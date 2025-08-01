中國從電動車、外送平台都在內捲！阿里巴巴祭0元購吃免錢 謝金河：台灣產業值得觀察

【文．謝金河】

中國內捲到盡頭？比亞廸的挑戰時刻 比亞迪宣布七月降價三成，引發中國汽車產業內戰，吉利汽車的李書福大駡王傳福是「捲王」，長城汽車的魏建軍直指比亞迪是恆大第二！

這個電動汽車內捲驚動中央，最後工信部、市監局都出面制止，比亞迪降價不成，6月營收下跌8%，股價在31日出現115.4港元的新低價。這是比亞迪進入電動汽車領域，首度出現的衰退訊號！一直以來採取壓榨式成長策略的比亞廸，接下來可能面對一連串的挑戰。

今年比亞廸率先在市場籌資，又為了讓股票交易更活絡，在香港上市的比亞迪進行一拆三，讓股價乍看變得更便宜，不過分拆後，股價仍然持續走低。接下來比亞廸將面對銷售下滑，債務負擔沈重，應收帳款天數增加，還有下游供應商票期延長到270天的頭痛問題。

除了電動汽車，中國外賣平台也殺紅眼，美團、京束、阿里的餓了麽最近祭出600億人民幣在外送平台廝殺，已經到零元購，招待客人吃到飽的地步。京東甚至喊出超過20分鐘賠4元人民幣。這一陣悪性殺價，除了捲到上千萬人的外送員，也衝擊到阿里巴巴、京東、美團的股價。現在市監總局也出來喊停。

中國的內捲走到這裡，不但衝擊內需，也捲到全球，台灣很多產業也被捲得虧損連連，台塑四寶第二季虧損逾250億，這次中國在電動車、外賣平台率先喊停，是不是內捲停止的訊號？對台灣受到內捲的行業，是一個值得觀察的訊號！而比亞迪可能是挑戰的開始！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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