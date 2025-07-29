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美歐達成15%關稅協議 他拋對台3大啓示「台在新秩序中地位重要 但需謹慎應對」

聯合新聞網／ 今周刊
美國將對歐盟輸美商品課徵15%基準關稅。 （路透）
美國將對歐盟輸美商品課徵15%基準關稅。 （路透）

【文．數位內容部】

美國與歐盟達成關稅協議，美對歐盟輸美產品多數將徵15%關稅，比之前川普喊的降低一半，歐盟也允諾向美投資6000億美元，並大幅增加採購能源與軍事設備，能源產品採購總計將達7500億美元。

時事評論家、牛津大學國際關係學博士汪浩對此認為美歐新達成的貿易協議，無疑為全球經貿秩序揭示一個明確趨勢：公平貿易的核心，不再只是關稅高低，而是市場真正開放與制度對等。他認為對台灣而言，這場協議帶來三大啟示。

第一、台灣的汽車與農產品市場必須有計畫地開放。美歐協議明示：農業不再是不可碰觸的禁區，而是談判中必須讓步的部分。台灣若想深化與美國的經貿關係，不能再以補貼保護整個農業體系，應轉向補助農民個人，而非產品價格，讓市場機制發揮作用。

第二、台灣對美採購與投資的規模必須進一步擴大。歐洲每年對美採購2500億美元能源產品，並承諾6000億美元的對美投資，顯示美方期待「買得到也投得進來」。

汪浩認為台灣目前雖已有重大對美投資（如台積電亞利桑那廠），但整體經貿策略仍需強化：不只是出口導向，更要成為美國供應鏈與投資鏈的重要節點。

第三、台美協議之所以延後，很可能與半導體出口有關。台灣對美出口中，7成是半導體與資通訊產品，美國內部仍在評估其「對國安與產業基礎的戰略意義」，即所謂232條款調查。

換言之，台灣在這場新秩序中地位重要，但需謹慎應對，確保技術與戰略資產不成為美國貿易防衛的目標。

汪浩認為，台灣應以美歐協議為參考藍本，從單純出口導向轉為互利、對等、可持續的全面合作。

本文授權自今周刊，原文見此

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