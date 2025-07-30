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白色巨塔裡的無名天使！保護性侵個案、讓家屬同意器捐...醫護處理不了的事 他們一肩扛

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 劉咸昌
攝影 劉咸昌

撰文‧今周刊編輯團隊

全台約兩千名醫務社工，都是默默守護患者的無名天使。無論在醫院內外，都可以看到他們疲於奔走的身影。他們是橋梁、是窗口，也是接住脆弱靈魂的網。

八里療養院的醫務社工，是一群幫助精神疾病患者回歸社會的擺渡人。

2020年，八里療養院社工室主任張紀薇申請了「社區家園」的專案。這些「家園」只要持有身心障礙手冊就能入住，住民也不被視為「病人」，而是彼此支持的「居民」，且因為「家園」就在一般社區，更能作為他們回歸社區生活的中繼站。

然而，最大的阻礙，是「向外」的社區溝通。

「社區的不接納，是最難的問題！」張紀薇坦言，曾有社區家園選址談妥後，卻遇到當地居民聯合抗議，最後房東礙於壓力打了退堂鼓。

她也不認為一時半會兒就能讓居民改觀，「要完全去汙名化不容易，但至少得讓大家不再害怕。」自此，她與團隊主動釋出善意，讓住民幫忙社區撿垃圾、出借會議室與卡拉OK等設施，還贊助飲料參與居民大會，努力化解隔閡。

「現在社區不再那麼排斥了，這已經是很大的進步了。」張紀薇深信，點滴累積的改變，終會織成一張包容的網，讓不同生命都能被善待。

基隆長庚醫院有著2008年創立、大基隆地區的第一座安寧病房，讓病人能安詳地走完生命最後一段。

基隆長庚醫院社會服務課課長賴慶芳曾服務一位高齡80幾歲、罹患胃癌末期的阿嬤，是她代替家屬向阿嬤說明病情。沒想到，阿嬤當下非但沒有失落，反而豁達地接受自己的病情，「我一生都很平安，沒有受苦，我一被宣判癌症就已經到人生最後，這樣是我賺到，活到80幾歲已經夠本了啦！」最後阿嬤決定採取居家安寧，在家人的陪伴下安詳離世。

不只陪伴一個又一個生命落幕，賴慶芳也在努力推動器官捐贈，讓這些生命的價值得以延續，其中一名個案，是因車禍命危的17歲少年，賴慶芳和社工室同仁一起為他舉辦成年的生日派對、頒發高中畢業證書。

賴慶芳也在與父母的談話間得知，其實孩子生前就曾表達想要器捐的意願，而後她透過慢慢解除父母對於器捐的疑慮，讓他們同意捐出孩子的器官幫助需要的人。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院的社工師麥漢倫，曾遇到一名女患者反映，她在健保快易通上看到了自己被侵害後的就診紀錄，因此十分擔心日後只要刷健保卡就會被人得知此事。

於是，麥漢倫發文給健保署詢問解方，結果獲得了「請病人去健保署設定密碼」的回覆。

這樣做不啻會對病人造成二次傷害，「去設定密碼一定會被問原因，這要病人怎麼開口？」在他據理力爭下，健保署才肯鬆口，幫這名病人代為設定。

他也受到此事啟發，對內倡議，成功將自家醫院的電子系統，改為只以「診斷碼」顯示，隱藏就診紀錄裡的中文說明，還進而促成岡山、小港等整個高醫體系均比照辦理。

面對精神疾病、末期病患以及受暴個案等複雜情境，這些醫務社工幾乎無所不能。他們是貨真價實的無名天使，值得更多掌聲，也應該被珍惜。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1493期)

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