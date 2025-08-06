關稅陰霾壟罩房市 李同榮不樂觀：一條件成立就雪上加霜！恐一路低迷到明年

【文．彭蕙珍】

美台關稅稅率終於出爐！美對台20%關稅影響是否影響房市？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，毛利率低的產業，尤其是傳產聚集的中南部，評估出售資產的企業預料將增加，因中南部的工業用不動產及傳產就業剛需市場，在關稅揭牌後，可能掀起一波洗牌。 住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，幾乎可以確定下半年經濟表現恐怕表現保守。對於房地產市場來說，民間對購屋仍有意願與需求，惟銀根央行態度與整體景氣影響實質交易，短期內恐怕買氣不容易開展。

李同榮：影響經濟就會間接影響下修中的房市，幾乎是雪上加霜

美國對台關稅為20%，比日韓差，和越南相同，儘管半導體稅率還未塵埃落定，徐佳馨中小企業必然受傷慘重，非科技業也很難樂觀。

房市趨勢專家李同榮表示，20%關稅對出口產業衝擊較大，一旦影響經濟就會間接影響下修中的房市，幾乎是雪上加霜。若美國其他附帶條件包括對美擴大投資、擴大軍購、對農業、金融更加開放，則對國內重大建設產生排擠效應，間接也會影響房市。

股市仍在高點 房市Ｑ3是淡季

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，關稅的不確定因素已慢慢解決，股市仍維持在2.3萬點以上，顯示短期市場並未以重大利空解讀，但後續可預見還有關稅的二部曲。

他指出，對房市來說，第3季本來就是傳統淡季，可趁機消化關稅利空。

他觀察，股市從4月以來大幅反彈，一來民眾資產虧損也收斂恢復，二來也有利房市信心回穩，但現階段影響房市的恐怕不是關稅等議題，房貸限縮、民眾對於房市看法保守，房市表現則會歸到供需等基本面。

房市雪上加霜 市場觀望氛圍濃

中信房屋研展室副理莊思敏指出，儘管台灣政府表示目前仍在積極與美方協商，以期能夠再調降稅率，但台股在關稅消息發布後已有所震盪，這波關稅戰不僅將直接衝擊台灣出口導向產業的獲利，影響消費者信心，加劇市場觀望氛圍，對於原本就已趨冷的房市而言亦是雪上加霜。

她指出，未來政府是否能推出配套的應對措施，以穩定經濟基本面，也將成為市場觀察的重要指標。

7月移轉棟數 較去年減2成

台北、桃園及台南等3都，已公佈今年7月的買賣移轉棟數，由北到南依序為台北2073棟，月增1.8%，年減29.8%；桃園4145棟，月增13.9%，年減17%；台南1701棟，月減20.5%，年減26.6%。

張旭嵐表示，5、6月股市回溫，關稅公佈前的拉貨潮，也激勵短期經濟表現，因此投資人相對樂觀，加上部分地區的房市仍有新案交屋潮支撐，7月都會區的買賣移轉棟數，比起6月微幅增加。

與去年同期相比，仍大減逾2成，整體市場的量縮趨勢不變。不過，去年下半年限貸令發酵後，成交量逐漸下滑，在比較基期滑落之下，今年後續月份的買賣移轉年減幅，可望逐步收斂。

風災豪雨多日停班課 台南月減逾2成

台南7月的買賣移轉量，與6月相比大減逾2成。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台南月減幅鮮明，有2個原因：

安平、歸仁等地的新案交屋潮暫歇；7月丹娜絲颱風及伴隨而來的西南氣流，重創嘉南平原，台南市也停班課多日，過戶的行政流程因而有所遞延，其中溪北及沿海地區，7月幾乎都忙於重建，使Q3的買氣表現欲振乏力。

專家多認為，受美對台關稅影響，今年房市後市不容樂觀，恐怕要一路低迷到明年。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

合總爆發財務危機，最後一根稻草是它！為何不會是唯一爆雷停工建商？拆解背後關鍵訊號

退休公務員拼存365張0056，靠股息爽過每一天！同樣一筆錢為何不買0050？施昇輝給一理由

外表隨意沒名牌卻多是月光族...美國人把錢都花到哪去了？一個旅美台灣人的觀察

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】