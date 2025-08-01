出遊買便宜團怎避地雷、跟團必做3件事 全台12家旅行社廢照黑名單一次看

【文．柳秀穎、胡肇芳整理】

2025暑假就快過一半，打算安排出國旅遊要注意了，旅行社可得慎選，觀光署公告12間旅行社黑名單，其中就包括開業31年的老牌旅行社「楓蓮旅行社」。 這12家遭觀光署廢止或撤銷旅行業執照的有：全球國際旅行社、松愛國際旅行社、諦陽旅行社、朝桂旅行社、新成長旅行社、台灣風獅旅行社、寶鑽旅行社、富康旅行社、世航旅行社、楓蓮旅行社（已結束營業）、翔展旅行社、萬豪國際旅行社。觀光署也提醒計畫出遊的民眾，注意3件事情。 此外，觀光署也公告，開業34年老牌知名旅行社「晟源旅行社」，由於屢次發生票據退票，財務狀況異常，自即日起停止經營旅行業業務3個月。事實上，晟源旅行社早在今年1/24就遭勒令停業，但財務問題仍未改變，暫停營業至今。

觀光署廢止或撤銷旅行業執照名單

全球國際旅行社：

該公司經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，嗣經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

松愛國際旅行社：

該公司旅行業保證金經強制執行且解款在案，嗣經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

諦陽旅行社：

該公司經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，嗣經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

朝桂旅行社：

該公司暫停營業1個月以上，未依規定向交通部觀光署報備逾6個月。

新成長旅行社：

該公司經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，嗣經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

台灣風獅旅行社：

該公司經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，嗣經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

寶鑽旅行社：

該公司暫停營業1個月以上，未依規定向交通部觀光署報備逾6個月。

富康旅行社：

該公司受停業處分，嗣經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

世航旅行社：

該公司暫停營業1個月以上，未依規定向交通部觀光署報備逾6個月。

楓蓮旅行社：

該公司受停業處分，嗣經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

翔展旅行社：

該公司旅行業保證金經強制執行，嗣經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

萬豪國際旅行社：

該公司受停業處分，嗣經交通部觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

出遊注意3大提醒

觀光署特別提醒消費者，參加旅行社舉辦之旅遊活動或購買國際機票出遊，應多注意以下事項：

1、參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社並簽訂旅遊契約較有保障，千萬不要誤信沒有合法旅行社的網路或Line揪團；合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員名單，可至觀光署行政資訊網消保事項專區查詢。

另每季旅行團「參考售價」可至中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會）網站查詢。如選購低於參考售價之產品，宜多比較內容，確認團費包含／不包含之項目及是否有「自費行程」、解約之退費標準（例如：包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等）。

2、購買團體或個別旅遊商品時務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，簽約前請詳閱契約條款及行程內容，確認商品內容是否符合自身需求；繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存；簽約後建議參加旅行社行前說明會並閱讀行前須知。另旅客得視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險。

3、選購國外旅遊產品或出國前，建議至外交部領事事務局（下稱領事事務局）網站及中華民國大陸委員會（下稱陸委會）網站查詢相關旅遊警示，隨時注意旅遊目的地旅遊安全資訊。出發前請至領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」網頁登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。另於出國前請檢查護照效期是否6個月以上。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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