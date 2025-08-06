「北京威脅與恫嚇台灣是個錯誤！」前英相強生：西方不應屈從中國 感謝台灣捍衛自由

【文．劉煥彥】

前英國首相強生（Boris Johnson）認為，中國威脅及恫嚇台灣是個錯誤，想要武力犯台更是單方面改變現狀，後續衍生衝擊必然擴散全世界。 他指出，這次應邀來台是要告訴台灣，英國「與台灣站在一起」，沒有人樂見中國獨霸東亞或第一島鏈，沒有人要戰爭，但強調西方國家不應對中國態度屈服，也感謝台灣站出來捍衛自由。

「想以武力單方面改變一國的憲法地位，會引發大災難」

強生接受「財團法人兩岸交流遠景基金會」邀請，出席周二（5日）揭幕的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，並發表20多分鐘的專題演講。

61歲的強生是報社記者出身，曾在2019年7月至2022年9月擔任英國首相，在任時力挺台灣，且曾發表和平穩定台海的言論，這是他首度來到台灣。

強生下午在主辦單位安排的媒體見面會，回答中外記者提問時，明確表達他認為若中國武力犯台，不僅是重演2022年俄羅斯入侵烏克蘭的歷史，後續影響更不會只限於兩岸或東亞，而是整個世界。

「當你以武力單方面改變（一個國家的）憲法地位，就像普丁2022年所為那樣，你會引發一連串無法控制的事件，這就是我要告訴大家的訊息。」

「在這種狀況下想動用武力，會帶來大災難，而且不只是對全世界，對你自己也一樣。如同我之前提過的，你在賽拉耶佛開了槍（意指1914年斐迪南大公在賽拉耶佛遇刺，最後引發第一次大戰），不會知道最後會怎麼結束。」

至於英國與台灣可以在哪些地方攜手合作，「我們兩個島國，兩個島國的人民都有同樣的地緣戰略思維，我們都不想看到亞大地區的權力平衡改變，都不想看到第一島鏈的組成有任何變化，一點都不想。我認為美國也不想，所以我們有共同的經濟目標，我們應該要有更多合作。」

強生：西方絕不能因害怕冒犯中國，而「從與台灣的交流中悄悄溜走」

強生強調，包括歐洲在內，現在西方國家絕對不能因為害怕冒犯中國，而「從與台灣的交流中悄悄溜走，現在就是表現我們在乎（台灣）的時候，現在就是要表現出我們相信這些價值觀，願意與台灣站在一起。」

「因為，我們現在對於需要保護台灣愈有同理心，相信我，未來能夠避掉的不幸就愈多，我對這點絕對肯定。」

強生：打從心裡相信川普是台灣的一大支持者

對於台灣如何與美國總統川普打交道的建議，外型與川普有點接近的強生表示，他打從心裡相信川普是台灣的一大支持者，只是川普現在處境比較接近戰術面（tactical）而非策略面（strategic），因為他想要跟中國達成貿易協議，「這倒不用擔心」。

「所以，我們最近幾天看到這些有點令人困惑的狀況，但我真的認為，川普想要促進一個自由民主的台灣，他當然不想在他任內看到這個狀況消失。」

自曝2019年動念要蓋英國晶圓廠，官員分析完後決定放棄

在上午演講中，強生對於台灣在全球半導體生產的龍頭地位，分享了他執政時的一段經過。

2019年他擔任英國首相時，已經得知台灣在半導體製造遙遙領先全世界，包括英國在內。

「我說，我們一定要趕上台灣！」

「我問我的官員，要花多少錢才能在英國蓋一座晶圓廠？他們說要90億英鎊（約3600億台幣）起跳。我覺得似乎有點多，但還是說那好吧。」

「他們又說，即使我們可以在合理的時程做到，也不能保證我們晶片能做得像台灣一樣好，因為一年過一年，台灣人做得愈來愈好，而且年復一年，這些台灣的晶片把競爭對手甩得更遠。」

「當然，我就放棄了英國政府想要與你們（台灣）競爭的念頭。」

外交部長林佳龍5日宴請強生時表示，感謝他在2021年領導英國擔任「七大工業國集團」（G7）輪值主席國時，於領袖峰會聯合公報首度提及台海和平穩定的重要性。

英國同年發布的「整合性政策評估」（Integrated Review），揭示「向印太傾斜」（Indo-Pacific Tilt）政策方針，凸顯印太與跨大西洋地區情勢密切相關。

此外，英國持續派遣軍艦通過台灣海峽，以自由航行任務的具體行動守護台海的和平與穩定。期待台英未來持續深化各領域合作，深化彼此的民主夥伴關係。

本文授權自今周刊，原文見此。

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