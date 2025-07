英首度表態準備好為台而戰！學者拆解：對美表態捍衛印太決心 但別直接視為保護台

【文.蘇芳禾】

台灣剛結束罷免投票,英國《每日電訊報》於當地時間27日在官網刊登「英國準備為台灣而戰」(Britain "ready to fight" over Taiwan)」為題報導,英國國防大臣希利(John Healey)表態,如果台灣發生戰事,英國已做好在太平洋地區作戰準備。這也是英國官方罕見對台海做出強硬表態。 國防部長顧立雄28日在立法院回應,這顯示全世界對整個區域和平安全穩定的重視,也同時對中國威脅主義的擴張感到憂心,台灣更應提升戰備準備、加強自我防備能力。 東海大學政治系副教授、英國利物浦大學博士林子立向《今周刊》表示,這段看似對中國強硬的文字,是要向美國表達共同保護印太和平,符合相關國家利益,而不只是要保護台灣,「所以我們不能夠劃錯重點。」

過去英國等歐洲國家一向避免評論兩岸、台海衝突,更不要說是否會進行軍事介入。

不過隨著台海局勢升高,英國國防大臣希利接受英國《每日電訊報》(The Daily Telegraph)訪問時表明,若台海爆發衝突,英國已準備好在太平洋地區參戰。

(Britain is ready to fight in the Pacific if conflict breaks out over Taiwan, the Defence Secretary has suggested.)

被問如何助台面對中國?英國防長:願和澳洲並肩作戰

英國航艦「威爾斯親王號」(HMS Prince of Wales)正停靠澳洲北部港市達爾文(Darwin)參加美國等盟邦參與的軍演,希利和澳洲副總理兼國防部長馬勒斯(Richard Marles)在威爾斯親王號上發表談話。

英國《每日電訊報》詢及英國正在採取哪些措施幫助台灣等國家應對中國可能升級的軍事行動,對此,希利回應,「如果我們必須像過去一樣作戰,澳大利亞和英國是願意並肩作戰的國家。我們一起演習,透過聯合演習做好更充分的戰鬥準備,我們就能更好的去嚇阻對手(we deter better together)。」

《每日電訊報》認為,希利的言論是英國代表就該地區未來可能爆發戰爭這一問題,所發表的最激烈的言論之一。

然而,希利表示,他只是「概括而論」(general terms),並表示英國更希望看到印太地區的任何爭端能夠以「和平」和「通過外交方式」得到解決。

希利承認,印太地區的「威脅」(threats)正在增加,中國軍隊佔領了有爭議的島礁,並被指責恐嚇鄰國。

「威爾斯親王號」航空母艦戰鬥群自 1997 年以來首次搭載先進的F-35戰鬥機從新加坡航向澳洲北部,並將繼續前往日本,它可能會靠近台灣航行。

打破戰略模糊 川普曾多次表明支持台灣

英國政府先前一直不願評論一旦爆發衝突是否會介入。多數國家都認同美國的「戰略模糊」立場,即美國一般不會評論在發生戰爭時是否會保衛台灣。但是,美國前總統拜登多次打破這項經驗法則,並表示美國將支持台灣反擊中國。

《每日電訊報》指出,當被問及英國是否會與台灣進行更正式的接觸時,希利表示「英國對台灣的態度沒有改變。」

在台灣問題上,澳洲採取了更為謹慎的態度。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)上週拒絕評論如果爆發衝突,澳洲是否會與美國及其他盟友聯手反擊中國。

英國政府:台灣週邊地區存在特別升級的風險

英國政府於今年稍早發布的國家安全戰略(National Security Strategy)中,承認「台灣週邊地區存在特別升級的風險」。

2017 年至 2019 年擔任英國國防大臣的加文威廉森在任期間也面臨與台灣接觸的問題,他向《每日電訊報》表示,只有「中國變得越來越咄咄逼人」時,英國才有可能改變其方針。

報導指出,由於台灣生產了世界上許多最先進的電腦晶片,因此圍繞台灣的衝突可能會對全球產生巨大影響。

符合英國國家利益 為何不能直接視為保護台灣?

東海大學政治系副教授、英國利物浦大學博士林子立接受《今周刊》訪問指出,英國自脫歐以來更重視國家利益,雖然希利在這個訪問中用的文字很直接,不過,不能直接視為保護台灣。

林子立解釋,希利發表談話的背景很複雜,是由澳洲、美國主導,兩年一度的護身軍刀(Talisman Sabre)軍演,包括美國韓國都在其中,集結19國、超過3萬5000名官兵。這也是英國首次出動航空母艦參加「護身軍刀」,代表英國對此的重視。

而在這當中,「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)正在受到考驗,因為這個是在前美國總統拜登時簽訂的,然而現任美國總統川普認為「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)協議不符合美國優先的原則,英國澳洲都對此感到憂心不安,而AUKUS最重要目的就是要嚇阻中國,當然牽涉到台海的和平穩定。

林子立進一步分析,所以從這個背景來看,英國發表看似對中國強硬的文字裡面,重要的是對美國表達,「英國要跟美國一起在印太地區共同保護印太和平」,因為川普也多次公開表達對台灣安全、維持現狀的支持。「這些都符合相關國家的國家利益,而不只是要保護台灣,所以我們不能夠劃錯重點。」

林子立說,今年五月川普貿易顧問納瓦洛(Peter Navarro)說,批評英國「一直是中國順從的僕人」,並警告英國應避免與中國深化經貿關係。但從去年G20峰會後,英國就開始推動與中國經濟合作,此舉是把國防、安全跟經濟議題切開處理,這也是歐洲國家普遍的做法。

學者:台灣應更重視內部韌性打造

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)曾在今年6月指出,中國正在進行重大的軍事擴張,並積極演練入侵台灣。英國政府今年稍早發布的國家安全戰略(National Security Strategy)中,也指出「台灣週邊地區存在特別升級的風險」。

對於希利的言論,林子立說,對於多數台灣民眾來說,當然會覺得被國際看到、重視,心裡面對於戰爭的恐懼,可能稍微減緩。但是應認知到中國對台灣的威脅不會因此而少一分,對於灰色地區認知作戰、法律作戰都不會因此有任何改變。

因此,林子立也認為,更重要的看到國際友人的支持的時候,台灣要更重視自己內部韌性的打造,「我們無法因此而沾沾自喜。」

國防部長顧立雄:顯示世界對中國擴張憂心

對於英國國防大臣希利的言論,國防部長顧立雄週一(7/28)回應,這顯示全世界對整個區域和平安全穩定的重視,也同時對中國的這種威脅主義的擴張感到憂心,這也足以顯示「我們應該要戮力加強。就是提升我們的戰備準備,跟加強我們的自我防備能力。

「我想,這是我們應該持續努力的一步,然後也跟這個所有理念相近的國家共同合作,形成嚇阻」,避免中國可能的冒進作為。

本文授權自今周刊,原文見此。

延伸閱讀》

00878配息有0.47元?才剛填息準備要除息!專家盤點股價最會漲的日子:股息配這樣更有利

「閉眼上車台積電!」阮慕驊5年不敗存股術公開:存3檔績優股賺贏0050,唯一金融股竟是它

高股息帳損怎麼辦?00878存股2年半「虧轉盈」,領7.3萬元股息還賺價差...不想左手換右手,●元以下都是買點

台灣關稅準備開票,台股還能買?中信金(2891)、鴻海(2317)…外資「開雷達」掃貨哪些股先瞧瞧

【尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源《今周刊》,謝謝】