存股老手突轉向！為何今年反砸百萬重壓高股息ETF？專家：別只看配息率

聯合新聞網／ 今周刊
2025年上半年市場震盪加劇，許多投資人將目光從追求成長的市值型ETF，轉向被視為「抗跌避風港」的高股息ETF。示意圖／ingimage
2025年上半年市場震盪加劇，許多投資人將目光從追求成長的市值型ETF，轉向被視為「抗跌避風港」的高股息ETF。示意圖／ingimage

【文．李炳漢】

2025年上半年市場震盪加劇，許多投資人將目光從追求成長的市值型ETF，轉向被視為「抗跌避風港」的高股息ETF。今周刊《存股助理電子報》總編輯謝富旭透露，過去兩年高股息ETF佔其台股部位不到2%，今年他一反常態，投入超過150萬資金，將比重拉高至8%。他為何在此刻轉向？又該如何挑選真正能穩健配息標的？

股市動盪時，高股息ETF兩大優勢浮現

「說實在的，高股息ETF我不是很喜歡，我認為報酬率很平庸。」謝富旭坦言，過去他對年化報酬5%至8%高股息ETF興趣缺缺。但由於預期今年市場因美國大選等因素更趨動盪，才進而選擇加碼高股息ETF。

謝富旭表示會選擇高股息ETF，主要是看中這類標的兩大優勢。第一是降低資產波動性：在市場前景不明時，高股息ETF相對個股更為穩健；第二則是「提供投資人下跌時加碼的勇氣」：當中小型個股暴跌時，投資人常因恐懼而不敢承接，但高股息ETF有汰弱留強機制，讓人敢在下跌時攤平，這正是投資決勝關鍵。此外，穩定配息也能用來加碼其他跌深潛力個股。

高股息ETF怎麼挑？看懂「1指標」比平準金更重要

面對琳瑯滿目高股息ETF，謝富旭為何獨鍾00919、00918、0056？他強調，挑選關鍵不只看當季配息高低，而是「未來兩年配息能力」。他揭露最重要觀察指標—淨值組成中的「資本公積」。資本公積反映帳上已實現或未實現獲利，也就代表了未來可供配息的能力。他舉例，當00919資本公積高達4塊多、00565塊多，而00713甚至有18塊。「這讓我未來至少兩到三年股息，非常有信心。」謝富旭表示。

謝富旭也提醒投資人，不必過度糾結於「收益平準金」佔比。他認為，要求配息永遠穩定是一種錯覺，企業經營本就有高低起伏，自然會影響配息多寡。與其在意平準金，不如看懂淨值組成，那才是配息續航力真實保障。

波動性仍是關鍵！債券配置的「通膨鐵律」

即使高股息ETF相對穩健，但為何資產配置中仍少不了債券ETF？謝富旭指出，兩者有本質上的區別：「高股息畢竟是股票」，其波動性天生就比債券高。在當前局勢下，他雖建議投資人先避開受政府財政影響較大的美國公債，但「公司債」仍是值得考慮選項。

謝富旭解釋，即使美國政府不幸違約，像亞馬遜、微軟、蘋果這些績優企業發行的公司債也不會跟著違約。然而，他買進債券ETF有自己的「鐵律」，那就是配息率必須能真正「打敗通膨」。他以自身經驗為例，過去幾年他對債券興趣缺缺，直到美國20年公債ETF（00679B）的殖利率拉高到4%、能贏過他預估的3%通膨率時，他才開始認為這是值得關注的投資標的。

股市連漲是警訊？別只求抗跌，更要提防泡沫破裂

「我真的很希望下半年能夠繼續跌，能夠跌到10%最好！」謝富旭表示，台股過去兩年累積漲幅近60%，若今年繼續大漲，反而可能醞釀明年崩盤風險。歷史證明，股市泡沫破裂時，就算是價值投資人也難以承受。在這種時刻，高股息ETF雖能提供相對抗跌性，但依然會受大盤影響。謝富旭提醒，高股息ETF最大好處在於投資人不需要花時間研究，會自動透過演算法選股，不會有單一個股踩雷倒閉風險，讓投資人即使買在高點，也敢於在低點攤平，長期下來勝率較高。

想了解更多謝富旭對於債券ETF看法、如何看待市場泡沫，以及下半年投資具體建議，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此。

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