號誌、交通等等都是縣政府管的，但竹北市工作不應只是維管，他們與彰化市一樣，都要以比照過往「院轄市」的高格局，來滿足市民的要求、期待。

鄭朝方譬喻，竹北市之於新竹縣，有如天母、信義區之於台北市，他相信竹北未來精彩可期。他說明，除了既有的縣一、縣二、縣三等都市計畫，還有最後一塊拼圖就是高鐵周遭的地區，他期待「竹北璞玉計畫」，能創造竹北下一個精彩的50年。

談到外界常戲稱新竹沒有美食，是「美食沙漠」，鄭朝方為新竹辯護表示這是網路誤傳，他強調新竹如今有許多餐廳入選米其林指南，還有許多優質的市場。他詼諧弟說，如果要和竹北市結為「姊妹市」，可以考慮從和他們比拼「米粉、槓丸、肉圓」等傳統美食開始。

鄭朝方也提到，竹北有三分之二屬外來人口，每逢過年整個市區都會和台北一樣空空的，因此他也希望透過轄內三處傳統市場再生，把市場環境打造地如百貨公司一樣乾淨、整齊，要讓市民更能與竹北有更多在地連結、更有在地溫度。

