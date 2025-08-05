蘋果市值變老三 關閉陸據點只是第1步？最慘恐步上三星後塵…謝金河：在台早演練過

【文．謝金河】

蘋果的中國變數。 信報上面一篇文章標題：蘋果棄華，成功商業模式近黃昏！原因是蘋果準備關閉大連百年城的門店！蘋果的全球門市超過530個，在中國有56個，這次關閉中國門市據點，當然是一個很強大的訊號。

另一個是蘋果生產基地的移動，到今年6月，蘋果在印度生產的比重上升至44%，比去年同期增長240%，越南的比賽也上升至30%，中國剩下25%。從這個數字來看，蘋果手機的生產基地在川普時代出現巨大變化。

把這兩樣事情擺在一起看，前者意味著蘋果在中國本地的市場遭到小米，Vivo，Oppo夾殺，市佔率一直下滑，最壞的情況很可能面臨三星手機同樣的命運，關閉直營門市，可能才剛剛開始。

後者代表蘋果生產基地的移動已經出現具體變化，一直以來，Iphone最主要生產基地都在中國，現在印度，越南已經站穩腳步，接下來，大家可能看到鴻海有更多和印度的連結。

過去廿年來，美國科技大廠頻頻上演成也中國，敗也中國的戲碼。蘋果一直都是全球巿值最大的企業，如今變成老三，蘋果市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，庫克已面對空前挑戰。

最近Tesla下給三星165億美元的Ai6晶片，同時也下給LG43億美元LFP電池，看起來馬斯克已經查覺鷄蛋不能全部放在中國的籃子，開始採取分散行動。

今年比較辛苦的是星巴克，過去中國市場是星巴克最重要的成長動能，如今成為內捲夾殺的對象。星巴克剛公布季報，淨利5.58億美元，年減47%，同店銷售下滑2%，已經是連六季下滑。星巴克準備出售中國業務，但價格不好，談得不順利⋯⋯

在美中角力下，在中國遇到麻煩的美國企業會愈來愈多，這個現象在台灣老早就演練過！

本文授權自今周刊，原文見此。

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