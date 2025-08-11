川普幫台積電開支票！才傳20%關稅想降有2條件 魏哲家真點頭？公司發聲

文．黃靖文

美國總統川普週二(8/5)接受美國電視媒體CNBC訪問，談及近期對等關稅以及各國談判狀況。川普強調，來自台灣的晶圓代工龍頭台積電，已經在亞利桑那州承諾投資3000億美元，並建造全世界最大的晶片廠。 川普特別提及232調查與半導體關稅，強調結果預計一周內出爐，並宣布半導體關稅，「結果會讓這些晶片確實地在美國製造」。 台積電ADR(TSM)開盤後一路走跌，跌幅一度高達3.63%，來到230.31美元，終場收在232.47美元、下跌6.53美元或2.73%，而週三台股台積電也跟進下跌，跌幅一度逾2%，最低來到1125元，拖累台股開低走低，下跌近1%，最低來到23433點。 針對川普喊出台積電將投資美國3000億美元，台積公司對此無評論，相關資訊請依公司公告為準。

川普：232調查半導體關稅一周內出爐，再點名台積電加碼投資

美國總統川普在台灣時間周二(8/5)傍晚接受CNBC電話訪問，話題從對等關稅談判、232調查。川普更直接點名台積電，聲稱已承諾將在美國投資3000億美元，並建造「全世界最大的晶片廠」。

其中，攸關台灣半導體產業的232調查，川普聲稱調查結果1周內會出爐。緊接著就會公布半導體關稅。川普說：「因為我們希望這些產品在美國製造。」

川普強調，這些產品確實已在美國製造。他點名台積電，稱台灣的龍頭晶圓代工公司，正在亞利桑那州，建造世界最大的晶片廠。

3月宣布1650億美元投資，魏哲家：會去美國全為了客戶

台積電董事長魏哲家與川普，3月在白宮共同宣布加碼投資美國1000億美元，該計劃將額外投資興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠、1間研發中心，加上先前已宣布的650億美元投資金額，該投資案成為美國有史以來最大單一外國直接投資案。

魏哲家當時表示，會去美國投資全是為了客戶、股東，「我們到各地蓋產線，都是為了客戶需求，這次加大投資，也是因為美國客戶需求量非常大，迄今我們已經全滿，明年已滿，後年蓋的生產線也都被訂了，就這麼簡單」。

「台積電到美國投資這麼大，有無得到美國承諾、補助？我坦白說，我只要求公平，對我個人，我相信整個台積電都一樣，只要求公平，不怕競爭，在哪蓋產線我們都永遠是最棒的，所以都不要補助，也不怕，我們不是因為補助才去，而是因為客戶需求」。

川普曾誇魏哲家聰明：他們打算投資2千億美元或3千億美元

而魏哲家也強調，在台灣今年要蓋11個生產線，美國投資1000億美元不會影響台灣這11個，「我們還請賴總統繼續幫忙找更多土地建更多產線」。

不過，川普在3/31於白宮簽署行政命令時又向媒體表示，魏哲家是很聰明的人，他們掌握很大部分晶片生意，也打算將在美國投資2千億美元或3千億美元，當時台積電僅表示一切以魏哲家宣布數字為主。

知情人士透露：想比照日韓15％，川普開出兩條件

事實上，週二鏡週刊才報導，知情人士透露，如果台灣要比照日韓15％稅率，川普開出很難接受的2個條件。

首先是台積電入股英特爾49％，另外就是要再投資4千億美元，但這對台積電董事長魏哲家來說，都是不可能馬上答應的事，如今川普接受媒體專訪，放出3000億美元這個數字，究竟是否為真，仍有待台積電出面說明。

而CNBC訪談中，川普也不忘痛批拜登的晶片法案，砸了幾十億美元給這些「錢多到用不完的公司」，拜登根本不知道自己在做什麼。

川普：關稅談判讓美國獲利數兆

CNBC記者提問，川普聲稱會將對等關稅收入回饋給中低收入族群，並用這些錢來還國債，未來將如何執行。

川普指出，現在對等關稅談判中承諾，就像是棒球選手的簽約金，譬如日本承諾5500億美元，川普說：「這些都是美國的錢，可以隨我們使用、投資。」歐盟則是承諾投資6500億美元，還會額外花7500億美元購買美國能源。

川普補充，這些國家還會對美國完全開放市場，日本甚至接受美國種的米，這些都是過去無法想像的壯舉。更重要的是，日本市場也會接受美國汽車。「我相信福特的F-150(美式貨卡)在日本會賣很好。」川普說。

「現在，印尼開放了、南韓開放了，越南也開放了，這些國家過去都非常封閉。」川普說，過去歐盟也封閉，不願接受美國農產品，如今，美國和各國都做了很棒的協議。

川習會在不遠的將來，川普：習近平邀請，不是我主動

值得留意的是，美國與中國的貿易會談，一直是全球關注焦點。近期，美中雙方再度延長關稅休兵期，而川普可望與中國國家主席習近平會面，川普此前更透露，「有機會在年底會面」。

CNBC把握機會，追問川普是否會與習近平會面，為何與中國貿易協定卡關？對於達成全面協議有多樂觀？

對此，川普再度強調自己與習近平關係非常好，且已經接近達成協議。只是，他認為，有部分假新聞聲稱，川普主動要求中國開會。川普再度否認解釋：「我不想開，是習近平要求要開會。」

新冠肺炎一度讓他氣壞了：但我和習主席關係依舊很好

川普強調，如果不會達成協議，那開會就沒意義，不過美中雙方已接近達成協議。他表示，飛往亞洲要19小時的飛行時間，得勞師動眾，但或許在不遠的將來有機會成行。

川普也提到，新冠肺炎時得知病毒來自中國，讓他氣壞了，一度影響了雙方關係。「但我與習主席的關係依舊很好。」川普更說，中國當局原本覺得拜登很笨，無法相信他是美國總統。

川普電話訪問，17分40秒左右談到台積電對美投資

