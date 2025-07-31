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AI掀PCB浪潮 金像電股價「5.15元→353.5元」 謝金河點這幾檔漲幅驚人…南亞、台玻有望翻身？

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

撰文．謝金河

Ai掀起印刷電路板的大浪。

今年5月黃仁勳在台北宴請供應鏈業者，其中唯一一位來自中國的陳濤，一開始大家都不認識他，經過幾個月後，大家知道陳濤是勝宏科技的董事長兼總經理，更進一步發現輝達的PCB有七成來自勝宏科技。

這家生產基地在廣東惠州的印刷電路板公司在深圳創業板掛牌，股價最低12.44人民幣，今年從26.56漲到189.6人民幣，市值1563億人民幣，約7000億台幣，市值超過台灣任何一家印刷電路板公司。

90年代，台灣的印刷電路板公司都在桃園蘆竹，新北三重一帶，後來因為環保條件愈來愈嚴格，整個產業移至中國，現在台灣印刷電路板生產基地，主要仍在中國。這些年，印刷電路板被視為是電子傳統產業，沒想到今年Ai伺服器從GB200到GB300，IC載板廠及PCB廠必須使用高頻高速銅箔製造高階晶片載板，然後應用於安裝和封裝輝達等公司的Ai晶片，讓整個產業掀起一場新的革命。

這一輪PCB大潮從中國的勝宏科技，景旺電子，東山精密，深南電，到生益科技，股價漲幅驚人。和台灣比較有連結的是楠梓電。1992年吳禮淦到昆山建廠，取名滬士電子股份有限公司，滬電也是Ai伺服器板的主要供應商，股價漲到55元人民幣以上，市值高達1013.9億人民幣台灣的楠梓電透過Wus Group控有滬電11.93%，楠梓電也因為有滬電股價上漲。

Ai大浪帶動整個印刷電路板產業，全球高頻高速CCL市佔率最高的台光電股價漲到1040元市值3554億，已經超過中鋼。台光電拉動台燿，金居，聯茂。PCB也出現不同生態，有Ai加持，股價大漲，像金像電最慘5.15元，現在353.5元，市值跑到1697億元。

這個浪潮也推升了蟄伏很久的南亞，台玻，這次傳統產業轉型到電子材料可能是一條大道！

本文授權自今周刊，原文見此。

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