原物料股最壞情況已過？一張表看13檔人氣原物料指標股 達人首推這3檔

撰文‧陳唯泰

七月的塑化、水泥、鋼鐵、散裝航運等原物料相關類股，可說是撐起台股半邊天的功臣。專家認為，雖然報價尚未明顯回升，但這些類股最壞的情況應已過去，建議擇優逢低布局。

近期台股的原物料股走勢逐步加溫，但是「原物料行情」不等於「原物料股行情」，投資人應仔細加以辨識。

首先，影響原物料行情的關鍵，在於「供需」。影響供給面因素不外乎以下4種：產量與庫存、天災與氣候、技術進步、運輸與儲存成本；需求面的因素則有三項：全球經濟的增長或衰退、終端產業景氣好壞、消費者偏好改變。

此外，匯率波動、地緣政治及政策、市場投資／避險買盤等，也會影響原物料行情，進而對原物料的報價造成影響。

近期原物料報價事實上沒有大漲現象。以鐵礦砂為例，供需主要看中國的庫存，近三年鐵礦砂庫存面臨三階段調整：2022年開始，全球進入升息循環，鐵礦砂需求陷入觀望，雖然中國鋼廠產能過度開出，使得鐵礦砂庫存下滑，但這只是假性的供給減少。

之後第二階段，中國房地產泡沫，鐵礦砂的庫存逐漸升高，反映市場需求的減少。

第三階段是中國政府強力介入，進行第二次的類供給側改革，針對現在鋼鐵廠實施生產管制、禁止鐵礦砂到港，使得淨額下滑，但歸根究柢仍不是需求的恢復。

同樣的情況也發生在原油。從俄烏戰爭開打、原油價格一度飆漲，突破100美元關卡，但隨著市場擔心經濟衰退、美國釋放戰略儲油，油價瞬間回落至80美元，之後在OPEC+的調控下，油價至今一直維持在每桶70至80美元。

塑化鋼鐵水泥 受需求激勵

至於少數的非鐵金屬（如黃金及鉑金）走高，主因是地緣政治衝突，使得避險需求增加；而銅的價格走高，來自於AI伺服器需求的帶動，以及主要礦山生產中斷。不過美國總統川普宣布豁免了精煉銅的關稅後，近一個月的銅價已下跌超過14％。

「原物料行情」沒有明顯上揚，這一波「原物料股行情」的漲幅，主要跟投資人的心理有關。

以近一個月原物料類股來看，有三個族群表現較佳，分別是塑化、鋼鐵及水泥。塑化股部分，因上游歲修、下游補庫存需求增加的激勵，台塑四寶及聯成（1313）等個股都出現不錯的漲幅。但不論是聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、乙二醇（EG）或是其他五大泛用樹脂的報價，其實並沒有上漲。

鋼鐵類股主要受益於地緣衝突後的災後重建，對鋼鐵需求回溫的預期，帶動中鋼（2002）、中鴻（2014）、燁輝（2023）等股價，但報價也沒有明顯上揚。

水泥類股受惠於我國對越南進口的水泥課徵反傾銷稅，使得國內水泥售價止跌回穩，市場預期在風災及水災之後，政府公共工程與民間營建需求崛起，因此台泥（1101）、亞泥（1102）在除息後表現也相對穩健。

至於其他類股包括造紙、橡膠及黃小玉等，目前報價持平，唯獨運送大宗物資的散裝航運股，由於近期波羅的海指數（BDI）出現上漲，帶動散裝航運股如裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）有些表現。

南亞台泥中航 具中長線潛力

附表是近期較具人氣的原物料相關指標股，建議投資人挑選股價淨值比低，且上半年累計營收較去年成長者，如表中的南亞（1303）、台泥與中航值得留意。

很少人知道南亞是全球銅箔基板（CCL）、銅箔、玻纖布及環氧樹脂的前三大供應商。隨著AI晶片升級，PCB板的層數與規格要求更高，推升上游高階材料如HVLP銅箔、低介電玻纖布的需求。由於產能吃緊與需求強勁，南亞的玻纖布報價在七月已調漲超過10％，CCL報價也同步走升。化工本業則已出現止穩跡象，EG主要生產廠商已採取減產保價措施，有助於減緩供給過剩的壓力，預期產品虧損不會再擴大。

台泥在七月宣布，對土耳其OYAK水泥合資公司持股提升至六成，對葡萄牙Cimpor水泥持股提升至100％。這讓台泥躍升為全球第七大、土耳其第一大水泥公司。法人預估，此項收購案今年貢獻台泥超過80億元獲利，明年更可望突破百億元，成為台泥最主要的獲利成長動能。此外，台泥在國內外建置的大型儲能案場持續增加，並參與台電的電力交易平台（AFC），提供穩定的經常性收益。

七月中旬起，BDI展開強勁反彈，重返2千點以上的相對高檔區。尤其海岬型船運價指數（BCI）扮演了領漲的角色，直接有助於中航業務。BCI上漲主要受惠於鐵礦砂出口國出貨穩定，以及中國為應對夏季用電高峰與基礎建設需求而增加鐵礦砂及煤炭進口，帶動海岬型船隻需求轉趨熱絡。加上第四季是散裝航運的傳統旺季，也可望推升運價走高。

總之，目前的原物料股的股價上漲，大多是市場預期最壞的情況已過，而且目前股價明顯被低估，建議投資人可以酌量布局。

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