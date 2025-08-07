通膨回溫就業卻創疫情後最冷…鮑爾不降息背後 聯準會內部鷹鴿之爭

撰文‧林怡妏

美國同時面臨通膨壓力與勞動市場放緩，讓聯準會陷入兩難。鮑爾優先關注關稅造成的通膨不確定性，選擇暫時不降息，但他得同時面對來自川普的政治壓力，以及內部的反對意見。

儘管屢遭美國總統川普抨擊，聯準會主席鮑爾依舊沉穩以對。七月底的政策會議後，聯準會仍決議維持利率區間不變，鮑爾在會後記者會上甚至連九月是否降息都不願輕易表態，僅回答須視屆時的經濟數據而定。

利率再度按兵不動，自然令川普更為光火，立刻在社群平台上發文痛批「慢郎中」鮑爾若不立即大幅調降利率，聯準會理事應取而代之，執行大家都知道應該完成的事。

事實上，就連聯準會內部對於該不該立刻降息，也存在不同看法。由川普提名的監管事務副主席鮑曼（Michelle Bowman）和理事華勒（Christopher Waller），就對不降息的決策投下「異議」票，主張應降息一碼。兩人隨後發表聲明指出，他們認為關稅只會對物價帶來一次性衝擊，但美國就業市場卻極可能正在走軟。

鷹派提數據：通膨令人憂

聯準會的雙重使命是「穩定物價」與「促進最大就業」，但種種跡象顯示，美國物價與就業似乎同時面臨壓力，兩者之間勢必得有所取捨。而此時究竟該優先照顧哪一端，就成了聯準會理事意見分歧的癥結。

以鮑爾為首的「鷹派」，顯然認為通膨較令人憂心；他們的論點，也獲得具體數據佐證。

聯準會偏好的核心通膨指標：核心個人消費支出物價指數（Core PCE），今年六月年增率為二．八％，略高於市場預期的二．七％，並創下二月以來新高；而消費者物價指數（CPI）六月亦上升至二．七％，創下五個月來最大漲幅，且食品與雜貨類別皆高於五月數據。

「近期的數據顯示，關稅效應已更明顯反映在部分商品的價格上，通膨仍面臨高度不確定性。」鮑爾在會後記者會上如此解讀。

中華經濟研究院副院長王健全大致同意鮑爾的觀點，他分析，美國從中國及亞洲等地進口的多為民生必需品，缺乏替代來源，進口關稅增加的成本，終將轉嫁至消費者端，因此，「美國通膨回溫，幾乎不可避免。」

儘管有人認為關稅造成的漲價屬於一次性衝擊，但王健全指出，「大約八成的大眾消費品漲價屬於短期效應，但仍有兩成與服務業相關的進口商品，一旦成本上升，將墊高餐廳、旅宿等服務業價格。而服務業價格具黏著性，通常一上升就不易回落。」

王健全因此預估，聯準會今年最多僅有一碼降息空間。

儘管通膨蠢蠢欲動，但美國近期就業市場疲軟，也是不爭的事實。鮑爾就在記者會中坦言：「在就業需求與供給同時放緩下，勞動市場正面臨潛在的下行風險，聯準會將密切關注後續變化。」

根據美國勞動部報告，七月非農就業人口僅新增七．三萬人，遠低於市場預期的十一萬人，同時五、六月數據亦被大幅下修近二十六萬人，使得近三個月平均新增就業人數降至三．五萬人，創下疫情以來新低。

台新投顧總經理江浩農分析，新增就業人數下滑的理由，包括關稅政策可能侵蝕企業的獲利表現， 進而減緩職缺釋出或延後招募，甚至可能導致裁員。

不過，正如同通膨，也有聯準會理事認為勞動市場不振，只是短期現象。亞特蘭大聯儲總裁波斯提克（Raphael Bostic）便指出，「從就業薪資成長與企業持續留才情況來看，勞動市場仍具韌性。」

王健全也補充，美國政府推動的《大而美法案》為企業減稅，有助於支撐整體就業；而川普政府透過關稅政策促使外資赴美投資，也在一定程度上創造新的就業機會。「整體而言，就業市場並未失衡。」

鴿派挺降息：先關注就業

然而，鮑曼與華勒顯然對就業前景較為悲觀，兩人認為，當前就業市場風險已明顯上升，應成為聯準會優先關注的焦點。「隨著今年經濟增長放緩、勞動市場動能減弱，聯準會有必要開始逐步將偏緊的政策利率調整至中性水準。」華勒表示。

儘管兩派爭執不休，但隨著鮑爾任期將於二○二六年五月屆滿，市場也開始關注下一任主席熱門人選的決策風格，本次會議主張降息的華勒，就是焦點之一。

江浩農就分析，相對於鮑爾傾向憑數據做決策，華勒主張採取更為「前瞻式」的政策管理，願將財政赤字等中長期風險因素納入考量，因此做出聯準會應大幅降息的判斷，可以預期，假設他成為鮑爾繼任者，兩人決策風格將大相逕庭。

隨著川普關稅與減稅政策即將上路，對於通膨、就業與經濟基本面可能產生哪些連鎖反應，仍懸而未決。短期之內，聯準會的利率政策，也勢必得在如蹺蹺板兩端的抑制通膨與促進就業間擺盪，努力維持動態平衡。

