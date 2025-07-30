金像電、台光電六…下半年鎖定雙高成長＋可轉債助攻 達人7檔AI概念股口袋名單

【文．林心怡】

展望後續盤勢，AI概念股依舊是市場矚目的焦點； 滿手AI股的籌碼贏家郭勝，分享下半年口袋名單與操作策略，為投資人掌握再賺一波的獲利契機。

美股第二季財報揭露，其中，AI巨頭之一的Google繳出亮眼成績單，且因應AI及雲端運算的成長需求，公司更將今年資本支出從原本的1百億美元大舉上調至850億美元，市場立刻解讀為，AI需求並沒有受到DeepSeek或是美國大打關稅戰的絲毫影響。而過去這段時間積極逢低押寶AI股的台股籌碼面操盤專家郭勝，在今年「川普人造熊市」後股市V型反轉的趨勢中，獲利空間也愈墊愈高了。

綜觀郭勝手中持股，大賺的AI股可說是重中之重，今年以來獲利平均超過三成，包括台光電（2383）、勤誠（8210）、金像電（2368）、上詮（3363）等。其中，他也經常藉由相關個股的可轉債（CB）拉高報酬。

雙高股 看好台光電、金像電

郭勝以操作台光電可轉債——台光電六（23836）為例，當初是看好台光電掌握美系雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器訂單，未來無論關稅衝擊與否，台光電都少有掉單的疑慮，除了輝達和蘋果大單，各類伺服器、高階網通訂單都持續滿載，因此他從105元買進續抱至今166元附近，獲利已近6成。「我預計在CB價格接近2百元，也就是台光電的股價約1200元左右，就會陸續賣掉持股。」郭勝強調。

展望後市，雖然仍可能有關稅、匯損，以及電子業提前拉貨或導致下半年「旺季不旺」的利空衝擊，但郭勝認為，觀察近期強勢股的大戶籌碼多仍持續增加，因此現階段仍宜逢低布局營收、獲利高成長的「雙高AI股」。他提醒，投資高價股或千金股，為了避免基期過高的股價拉回重傷害，除了可透過零股交易分批進場，若公司有發行CB，「買CB也是『進可攻、退可守』的方式。」

在口袋名單方面，除了台光電，郭勝持續看好印刷電路板（PCB）廠金像電。他強調，金像電受惠AI全球軍備競賽的需求，產能持續滿載，台灣、泰國和中國的產能在今年第二季已陸續開出，今年的AI營收比重可望達30至35％以上，法人預估今、明二年EPS（每股稅後純益）分別為15元與20元，「而且也有發行CB。」

另外，旺矽（6223）的整體探針卡CPC與VPC全球市占率排名第一，明年VPC產品將主攻2奈米製程，自下半年起旺矽的營運動能持續強勁。

至於同樣被郭勝關注的工業電腦廠泓格（3577），則因市場傳出鴻勁所有的測試介面I/O board有望下單給該公司，且訂單已經看到明年了，加上泓格以內銷為主，受匯率波動影響較小，因此值得留意。

精成科、奇鋐 籌碼營收並進

而PCB廠商精成科（6191），也是鎖定AI高成長領域，近日完成對日商Lincstech（LCS）的收購，由於LCS的客戶包含Google、智邦，也是Switch的PCB主力供應商，有助其在PCB產業內的生產規模和市場份額競爭力。從數字來看，LCS在四月八日已納入精成科財報，使AI營收占比提高至近20％，且在未來馬來西亞和新加坡廠區持續擴產之下，該公司AI相關產品的營收占比也有持續攀高機會。

精成科近四年EPS平均約5.9元，市場預估，合併LCS後，今年EPS上看7.5元，明年EPS至少10元，且近4個月，主力、外資的籌碼持續買進，股價長線目標上看150至2百元。

至於近來屢被點名有望挑戰「千金」身價的奇鋐（3017），為國內目前少數同時具備伺服器一條龍液冷模組量產能力的公司，目前正於越南積極擴廠，預計明年年中開始投產，至後年年底前，依規畫將有5座新廠建置完成。今年該公司的AI伺服器營收占比約35％，法人估今、明兩年EPS分別為38元與50元。

郭勝分析奇鋐籌碼面，發現近4個月以來包括外資、投信在內的市場主力持續買進，因此判斷市場喊出的千元目標價並非無稽。他強調，奇鋐目前技術型態仍偏多，若股價拉回至這一波攻擊底部約713元附近，或急跌至年線附近，可留意布局機會。

機殼與電源廠偉訓（3032），受惠於電競客戶需求穩定，加上併購珀韻電子（AIP），將於今年第三季反映於財報，市場估下半年營運前景仍偏樂觀。由於AIP為全球最大音圈與振膜製造商，擁有高達32％的毛利率，遠高於偉訓的22％，顯示其強勁的獲利能力，市場預估，合併後，預期可使偉訓的營收規模擴大約50％，獲利規模更有近倍增加的機會。法人則預估，偉訓今、明兩年EPS分別為7.5元與10元，目標價上看150元，值得留意。

本文授權自今周刊，原文見此。

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