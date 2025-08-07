地表最強軍工股用ETF輕鬆布局！美歐亞互飆國防預算 資金奔向太空與導彈風口

撰文‧林芷圓

從川普政府擴編破兆美元的國防預算，再到歐盟加速推進的「再武裝政策」，軍工產業成資本市場新寵，國際軍工龍頭雖然帶著神祕色彩，但其實透過部分ETF，一般投資人也能簡單入手。

就在部分國家有意提名美國總統川普角逐「諾貝爾和平獎」之際，白宮卻也端出了史上首個破兆美元的國防預算案；龐大預算推升飛彈、雷達與太空衛星等「和平工具」需求大增，軍火製造商更可望訂單滿滿。反映在投資市場，一票航太與國防類股的前景也預料將繼續高飛。

放眼全球股市，軍工類股的確正迎來全面多頭行情。截至8月1日，德國最大彈藥製造商萊茵金屬（Rheinmetall）今年以來股價漲逾1.8倍，韓國的韓華航空航太飆升逾160％，日本三菱重工、美國火箭實驗室（Rocket Lab），以及老牌重工業奇異（GE）等，也都繳出超過六成漲幅。

產業門檻高 謹慎評估操作

「航太與國防產業的成長，主要來自政策驅動，以及不斷升高的地緣政治風險。」元大航太防衛科技研究團隊指出，以美國為例，五角大廈正推進總預算高達新台幣5.2兆元的「金色穹頂」（Golden Dome）導彈防禦系統；在歐洲，北約盟國已表態將每年國防支出提高至GDP（國內生產毛額）的5％，歐盟執委會更宣布啟動「歐洲再武裝」計畫，4年內動用8千億歐元資金升級軍備。

亞太地區也未缺席這場軍備競賽。日本從2023年起，規畫5年內投入近3千億美元的國防預算；韓國在穩固本土軍工需求之餘，也大力拓展外銷市場，去年的軍武出口金額達170億美元，今年更上修目標至230億美元。

然而，儘管個別軍工企業漲勢驚人，但對一般投資人而言，一方面對國際軍工巨頭們頗感陌生；再者，軍工領域的研究門檻本就不低，從企業結構、核心技術含量到政府訂單走向，都更須仰賴專業評估。加上各國預算與軍購合作案高度敏感，政策風向一旦轉變，往往迅速牽動個股漲跌，操作風險不容小覷。

也因此，對希望參與這波航太與國防的長線成長趨勢的投資人來說，透過相關主題的ETF介入，或許會是更能兼顧投資效率與風險控管的選項。事實上，綜觀國內外基金市場，今年已有多檔軍工ETF表現搶眼，成為市場資金追捧的對象。

首先是「Global X國防科技ETF」，今年以來累計報酬近75％，在同類基金中績效居冠，主要原因，在於該檔ETF對今年股價噴漲的萊因金屬持股高達8.4％，而今年股價漲幅超過5成的英國貝宜系統，亦是這檔ETF的持股要角之一，持股比率超過7.8％。此外，包括雷神、洛克希德等全球知名軍火頭子，也都是其主要布局對象，持股比率皆逾7％。整體來說，投資組合堪稱涵蓋了全球各地的軍工巨頭。

境內基金方面，截至7月底，「元大全球航太與防衛科技ETF基金」今年以來的累計報酬突破四成。元大團隊分享，該基金追蹤的指數涵蓋兩大投資主軸，一是傳統的國防承包商與航太供應鏈企業，如三菱重工、日本電氣、韓華航空航太等，持股比率約在6至8％之間。其次，是具備賦能科技、支援軍工升級的科技類股，如輝達與台積電等，投資範圍橫跨美、歐、亞三大區域。

宜作衛星資產配置 控管風險

若從過去一年（去年同期至今）的績效來看，「第一金太空衛星ETF基金」同樣名列前茅，累計報酬率近6成。與多數聚焦傳統軍工巨擘的ETF不同，該檔基金更側重低軌衛星與太空科技應用。

「太空通訊產業仍處於早期發展階段，不少企業尚未進入營收爆發期，如果我們只用傳統財務指標選股，容易錯過真正具潛力的標的。」第一金投信投資長曾志峰分享選股邏輯；不過他也提醒，這類主題型ETF適合作為投資組合中的「衛星資產」，不宜作為核心配置，「畢竟相關企業多處於研發初期，一天內股價波動達一○％以上都算常見，非常刺激。」

話說回來，無論是著重於太空新創，或者是廣泛投入各國軍工龍頭的基金，在基金商品分類上都屬於風險較高的「單一產業」類型，本就不宜作為核心配置。不過，眼見地表戰火頻仍、國防預算節節升高，用風險可控的資金部位嘗試布局，或許仍能為整體投資組合創造驚喜加分。

