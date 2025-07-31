00922三個月漲45% 21.79元還能買？達人提2大優勢：市值型ETF黑馬潛力別小看

撰文．柳秀穎

台股市值型ETF傳來好消息！國泰台灣領袖50(00922)將拉高台積電權重，走勢更貼近大盤了，國泰投信宣布，00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」指數，8月將進行權重調整，調高台積電(2330)比重和大盤對齊，成為台灣放寬ETF追蹤指數單一成分股30%上限後，率先宣布指數規則調整的市值型ETF。 台股大盤的台積電權重約39.7%，而00922的台積電權重約31.5%，未來將調高台積電比重以貼近大盤。 達人認為，00922雖然股價從4月初的15元，已經漲到目前股價約21.79元，漲幅高達45%，但因為聚焦台股大市值、流動性佳的50檔領袖級企業，目前仍是便宜好入手，容易累積存股張數，成為市值型市場的熱門黑馬。

MSCI明晟公司7/23發布最新調整資訊，將於8月份調整旗下「MSCI台灣領袖50精選指數」的指數，其中最受矚目的00922將於8/27日收盤後指數與母指數-MSCI台灣指數最近一次例行性季度調整同步。

過去台灣規定，ETF所追蹤的指數中，單一成分股（像是台積電）不能超過30%，這讓不少市值型ETF難以完全反映大盤的真實表現。但金管會在今年5月鬆綁了這項限制，宣布放寬台股ETF（指數型股票基金）的指數成分股上限的限制，從現行的30%，大幅放寬到該股票市值占大盤市值的比重。

股價親民好入手，指數調整後對齊大盤

由國泰投信發行的00922，自推出以來就主打「台灣市值領袖企業」，鎖定台股50檔具代表性的龍頭公司，股價約21元出頭，親民又好入手，很適合定期定額或長期存股。根據MSCI公布的時間表，這次權重調整將於2025年8月27日收盤後生效，搭配其例行的季度調整時程。

除此之外，國泰投信也表示，00922未來隨著規模擴大，經理費也會往下降，投資成本低、配息穩，競爭力大幅提升。

國泰基金經理人蘇鼎宇提到，這次調整是一次關鍵的「對齊大盤」升級。他表示，過去一些ETF可能因為法規限制，無法真實反映大盤結構，反而讓投資表現打折。但00922採用的指數這次將調整最大成分股的上限，對想精準追蹤大盤、長期佈局台股的投資人來說，是個好消息。

00922便宜，容易累積存股張數

國泰投信ETF研究團隊表示，00922目前股價約21.79元，除聚焦台股大市值、流動性佳的50檔領袖級企業，也因為便宜好入手，容易累積存股張數，成為市值型市場的熱門黑馬，今年5月宣布調降經保費後，未來隨著ETF規模擴大，經理費也會越降越低，有利長期投資。

本文授權自今周刊，原文見此。

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