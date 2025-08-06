鴻海溢價12%入股結盟 看上東元2優勢！能搞定交付時程痛點 劍指15兆AI基建大餅

撰文‧王子承、曹悅華

全球電子代工龍頭鴻海與機電大廠東元電機七月三十日宣布結盟，雙方以換股方式合作，攜手進攻AI資料中心市場。

交易完成後，鴻海將持有東元10％股權，東元則持有鴻海約0.5％股權，若以停牌前收盤價與換股比例推算，鴻海付出12.7％的溢價，外界不禁好奇，溢價有道理嗎？

「說真的，我們也滿驚訝的，東元走這一步滿厲害的！」一名重電大廠高層高度評價這次的雙方合作。

業界人士透露，這次雙方結盟，東元董事長利明献是關鍵人物。原來，他在擔任中信銀行董事長任內，促成中信與鴻海合資成立創投基金和順興，因此與鴻海結緣。一年前，他轉換跑道，接任東元董座後，不斷尋求外部盟友，雙方也展開接觸。

不過，這次合作在東元董事會並非全票通過，據悉，董事會七董、四獨董裡面，代表東元會長黃茂雄系統的邱純枝、黃呈琮兩席董事，都投下反對票。東元表示，確有董事提出反對意見，惟對於反對董事是誰、反對理由為何，皆三緘其口。

東元能獲得鴻海溢價入股，與鴻海搶攻AI資料中心的企圖心大有關係。鴻海發言人巫俊毅在結盟記者會上也說，鴻海過去整合到L11、也就是伺服器機櫃產品，「未來看準的是L12等級資料中心建置的標準化、模組化需求，這也是雙方能夠進一步延伸價值所在。」

東元子公司耕耘美國逾30年

尤其當美國總統川普今年喊出「星際之門」計畫，將在美國投資5千億美元（約15兆新台幣），進行AI基礎建設後，這個市場，已是鴻海、台灣電子五哥等大廠的兵家必爭之地，大家都磨刀霍霍。

業界認為，東元長期布局美國、東南亞等市場，耕耘美國更超過30年，且旗下百分百持股的子公司東元西屋馬達（TECO-Westinghouse），生產、銷售中高壓馬達、模組式的配電盤和變頻控制機櫃，更具備美國能源部（DOE）與國防部（DOD）工程承包商資格。鴻海入股東元，在美國建置AI資料中心更方便，這便是鴻海看上東元的關鍵之一。

鴻海為了AI資料中心的巨大商機，選擇東元做盟友「合作打群架」，關鍵原因之二，則是速度。一名不斷電系統整合廠商表示，東元本身具備三大CSP（雲端服務商）資料中心機電基礎設施經驗，更重要的是，「士電、華城兩家大廠訂單多、交期較長，東元相對好配合。」

拉電線、接水管實戰經驗豐

該業者對市場熱況相當了解，他指出，目前AI資料中心的交付時程是一大痛點，客戶希望4到6個月就可完成建置，但光是「華城、士電的交期，可能會拉長到六個月以上。」雖然電機系統在整體超算中心的成本占比小，但若無法如期到位，會導致整個資料中心交期延宕，「東元可以在較短的時間交付、價格也較低，可以協助鴻海控制交期。」

如今的資料中心從伺服器主機板、機櫃，一路整合到電力、水冷、網路、布線等最後系統階段。在過去，多數台灣電子廠做到L11、把伺服器組成機櫃後，就交給雲端業者；到了L12涉及的機電與現場整合工程，通常由當地系統整合公司負責。

但，隨著AI伺服器耗電量激增，帶動散熱與電力需求攀升，為了確保整體運作穩定，CSP客戶開始希望供應商一條龍處理，從機櫃到水電拉線、配電設計、水冷配置全包辦。

一名超算中心儲存系統工程師指出，「這就像過去客戶只叫你開食品廠，但現在叫你連餐廳都蓋好，客戶想要進來就能開門做生意。」

尤其現在單個AI伺服器機櫃用電量可達140kW，已經是30戶以上家庭用電規模，對於機電工程的要求提高，過去被認為「不太高科技」的拉電線、接水管如今備顯關鍵。有AI資料中心廠務業者坦言：「現在電力需求，大到資料中心需要有自主發電能力。」顯然東元不論在產品或機電建置上，都有相對的實戰經驗。

至於巫俊毅提到的交付效率（Time to market），也是現在電子五哥搶進超算中心的利基點。一名伺服器業者分析，「現在機櫃堆一排就是十幾二十個，中間的測試串聯還是需要花時間、擁有不小門檻，比的更是交付速度、彈性。」

分析師指出，包括鴻海、英業達、緯穎及技嘉、廣達都在往類似L12方向發展，「大家方向雖然相同，但現在做最多的就是鴻海。」鴻海一舉入股東元，生產力一路從主機板、機櫃，整合到機電系統，說穿了，就是為了維持龍頭廠地位不墜。

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