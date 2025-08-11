荷蘭ASML、南韓三星、台積電…都有1共同點！謝金河從丹麥股市慘跌看到什麼？

文．謝金河

企業力就是國家經濟力！經歷了川普關稅撞擊，全球股市又呈現欣欣向榮的走勢，尤其是歐洲股市不斷的創新高，德國，西班牙，希臘，奧地利，比利時等不斷向上創新高。比較奇特的是，過去一直表現很好的丹麥股市一直下挫，成了全球不斷創新低的市場。

我對丹麥這個小小國度一直很感興趣，因為，這個小小國家有很多我們熟悉的大企業，例如，離岸風力發電的沃旭，貨櫃航運的馬士基，還有以減肥藥一度成為歐洲最大市值企業的諾和諾德。

去年以來曾試圖安排丹麥考察行程，不過，除了沃旭有一點機會外，安排並不順利，後來我們安排別的國家。最近看到丹麥股市跌很慘，原來撐起丹麥經濟最重要的骨幹企業股價都重挫。

馬士基是全球貨櫃航運的巨擎，疫情期間曾大放異采，現在營運趨平淡。受到影響最大的是離岸風力發電的沃旭，股價下跌65%，這也影響到台灣的離岸風力發電產業。

不過這次影響丹麥最大的是諾和諾德（Novo -Nordisk)，諾和諾德的減肥藥Wegovy和禮來的Zepbound在歐美減肥藥巿場領風潮，諾和諾德以美元計價的價格一度到142.74美元，最近跌到45美元左右，諾和諾德是丹麥最大權值股企業，在財報預警後，股價跌不止，也影響到丹麥股市的走勢。

受到諾和諾德股價下跌的影響，昨天公布財報的禮來（LLY）股價一天下挫105.86美元，市值一天重摔千億美元，剩下6073億美元。這也意味著減肥藥，瘦瘦針的狂潮有降溫之勢。

一個小小的丹麥，除了有諾和諾德，沃旭，馬士基這些重量級企業，現在市值第二大的DVS是全球最大的物流公司，第三大的Danske則是丹麥的銀行。一個小國家卻擁有許多國際級有競爭力的企業，這是丹麥的經濟力！

不過，企業市值集中，像荷蘭的ASML，南韓三星，台灣的台積電，這些公司的起落都會大大影響到國家的股市及經濟力。這次丹麥股市的慘跌，值得借鏡！

