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20%關稅重棒 中小企業2,451億產值恐蒸發！齒輪大王嘆：傳產變「慘業」

聯合新聞網／ 今周刊

今周刊編輯團隊

白宮公布台灣關稅稅率為20％這天，讓許多國內傳產業者，感受到一股凜冬將至的蕭瑟氛圍。經濟部評估關稅將衝擊近2.3萬家中小企業，2,451億產值恐蒸發。

「這幾年，傳產真的變成『慘業』，與日、韓競爭相當吃力，現在又加上關稅，整體問題滿嚴重的。」即將卸任和大工業集團董事長、被業界封為「齒輪大王」的沈國榮語帶無奈地說。

「升級轉型是傳產唯一的出路，只是這非常困難。」沈國榮仔細對《今周刊》記者解釋，他最熟悉的工具機械業，若要讓一條產線自動化，光軟體建置就要耗費上億元、安裝機械手臂也動輒以億元計價，那些獲利原本就不甚理想、近期又因新台幣升值而雪上加霜的企業，實在難有餘力投資未來。

紡織、工具機業也都是重災區。曾任行政院科技會報辦公室副執行祕書，如今穿梭在各產業公會擔任顧問的葉哲良也看到問題，他指出，相較於關稅稅率，中國企業在塑化、機械、金屬等產業上大打價格戰，例如台灣鑄件材料成本，比中國貴了3成，終端售價差距更大，這才是台灣企業的最大威脅。

反倒長年飽受紅色供應鏈衝擊的紡織業，早就有面對威脅的經驗。

美國營收占7成的機能服飾代工大廠聚陽董事長周理平認為，紡織業近年已陸續將生產基地分散至東南亞各國、適用當地關稅，因此聚陽與其他國家同業，大致仍在同等條件上競爭，勝負終將取決於創新力與生產力。

周理平不諱言：「這波關稅是在檢視各國企業的競爭力，很可能會淘汰掉一些業者。」

偏偏過去幾年，台灣傳產業者，都面臨競爭力大不如前的困境。

「無論20％關稅是不是最終版本，設法提升台灣的傳統產業競爭力、不繼續過度向半導體產業傾斜，都勢在必行。」中華經濟研究院副院長王健全嚴肅提出建言。

被問到政府如何協助傳產度過眼前難關，企業主一致將矛頭指向「穩定匯率」。沈國榮直白建議，希望政府能將匯率保持在1美元兌31元新台幣左右區間，讓業者有升級轉型的時間與空間。

掙脫眼前困境之後，還是得面對傳產競爭力不足的癥結。

「台灣企業生產力夠，但品牌一直做不出來，因為政府更注重研發、生產，導致業者只能『賺工錢』。」在關稅揭牌之際，近年對美出口額達20億元的光陽工業董事長柯俊斌，具體建議政府考慮對消費性產品提供「行銷支出抵稅」優惠，鼓勵台灣企業建立品牌形象。

然而，不是所有傳產業者都能直接面向消費端，代工製造才是台廠主力。

為有效壓低成本，葉哲良建議政府在機械、工具機等產業推行共用零組件，放大整體採購量後，降低成本；下階段則可考慮推動同業整併，政府以類似私募基金的到期出場模式挹注，讓合併公司有錢共同行銷、推動轉型。

除了傳產必須找到出路，這場關稅之亂，也是一次檢視台灣經濟是否非得繼續高度依賴出口的機會。

「沒有人限制台灣一定要維持出口導向的經濟。」中央大學經濟學系教授邱俊榮認為，今遇到對等關稅，恰好可以重新思考塑造有利出口的大環境，對台灣是否確實有利。

危機，或許也是轉機。無論川普關稅大戲最終如何收場，政府喊了多年，卻始終未能落實的傳產升級轉型，不能繼續延宕下去。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1494期)

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