大罷免400日醞釀的街頭公民課！罷團志工：國家需要我 隨時會再出現

撰文：林良昇

從國會擴權法案開始，焦慮的政治素人陸續集結，發起驚天動地的罷免行動、匯集百萬張連署書，第一波投票對決落幕，對他們而言，罷免失敗並非等於終章，因為關心政治的種子已透過行動散播深植。

夜幕逐漸低垂，聚集在台北市濟南路的罷團支持者，內心彷彿被一塊沉重的大石頭壓著，緩緩下沉。

當活動接近尾聲、24席立委罷免案確定都遭否決，「文山退葆」的志工們，不禁放聲痛哭。坐在他們身後的布丁，則靜靜地看著這一幕，等志工們情緒稍稍平復，她才上前擁抱熟識的夥伴，替他們加油打氣。

布丁是罷免新店立委羅明才「拔羅波」的活躍志工，由於羅明才的第三階段罷免投票要到8月才舉行，過去兩個月來她經常在雙北各地「跨區支援」，和許多第一波罷團成員都建立起革命情感。

跨區支援 透過行動表達決心

布丁心裡明白，7月26日第一波罷免案全遭否決，意味想在藍軍優勢選區罷免羅明才的道路，將更為艱困，但這反而讓她的意志更加堅定，「我希望透過行動，表現公民想守護台灣的心，就算罷免沒有通過，只要有多一個人願意思考『我們想要怎樣的國會、想要怎樣的未來』，對公民團體來說，就是一種成功。」

只給自己一個晚上時間難過，周日清晨，布丁照樣起個大早，走進中和景新市場，進行一整個上午的掃街、宣講、舉牌，「我們本來就知道民主這條路不容易，不會因為一時的失敗就放棄。」她對每一個人都說著同樣的話，無論對方支持或反對她的意見。

其實，早在罷免投票結果出爐前，許多志工就如同布丁那樣，明知前有險路，卻仍奮不顧身，並做好將長期投入這場公民運動的心理準備。四十歲的罷免立委羅智強領銜人周庭諭，就是其中之一。

主動投入 高難度選區仍奮不顧身

7月18日，下著細雨的周五夜晚，數百位支持「大安強強滾」的民眾，牽手繞行大安森林公園一周，並在公園周邊的戰車上進行宣講。身材健壯、膚色黝黑的周庭諭，全程參與活動，卻低調地站在角落、沒有上台發言，彷彿只是個恰巧路過的好奇民眾。

在紙盒廠擔任業務的他，從沒想過藉由罷免行動獲取光環，願意擔任領銜人，純粹是因為在選民結構「深藍」的大安區，任何政治素人揭露本名挑戰現任立委，都得承受莫大壓力，「罷團人才濟濟，分工合作，我沒有家累，但沒有辦法辭掉工作全心投入，就用掛名當領銜人做出貢獻。」周庭諭說。

周庭諭的成長背景，充分證明了罷團成員完全不受民進黨驅動、控制。從小就住在大安區的他，自認過去長期是國民黨支持者，曾在總統大選中兩度投票支持馬英九。

但時至今日，周庭諭認為國民黨已放棄反共，無法擔任稱職的在野黨，「國民黨當時的價值觀跟理念，跟現在完全不一樣。」因此在去年五月的國會擴權法案後，忍無可忍的他，開始認真投入罷免行動。

同樣在投票前一周，位於台北市嘉興街、與大安區只有幾百公尺距離的「剷除黑芯」總部內，罷免立委徐巧芯發言人Roger與十多位志工夥伴，正忙著包裝要趕在最後幾天送出的文宣品，整個下午，不斷有民眾前來表達支持，甚至還有來自宜蘭的民眾送飲料慰勞志工。

「沒有辦法投票的人，也會用自己的方式幫助我們。當我們走到這裡，發現很多人把希望寄託在我們身上，我們更沒有半途而廢的理由。」Roger說話的同時，手上的動作也沒有停下來。

今年39歲的Roger，是自由接案的教育工作者，也是兩個孩子的父親。他去年6月加入罷團參與至今，在過程中第二個孩子出生，「孩子出生後，太太抱怨我為了罷免，連陪她坐月子的時間都沒有。」Roger苦笑說。但他強調，自己是為了所有台灣的下一代挺身而戰，也取得了妻子諒解。

黨派之外 為傳達信念價值發聲

不難發現，有別於過去的公民運動多以學生、青年為主體，這次罷免行動的核心要角，有許多是3、40歲的中壯世代。

罷免立委葉元之發言人莫莉觀察，這群社會中堅分子的事業在台灣，下一代也會在台灣的土地成長，沒辦法連根拔起移植到其他地方，「如果企圖改變我們的現世安穩，我們就會站出來。」

「我們真正的危機感，是立法院破壞程序正義，在破壞民主制度的信任。」莫莉指出，積極參與罷免行動的中壯世代志工，擔心的是他們這一代習以為常的自由民主生活方式，正一點一滴地被侵蝕，「藍白掌控的立法院，最大的用心是在改變遊戲規則，民主制度可能因此而改變。」她說。

莫莉舉例，憲法法庭對國會擴權法案做出違憲判決，但藍白陣營的反應不是接受既有憲政體制約束，而是以癱瘓憲法法庭破壞憲政穩定，「就算很多法學教授、法律人站出來抗議，說這樣不對，但藍白還是一直做！」除了罷免，已別無他法。

罷免行動固然是針對單一立委，但同時也是對這群掌權的民意代表，大聲喊出身為公民珍視的信念與價值。因此，對這些志工來說，最優先的問題不是「會不會成功」，而是這項訴求能不能成功擴散，讓更多人願意站出來守護台灣的民主價值。

「以前政治離我很遙遠，我不太關心，我出身深藍家庭，只要投票就是投給國民黨。但慢慢長大、接觸到不同朋友，工作也有些見識，我對台灣的認同愈來愈高，我不能容許任何傷害國家的行為發生。」布丁冷靜地分析自己參與罷團的起心動念。

但她隨即話鋒一轉，強調：「這次民進黨選擇和我們站在一起，但我們不屬於民進黨，民進黨也別以為我們屬於它，如果民進黨哪天推出危害國家、傷害主權法案，我一樣會站出來反對。」

周庭諭也說，投入罷免行動之初，一定會反覆自我叩問：「即使有機會罷免成功，但補選上的立委可能還是國民黨，一切有沒有意義？」但如今，他已經能斬釘截鐵地回答這個問題：「如果我們一直沒有去行動，就永遠都改變不了現狀。」

「國民黨在立法院證明他們就是敢，所以我們應該比他們更敢站出來。」莫莉也說，這一次公民站出來，是要讓更多公民明白：關心政治，就是關心自己的生活。

累積成長 溝通的努力不會白費

因此，即使第一波罷免投票不盡如人意，志工們卻沒有心寒洩氣。

參與桃園罷團行動的網紅、變裝皇后「女神下午茶」劉尚武表示，路不會白走，「如果失敗，可能是告訴我們，我們還需要更努力，去說服更多人。」

Roger也認為，儘管結果不如預期，這次迸發的公民力量還是可以互相串聯，投票結果，絕不是公民行動的終點。

一群原本不關心政治的素人，從擺攤連署到上街宣講，投入一場全球首見的公民運動，即使最後一點也沒能撼動既有的政治結構，但這些人流過的汗水與淚水，終究不會平白蒸發。

站在罷免行動起點、立法院外的濟南路上，布丁坦言，對四周後將進行的二波罷免投票結果，沒有十足把握。但她認為，罷免行動是公民透過國家賦予權利進行的對話，即使對話過程再痛苦、再激烈，也都很有價值，「因為這是只有台灣人能做得到，在中國跟香港根本無法想像的事。」

即使罷團可能再次遭到挫敗，布丁也保持正面以對：「我們還是會繼續用自己的方式宣揚理念，讓它慢慢成長。」

至於她本人，罷免投票後雖然會回歸原本的工作崗位與生活，但因為已經跨出第一步，就再也不可能退回原點，「我們對國家已經愛得那麼深了，要收回這些愛太難了，這些東西是不會變的。」

「當台灣需要我的時候，志工布丁隨時會再出現。」她笑著揮手道別。

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