「更大的民主」決定維持現狀！大罷免潮的啟示：如何重整政局考驗執政智慧

撰文．林良昇

大罷免首波結果出爐，由反罷方取得絕對優勢，形同民意再次確認朝小野大的國會生態。在更大的民主做出裁決後，賴政府應展現政治智慧，設法帶領國家團結前進。

「今天過後，我們還有許多挑戰，但我們要向全世界證明，台灣是一個有能力用憲政制度化解內部紛爭的國家，更是一個能夠在競爭過後，以民主精神團結彼此的國家。」7月26日晚間近9點，在24名立委與新竹市長高虹安的罷免案都確定遭選民否決後，賴清德總統透過臉書發文，對投票結果表達尊重接受，並強調台灣民主會因為一次次的公民參與，更加堅韌；罷免結果「不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」。

民意否決》票數大多未達門檻

儘管總統將醞釀超過一年的大罷免，定義為一場沒有輸家的公民集體行動，但同意罷免方在第一波投票中全軍覆沒，終究讓許多人跌破眼鏡；即使8月23日還要針對7名立委進行罷免投票，但要藉此重塑國會席次結構的可能性，已微乎其微。

7月28日，民進黨祕書長林右昌以「罷免結果不如人意，民進黨身為執政黨，責無旁貸」為由，引咎辭職。

不過一個多月前，這場由公民團體發動、獲民進黨支援，以改變國會結構為終極目標的大罷免行動，還曾氣勢如虹。

在國民黨對民進黨立委發動「以罷制罷」，卻深陷偽造連署文件泥淖後，進入第三階段罷免投票的藍綠立委比數是「31：0」，讓支持罷免方樂觀期盼，能打破藍白兩黨聯手掌控的國會過半優勢。

然而，7月26日的投票結果和罷團主觀期待天差地遠，除了不同意罷免的選民在所有選區都占上風外，24席被罷免立委當中，僅有傅崐萁、徐巧芯、葉元之等7人的同意罷免票數，高於該區選舉人數4分之1的門檻。

誇張來說，根據台灣罷免制度，另外17名進入罷免投票的立委，過去幾個月就算「躺在家裡」，連一張反罷免票都催不出來，依舊能安然過關。

中正大學政治學系教授蔡榮祥分析，即使被罷免立委多身處藍營相對優勢選區，但民進黨也應有三成基本盤，大多數選區連25％同意票都催不出來，顯示連傳統綠營支持者也未被充分動員，可能原因是「知道對手是誰，但缺乏相對該支持的人選來凝聚選票」。

東吳大學政治學系教授蘇子喬認為，這樣的投票結果，證明全面罷免藍委的作法形同「排除異己」，引起民眾反感，恐怕缺乏正當性。

其實，引燃這場全面性罷免行動的火種，早在去年五月立法院藍白黨團通過「國會改革」法案就已埋下。

罷免立委王鴻薇團隊核心成員蔡卡羅回憶，去年5月底，上萬民眾聚集在立法院周邊的青島東路及濟南路，試圖阻止藍白陣營將充滿爭議的「國會擴權法案」強渡關山，「但他們沒有要停的意思。」這讓身為紡織業業務的蔡卡羅感到無力，最終決定留職停薪，全力投入罷免，將自我焦慮化為實際行動。

戰略設定》綠營內部也分歧

但真正使星火釀成燎原之勢的，是去年底立法院一口氣修正了將改寫中央、地方資源與事權分配的《財劃法》、可能讓憲法法庭實質停擺的《憲訴法》，以及明顯針對罷免而來、更嚴格查驗罷免連署者身分的《選罷法》。

當時，賴清德站上第一線，批評立法院強行通過三項法案，是沒收民主國家的權力分立原則，除承諾執政團隊會窮盡一切救濟手段，守護憲政體制，也首次提出「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」這項論述。

但由在野黨主導的國會，並未因總統發言而軟化，今年初審查114年度中央政府總預算時，進一步大舉提案凍刪行政部門預算，甚至以大砍業務費方式，讓監察院等機關不易運作。

平心而論，行政、立法兩權衝突不斷升高的過程中，執政的行政院與民進黨立院黨團，也未盡全力尋求與在野黨達成共識，例如《財劃法》從交付委員會審議到院會三讀通過，歷時超過半年，但財政部與行政院始終未提修法版本；中央政府總預算進行朝野協商時，民進黨團幹部也未針對在野黨提出的預算案具體協商，形同刻意破局進入表決，落敗後再訴諸輿論尋求支持。

此時，適逢本屆立委就職將滿一年、依法得以正式送出罷免提議，罷團趁春節連假積極衝刺，2月初陸續送出提案。但執政團隊內部仍對民進黨立院黨團總召柯建銘強力主張的「全面性大罷免」，存在正反兩極意見。

《今周刊》3月間曾進行民調，當時願表達意見的民眾，有87.4％認為應打破行政立法兩院僵局；但對於打破僵局的途徑，受訪民眾在充分理解「大罷免」與「提出不信任案後解散國會全面改選」的利弊以後，多數認同兩者皆為可行選項。

然而，隨著以公民為主體的罷團連署情況勢如破竹，「精準罷免」或「全面改選」的聲浪，自然而然被淹沒；民進黨也在第二階段連署後期正式站上前線，與罷團並肩作戰。

反共論述》難獲得廣泛認可

但這股罷免烈火，在第二階段連署通過、民進黨正式登場，國民黨也決定全力動員支持者反罷後，開始受到壓制。

國民黨智庫副執行長凌濤直言，藍營一方面比照選戰高規格，試圖催出基層組織票；同時也以「為什麼非得要在選完一年就翻桌」等論述，積極與中間選民和民眾黨支持者對話，希望建構跨黨派的「反惡罷防線」。

面對藍營反擊，罷團的主流意見是「國民黨立委集體犯罪」，發起反共護台志工聯盟的企業家曹興誠就多次批評，國民黨立委「朝拜」中國全國政協主席王滬寧後，就在國會亂推法案、濫刪預算，為中共服務，必須讓這批立委集體下台。

以結果論來說，在這次進行罷免投票的立委選區中，「不應無差別罷免」的票房，顯然優於「反共護台」。

「反共護台的論述，和罷免立委的訴求差距有段距離。」蘇子喬點出，總統是國家、主權的象徵，在總統大選中喊出「反共護台」，連藍白候選人也很難反對，但作為立委罷免案主論述，難免陳義過高。

蘇子喬分析，民眾對區域立委的期待大致包括是否投入選區服務、有無努力問政監督，但這次罷免行動將現任國民黨立委一律歸類為「親共」，等於在國內區分敵我，已略嫌過激；在偏藍的選區主張，更難以獲得認同。

其實，在罷免投票前，綠營內部就有人對「一刀切」的策略感到不安，一位積極投入罷免的地方民代坦言，多數選區民調持續顯示，反罷方較占優勢，同意方內部僅能寄望藉反方投票意願較低，來通過罷免案。

這種期待也被「非綠選民」狠狠澆了一盆冷水。這波罷免投票，一共有七名立委得到的「不同意罷免票」高於去年一月的「當選票數」，即使部分選區去年有民眾黨候選人在內的多人參戰，這仍可視作「大量非國民黨支持者出面反罷免」的指標意義。

福利宣傳》有效提高反罷熱度

國民黨黨務高層分析，這次罷免投票能獲非綠選民力挺的另一項關鍵，是國民黨在立法院接連推出「國軍加薪」、「普發現金」、「放假5天」三大民生法案，有效鎖定經濟選民，也讓藍委在選區宣講時獲得熱烈回響。

儘管8月仍有第二波罷免投票，但由於被罷免的7位藍營立委，選區優勢比第一波24人更加明顯，歷時超過一年的罷免行動，極可能以回到原點作收。賴清德政府勢必得另尋他路，才能化解對立紛爭。

「賴總統得去做一些他過去不願意做的事」，台大社科院院長、政治學系教授張佑宗指出，大罷免全盤盡墨，代表賴清德口中「更大的民主」，再次確認既有國會結構，賴政府未來的近3年任期，如果想順利推動政務，只有與在野黨進行政治協商與談判一途。

《今周刊》3月進行的民調也曾詢問，若國會全面改選後，民進黨未能取得過半席次，總統是否應邀請在野黨共組聯合政府，願提供意見的受訪民眾當中，有逾7成表示同意。但經過一場激情的罷免攻防後，國會結構依舊不動如山，執政團隊是否應向在野黨遞出橄欖枝，值得賴總統深思。

對於組成聯合政府、或乾脆交由國會最大黨組閣，張佑宗直言「建立慣例都有一定難度」，就連實施雙首長制、過去曾有「左右共治」前例的法國，現任總統馬克宏面臨朝小野大困境時，也未任命在野黨人士出任總理。

蘇子喬認為，賴清德的執政風格勢必要做出調整，「不一定要給在野黨組閣，但可用更和緩的方式面對在野黨的制衡。」他也指出，行政院可加強與立法院溝通，不需要每項爭議法案都提覆議或釋憲；用內閣改組來回應罷免結果，也是未來可以想像的作法。

前面提到，在野黨提出的種種法案雖非執政團隊所樂見，但在立法過程中也非總是鐵板一塊，例如國民黨團版的《財劃法》修正草案，要求中央下放的統籌分配款金額，遠高於實際三讀通過、納入民眾黨團版精神的版本。民進黨團與行政院未必永遠只能堅壁清野，讓朝野談判淪為零和遊戲。

再以藍白主導通過的「普發現金」案為例。由立委修正特別條例、增加行政部門預算支出的方式，固然有違憲疑慮；但行政院也能有折衷做法，例如可考慮承諾以「重提法案、納入在野黨普發現金主張」為原則，請立法院同意覆議三讀法案後，重啟修法程序，既恪遵憲法也回應民意，避開已反覆上演多次的覆議、釋憲衝撞。

追根究柢，每當出現稅收超徵，就會爭論是否應普發現金的原因，在於現行《預算法》未明確規範超徵稅收用途。政府應在這次爭議過後，推動《預算法》修法，明定超徵稅收產生的歲計賸餘，應優先撥補勞保、公教退撫等關乎全民權益、且存在巨大財務缺口的項目，如此一來，既能避免未來可能的普發現金爭議，也能達到實質還稅於民的目的。

體制缺陷》倒閣之外盼有務實做法

但長遠來看，台灣獨步全球的憲政體制，才是難化解朝野紛爭的本源。

前立委林濁水直言，依現行體制，當立法院出現朝小野大生態，總統無法否決立法院通過的法案，也無法主動解散國會，打破僵局的唯一途徑，就是由立法院主動提出、通過不信任案，總統才能解散國會尋求民意，「但這個制度違背人性，形同虛設。」沒有立委會想在任期結束前提倒閣，重新投入選戰。

大罷免正是在憲政制度缺陷下形成的完美風暴，林濁水認為，藍綠兩黨這次都已吃足苦頭，應趁此機會重新檢視憲政架構，並透過修憲手段，避免政治僵局再度發生；但我國修憲門檻極高，透過政治解決也許是更務實的手段。

其實，挺過罷免危機的藍營內部，也不排斥朝野和解的可能性，藍委牛煦庭就說：「我們都應該冷靜下來，思考未來的方向。」另位藍委廖偉翔也表示，現在最重要的事就是消除仇恨、團結彼此、撫平裂痕，讓國家重回正軌、社會回復正常。國民黨黨務人士點出，過去一年，朱立倫已多次喊出朝野需要溝通對話，是賴總統沒有打開大門，「球在賴總統手上。」

去年總統立委大選，台灣選民集體做出讓行政立法兩權「分立制衡」的決定，一年半前的民意，透過對24位立委的罷免投票結果，重新獲得驗證。

當下，正是賴清德總統展現政治智慧、撫平撕裂傷痕，領導國家團結前進的關鍵時刻。

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