台北萬豪堅持會展飯店定位 營收創新高！辦總統就職國宴打響名號 每年活動上百場

撰文‧陳葦庭

近千名商務客在大大小小的會議室中穿梭，裡頭不乏歐美面孔。後場還設有6公尺長的大型車梯，方便工作人員將跑車、大型展覽品直接搬運至會場。

這裡，是今年邁入第十個年頭的台北萬豪酒店（以下簡稱台北萬豪），約1600坪的宴會場地，可同時容納約2千人，是目前全台最大的國際會展型飯店。每年有上百場來自海內外的活動在此舉辦，光是2024年宴會營收就逾六億元，占飯店整體營收三成。

「放眼全台飯店宴會業績，每年能做到6、7億元確實非常亮眼！」雲品國際酒店董事兼總經理丁原偉如此評價，直言台北萬豪，確實是國內少有能符合國際會展規格的飯店。

表面上，台北萬豪能繳出亮眼成績單，是受惠於疫情後會展商機復甦。但最重要的是台北西華飯店（以下簡稱西華）創辦人劉文治長子——現年46歲的萬豪常務董事劉恒昌，大膽的投資眼光及經營策略。

2004年前往美國佛羅里達州攻讀研究所的他，因為父親的一通電話，決定回台接手家族事業，從西華TOSCANA餐廳的服務生做起，一路參與台北萬豪的籌備和營運。

被批評浪費錢仍堅持

成就國內會展飯店龍頭

20多年來，劉恒昌練就對飯店經營的精準判斷力。台北萬豪的國際會展飯店定位，是父親劉文治耗費巨資，歷經土地整合、地目變更等難題，甚至一度因重稅槓上政府，耗費十年煎熬才完成的代表作，由他一肩扛起台北萬豪平地起高樓的圓夢計畫。

「決勝點是興建初期，敢規畫、敢投資，對客人有意義的功能性設備都要堅持。」當初排山倒海的考驗已經成為過去式，此時的他，自信坐在台北萬豪34樓，可一覽松山機場和台北101的天際套房內，談及這家自己一手打造，在台北屹立十年的飯店，語氣裡滿是驕傲。

劉恒昌指著房內的大床，「這張訂製床比一般的King Size都還要大，就是要讓商務客充分休息。」他說。

「曾經有很多人批評這些是浪費錢，但如今回頭看，營運後再去新增這些設施根本來不及。」他強調，要做好國際會展這門生意，無論是硬體設備、場地動線都馬虎不得，而這也正是台北萬豪十年來能夠持續在會展業務保持領頭羊的關鍵。

其實，作為全台首家引進萬豪集團旗下品牌的飯店業主，一開始萬豪並不是劉恒昌心目中的首選品牌，而是想要延續自家品牌西華。「畢竟西華在當時的台灣是很高水準的飯店。」劉恒昌還原當時決策過程。

導入國際品牌建立專業

滿足海外商務客需求

話鋒一轉，他說：「一名外國友人問我：『哪個跨國公司會選在西華開會？』」而正是這句當頭棒喝，讓劉恒昌恍然大悟。

他意識到，西華是本土品牌，沒有經驗和資源來建立國際會展飯店的規格跟標準，必須導入國際品牌，才有可能滿足海外商務客的需求。「必須讓人想到我們，就覺得是會議專業。」他直言。

最後劉恒昌決定攜手全球最大的飯店集團萬豪國際，以加盟的方式開出首家台北萬豪酒店。2015年8月試營運。隔年，就因為負責第十四任總統副總統就職國宴，一舉打響國內外知名度。

他沒想到的是，2019年底，在全球肆虐的疫情卻讓自己十年磨一劍的心血歸零。

「做國旅、賣餐券……，」劉恒昌隨口舉例，是疫情最嚴重時期，全台各大飯店業者祭出的解方，「我們幾乎忘記台北萬豪是一家會展型飯店！」他餘悸猶存地說。

直到2022年，第四屆世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）會員大會選在台北萬豪舉辦，全球共138個會員國、200多位代表齊聚。這場活動喚醒了劉恒昌，「我們不能再假裝是度假飯店，一直專注在國旅市場了。」他回憶當時的心路轉折，開始積極動員飯店人力，爭取會展客戶。

他成立約10人的業務部隊，扮演推廣大使，飛往亞洲各大城市拜訪，向各大企業、政府單位介紹在台北舉辦會展的優勢。「疫情讓商業活動停擺這麼久，得讓大家想起台北這個城市的存在，客人願意進來，台北萬豪就有機會做到他們的生意。」劉恒昌說明。

他同時也安排員工出國考察機器人展、飯店設備展等重要活動，以確保軟硬體設備，能符合疫情後的差旅需求。儘管每年得花費上百萬元，但看在劉恒昌眼中，卻是一筆必要的投資，「員工的眼界很重要，一定得投入資源培養。」他強調。

不吝花錢帶員工出國考察

培養革命情感奠定人才基礎

深受劉文治影響的劉恒昌，早在參與西華營運期間，就不吝於花錢栽培員工。

「就像是站在巨人的肩膀看世界。」曾擔任西華公關的開展餐飲獨立董事陳祖平透露，劉恒昌常帶著團隊到海外考察。舉凡日本帝國飯店、香港半島酒店、新加坡萊佛士酒店等頂級奢華酒店，以及米其林三星餐廳、香港私廚都有他們的足跡，不僅為集團人才奠定了深厚的基礎，也和員工培養出革命情感。

根據交通部觀光署資料，2024年，台北萬豪全年營收達20.27億元，創下成立以來新高紀錄，也重新確立在台灣會展飯店的不二地位。

「這20年來，我就是在幫一個人（指父親劉文治）打工，不把自己當老闆。」劉恒昌直言，向來把自己當專業經理人，和同仁一起站在第一線。他不居功地認為，能有好成績，是同仁一起努力的結果。

一位飯店業者指出，台北萬豪的成功，讓萬豪酒店體系更積極與台灣業者合作，據統計，從2015年至今，萬豪在台的據點，已經從一家成長至27家。

另一方面，資深飯店業者則提醒，疫情後，不僅萬豪體系的飯店加大進駐台灣市場，全球頂級奢華飯店品牌也紛紛插旗台灣，包括位於開發金總部大樓的台北嘉佩樂酒店、全聯集團董事長林敏雄引進的四季酒店、信義計畫區的柏悅酒店。可預期，台灣飯店市場將有一番激烈廝殺，對劉恒昌而言，固盤與拓源都同樣重要。

「其實我很想再開一家新飯店，但不一定在台北或台灣。」被問到下一個十年有什麼計畫，劉恒昌以航空母艦，比喻父親打下的江山，直言不想建造航空母艦旁的小船，而是期待在現有基礎下突破和創新。「或許在航空母艦上造個飛機就是個不錯的事業。」他如此比喻著。看來，劉恒昌沒有止步於現有成績，內心還有夢要追。

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