眼睛對不到焦「恐是大腦退化前兆」！醫揭4個眼神異常徵兆：做4事預防也能逆轉

人的眼神變化，可能是大腦神經功能開始退化的第一聲警報！ 基因醫師張家銘指出，若觀察到對焦不準、反應遲緩等情況，別急著歸咎於精神不濟，背後可能隱藏著腦部功能異常的蛛絲馬跡。 他強調，眼神不只是情緒的投射，更是大腦健康的外顯訊號。 「我們的眼睛，是大腦輸出指令的終端，當眼球移動出現延遲、偏差或錯誤，往往就是大腦網絡出現問題的第一個徵兆」。

眼神異樣，是神經退化的早期警訊

掃視眼動（Saccadic Eye Movement）是人們每天都在進行的快速眼球跳動，例如從螢幕左邊移動視線到右邊，或是快速掃視一個人的五官時，都會啟動這種動作。

雖然多數人不自覺，但這個看似微小的眼球活動，其實背後牽涉整個大腦多個區域的協同運作。

基因醫師張家銘在臉書表示，這些眼睛裡微小又精密的動作，其實早就悄悄記錄下大腦的訊號變化。透過掃視眼動測試，現在已經能夠比傳統問卷，甚至部分影像檢查更早一步發現大腦退化的徵兆。

阿茲海默、帕金森甚至腦震盪都能看出端倪

張家銘表示，像是阿茲海默症、帕金森氏症、多發性硬化症，甚至只是輕微腦震盪，這些變化其實都會在眼動中留下痕跡讓人探索。

而在臨床上，也確實有不少案例中，病人雖然表面上看起來狀況正常，能聊天、能記事，但在掃視測試中卻出現眼動延遲、反向反應錯誤率高、無法對焦等問題。

「這些變化通常來自額葉功能的微損，包括抑制控制、工作記憶與注意力整合的能力。」張家銘強調，這類異常往往比臨床症狀更早出現，正是及早介入的黃金時機點。

哪些眼神變化要小心？醫師提醒日常觀察重點

張家銘建議家屬與患者，觀察以下幾種異常眼神現象：

1、看東西常「掃過頭」或「跳過目標」 2、要花比較久的時間才能看清楚一行字 3、對突如其來的視覺刺激反應遲緩 4、頻繁眨眼或「對不到焦」

張家銘提醒這些都有可能是額葉、大腦頂葉或基底核功能退化的早期訊號，一旦出現這些情況，建議儘早進一步檢查。

大腦還能補救？醫師給出四大保健行動

當眼神出現異樣，不代表疾病無法挽救，而是身體給我們的「早知道」機會。醫師建議可從四個面向著手強化大腦健康：

1、規律運動：每週三次快走或游泳等有氧運動，有助大腦血流、刺激神經連結。 2、營養補充：補充深海魚油、抗氧化蔬果、多酚、B群與益生菌，有助維持認知功能。 3、睡眠與放鬆：透過冥想、深呼吸等方式降壓，有助記憶整理與神經系統穩定。 4、大腦刺激訓練：像是學新語言、換手刷牙、玩邏輯遊戲，都能讓神經路徑活化。

用眼神看懂大腦，用行動守護健康

「我們以為的眼神空洞、精神不集中，其實可能是大腦內部某些區域的網絡協調出了問題。」

張家銘表示，掃視眼動測試就像一面鏡子，能反映出未被注意到的神經微變化。未來的神經健康管理，將不再等病出現才治療，而是從觀察眼神開始，提早發現、提早介入、提早保養。

