半導體關稅100%「乍看完了」...川普留後門！謝金河：選錯方向會付大代價

川普開啓的下一個大局！ 8/7是川普關稅大限最後的劃押日，大多數的國家關稅都抵定，只剩下墨西哥暫時25%，延長90天，還有印度堅持向俄羅斯買油，被加25%，到50%，川普只是恐嚇，看莫迪挺不挺得住。

半導體關稅100%乍看下「完了」 川普留「後門」助攻台積電上漲

台灣的暫定20%，沒有異動，如果保持這樣，不見得是壞！而最受大家關注的是川普宣布半導體關稅100%，乍看之下，台灣完了！不過，川普總會留下後門，除了蘋果又加1000億美元，總投資額6000億美元外，川普也宣布到美國投資的企業都可以豁免。而且，川普口中台積電的投資從3000億美元降至2000億美元，這個2000億美元看起來是1650億美元的四捨五入！

這個結果讓市場喜出望外，台積電盤後上漲近3%，台灣的台積電大漲50元，股價再創1180元新高，台股也大漲556點，這幾個月的陰霾去除大半。這也印證了川普總是令人在驚嚇，驚奇與驚喜之中擺盪。

川普正在進行的下一個大計是製造業重返美國，如果沒有川普的雷霆萬鈞之力，這有如天荒夜談，現在加上關稅的鞭子就有威力！接下來的世界大局是從投資中國，變成投資美國！

從1990年起，中國成為世界工廠，全世界的企業爭相到中國投資，中國有廉價土地，工資，勞工勤奮的優點，很快成為全世界生產基地。接下來是中國發揮生產效率的優勢打趴眾多產業，這是川普築起關稅高牆的背景。

