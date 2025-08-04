232條款半導體若課25%關稅…恐削弱台灣矽盾地位！台灣關稅包裹談勝算多大？

【文．林博文】

台灣對等關稅上周終於揭曉，20%稅率雖然低於美國總統川普4月宣布的32%，但高於日本及南韓的15%。賴清德總統隨後強調，20%只是「暫時性關稅」，希望在後續談判爭取到更有利稅率。 川普最新行政命令是在發布日起7天後生效，台灣能否在美國新稅率於7日上路前爭取到較低稅率，是本周最受關注的焦點。

各界研判，台灣20%稅率就算有下降空間，恐須付出不小代價。日本和南韓都是承諾大舉投資美國，以及開放國內市場或採購美國產品，才換到15%關稅。

外媒分析及學者專家指出，對台灣而言，對等關稅只是「前菜」，最必須擔憂的是美國最快將在本周公布、依據1962年貿易擴張法「232條款」啟動的半導體國安調查結果，這才是重頭戲。

「232條款」還在調查的項目包括半導體、半導體製造設備、藥品與原料、加工後的重要礦物及產品、商用飛機與噴射發動機及零件，以及無人機等。

台灣兩大出口項目半導體及電子產品目前仍在美國關稅豁免名單上，要是美國依據調查結果決定對半導體進口課徵高關稅，對台灣經濟衝擊將不容小覷，台股也可能承壓。中經院院長連賢明表示，資通訊產品占台灣輸出美國比重逾7成，與其他國家相比，半導體232條款對台灣的影響更大，政府因此將對等關稅與232條調查包裹一起談判。

232調查結果將出爐 半導體課25%關稅？

美國4月宣布根據「1962年貿易擴展法」的第232條，對外國藥品與半導體展開國安風險評估。商務部長盧特尼克上周表示，兩周內將公布半導體進口國安調查結果。如果美國判定進口半導體對國安構成威脅，川普可以透過加徵關稅、設定配額、或祭出其他貿易限制來保護美國。

川普2月曾揚言對進口晶片課徵25%關稅，若果真課徵高關稅，美國科技公司採購台灣晶片的成本將上升，可能被迫漸漸降低對台依賴，這不只會重創台灣經濟，還可能削弱台灣的「矽盾」地位，換言之，這已是台灣的矽盾保衛戰。

包裹關稅談判有勝算？中經院院長：有機會拿與對等關稅相同數字

不過，總統賴清德喊出與232條款半導體關稅一起繼續談，中經院院長連賢明指出，包含南韓、日本均是採一併談判，譬如日本汽車即獲15%稅率，並非美國對其他國家的25%，南韓在半導體、藥品也獲得「最惠國承諾」。因此，台灣的半導體稅率，的確有機會拿到與對等關稅相同的數字，或是取得類似最惠國承諾。

另外，半導體關稅也將衝擊美國經濟，華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）日前指出，25%晶片關稅上路首年將使美國經濟成長下滑0.18個百分點，10年下來美國國內生產毛額（GDP）將損失1.4兆美元。另外，半導體成本增加也可能導致汽車價格最多上漲1,000美元。

AI硬體概念股AMD、美超微將公布財報

人工智慧（AI）熱潮延燒不止，AI應用概念股微軟和Meta上周公布上季財報優於預期，激勵股價雙雙大漲，微軟市值站上4兆美元。AI硬體概念股超微（AMD）和美超微（Super Micro）本周將接力演出，兩家公司都將在美股周二收盤後公布上季財報。

AI晶片製造商超微日前預估第2季營收約74億美元，比去年同期成長27%左右，市場預估與超微自己的財測落差不大。AI伺服器大廠美超微上季營收可能成長11%左右，達到59億美元。兩家公司最新發布的財測，也是投資人關注焦點。

超微股價上周五收在171.65美元，累計已從4月底點反彈近120%。美銀證券上周以超微產品可望重新開始銷往中國等因素為由，將超微股票目標價從175美元調升至200美元，評等維持「買進」。

中國7月出口料持續穩健成長 最後狂歡？

中國7月貿易數據周四將出爐，在出口商為規避可能即將到來的高關稅而積極提前出貨的帶動下，7月出口可望比去年同期成長近5%。美中關稅休戰協議將在8月12日到期，如果屆時無法達成協議或同意延長關稅休兵，雙方將重返關稅壁壘高築的對抗局面。分析師警告，如果美國對中關稅超過35%，製造商獲利將悉數蒸發。

英國央行估再降息1碼

央行動態方面，英國央行周四預料將再降息1碼，基準利率降至4%，但在就業市場走軟和通膨壓力揮之不去之際，決策官員意見料將持續明顯分歧。英國6月通膨率升至3.6%，是18個月來最高，通膨預期調查顯示英國人普遍認為物價將強勁上漲。

本文授權自今周刊，原文見此。

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