台灣關稅20%真是暫時性？黃國昌質疑談判黑箱有理？為何和服貿不同 李淳親解

【文．蘇芳禾】

台美關稅談判持續中，民眾黨主席黃國昌質疑過程黑箱，週一（8/4）召集朝野協商，請行政部門把跟美國簽的保密協議交出來。 不過黃國昌卻因為要跟和碩董事長童子賢合體開記者會，提前離席，讓民進黨協商代表不滿，「這是你們民眾黨提的案，主席為什麼跑了？」 經濟學家、駐歐盟代表李淳則是表示，所有經貿談判都需要保密，美韓FTA當時談了1年半，也是在遵守保密協定原則下進行。 台中市長盧秀燕3日邀中部八縣市首長開會，聯合向中央提出十五項解方，包括公開受關稅影響產業清單及台美談判內容、加速普發一萬元，並凍漲水電費。

台美關稅暫定20% 鄭麗君：爭取更好稅率

美國總統川普向各國課徵「對等關稅」，美國政府公布對等關稅稅率，台灣列為20%，雖然比4月公布的32%低很多，但仍引發市場震盪。

白宮7月31日公布的行政命令已標示稅率，3日自美國返台的行政院副院長鄭麗君則是表示，「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率。」

在野黨則是不滿談判過程未公開，並且提及之前引發太陽花學運的兩岸服貿協議，賴清德則是親上火線表示，由於簽有保密協定，在最終稅率確認前，不得對外透露談判細節。

白宮公布行政命令 台美協議仍在進行

行政院發言人李慧芝4日表示，根據美國白宮於美東時間7月31日晚間七時許所發佈川普總統簽署「調整對等關稅稅率」之行政命令與事實文件內容，美國將部分貿易夥伴適用的稅率明列在附錄I，而台灣在此附錄I所適用的稅率，從4月所公布的32%調降為20%。

李慧芝指出，該項行政命令明確說明，附錄I內部分國家，是「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議，在後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家之進口貨品適用附錄I所列稅率。」

此外，根據Fox Business於美東時間8月1日報導，美國貿易代表Jamieson Greer於受訪時另也指出，未來可能還會再達成一些關稅協議，且將取決於川普總統的決定。

李慧芝表示，行政院臺美經貿工作小組於美方公布行政命令第一時間已對外說明，美方通知我方，因台美尚未完成協議，美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，台美雙方後續將持續磋商。行政院台美經貿工作小組召集人鄭麗君副院長表示，「談判還要繼續進行，我們還會繼續努力，爭取更好的稅率。」

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長相當重視原有930億支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，因此在美國公布台灣適用20%暫時性稅率的第一時間，便已召開會議邀集相關部會首長針對國內廠商的支持方案再進行檢討、盤整與調整規劃，以協助產業適應世界貿易新秩序。

黃國昌：談判搞黑箱 為何沒送國會備查？

針對談判過程，民眾黨主席、立委黃國昌（4）日於立法院就「邀請行政院院長率同相關部會首長就『台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估』於1個月內進行專案報告並備質詢」召集朝野協商，要求行政部門提供與美國簽署的保密協議。

黃國昌日前質疑，賴清德說有簽保密協議，請問是誰跟誰簽？保密協議在性質上是條約、還是協定？為什麼沒有送到國會來備查，不會連保密協議本身也是保密的？民進黨要搞黑箱搞到什麼樣的程度？

談判代表：談判尚在進行、依國際慣例

對此，經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣4日於立法院朝野協商發言時表示，目前台美對等關稅談判仍在進行中，未來如談判完成，必定會依相關規定送立法院審議，已向美方表達持續進行討論的意願，美方也回覆有意願討論。

顏慧欣進一步說，美國跟各國在進行對等關稅談判中，要求談判在達成共識前須簽署保密協議，以避免不必要紛擾。

顏慧欣解釋，該協議目的在於保護與處理資訊交換，並要求對手國不得將談判文件洩露給未授權人士。過去台美談判都是依循此一慣例進行，台美間的保密協議由我國駐美代表處與AIT簽署，規定談判過程須依國際慣例辦理。

她指出，此保密協定依據《條約締結法》第12條，因涉及外交顧慮，未送立法院查照。未來如談判完成，必定會依相關規定送立法院審議。

談判為何要保密？這次跟服貿有什麼不同？

《中央社》報導，經濟學家、駐歐盟代表李淳也指出，每個民主國家在進行經貿談判時，都會牽涉到6至8個國內的利害關係者，若完全透明，則20年都談不完。美韓FTA當時談了1年半，也是在遵守保密協定原則下進行。

李淳也說，過去就曾發生經貿談判洩密，而導致談判破裂，這是因為另一方會思考，對方是否以洩漏談判內容、輿論的方式達到目的。

至於在野將這次談判比做兩岸服務貿易協議「黑箱」作業，李淳指出，當年服貿被批為黑箱，是指當時服貿談判後，送立法院審議時，沒有經過實質討論即在很短時間內通過，但目前台美談判完全還未到達當年服貿的階段。

黃國昌趕場記者會 民進黨團不滿「被消音」離場

不過，在協商過程中，朝野就數度針對發言爆發口角，民進黨立法院黨團總召吳思瑤不滿說，自己舉手舉了五分鐘還不能發言，沒有看過朝野協商都是主席一個人在講話，甚至把朝野協商當質詢。

而原本主持會議的黃國昌後續因要趕場另一場宣傳核三延役公投的記者會，因此先行離席，請同黨籍立委張啓楷代為主持會議。

民進黨團幹事長吳思瑤傻眼說，「現在主席離場是什麼意思？還會回來嗎？他都不想講了，我們在這裡做什麼？這是民眾黨的提案耶！」雙方又爆發口角，張啓楷則將民進黨代表的麥克風消音，民進黨團立委們不滿離場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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