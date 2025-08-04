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台灣關稅20％還能再降？謝金河揭「談判難度高」：3大壓力籠罩

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照

【文．謝金河】

看清楚川普的關稅遊戲規則

昨天美國公佈台灣的關稅稅率20%，引發國人震驚！乍看之下，日本、南韓都談到15%，泰國、印尼、菲律賓也談到19%，台灣的20%確實是不及格。

不過仔細看，台灣的20%是「暫定」，也就是還沒有定錨！

如果更白話一點來看，日本、南韓是「淨額」，台灣是「毛額」，日本，南韓對美國產品進口關稅都降到零，也就是完全開放市場，同時，日本投資美國5500億美元，南韓3500加1000億美元，其中的3500億美元是川普指定的項目。台灣這次只有宣布20%！這表示台灣把後面更要緊的232條款綁在一起談。

如果比照日韓的談法，台灣要到15%，可能要完全開放市場，還要宣布投資美國一個大數字，傅崑萁的4000億美元，或者是他說的掏空台灣三代積蓄，指的就是這個。現在的20%，沒有開放市場，也沒有直接投資，台灣是把後面的232條款一起解決。

這樣的談法可以避開一頭牛被撥兩次皮，但談判難度也會比較高。台灣面臨的三個大壓力，一個是台灣對美國的順差739億美元，比日本的685億，南韓的660億，加拿大的623億美元都還高。

第二個挑戰是台灣的半導體輸美，去年金額309.64億美元，佔比40.3%，遠超過馬來西亞的15.1%，南韓的11.4%。第三是台灣的資通訊產品去年出口到美國的佔比達61.01%，後面這兩項的重要性遠遠超過對等關稅！台灣把重心放在後面的232條款是正確的。

川普把關稅武器化，關稅談判的結果，都是川普在他的Truth Social上面公布的。川普的遊戲規則也是他訂的，像巴西突然50%，又有一說變10%，瑞士從32%拉到39%。川普把最後期限定在8月1日，現在他又宣布對墨西哥豁免90天。我一直認為加拿大，墨西哥是美國的兄弟，關稅最後應該降到很低。

川普的關稅規則是動態的，稅率會往低的方向，會持續動態談下去，而且是在驚嚇、驚奇，和驚喜的路上一直交替！現在所有的結果，都沒有4月2日那麼驚嚇。

本文授權自今周刊，原文見此。

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