曹興誠喊話罷團：藍綠對決的仗我們打不起 矢板明夫認「天發出奇怪的聲音」

文．數位內容部整理

726罷免投票結束，25案一面倒全部不過關，經過一夜的沉澱後，各界的檢討聲以及看法陸續出爐，其中，國台辦發言人陳斌華對於國民黨完勝也發表談話，認為投票結果顯示，民進黨的政治操弄完全違背島內人心民意，不得人心。 日本資深媒體人矢板明夫則是認為，在日本，把選舉的結果稱為「天的聲音」。就是你不得不聽的意思，「說句老實話，對於今天的結果，我也覺得是天發出的奇怪的聲音」。 至於徐巧芯罷免案領銜人、聯電創辦人曹興誠說，面對8/23的罷免「我勸大家放下，讓民進黨去努力吧，那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起」。

國台辦發聲：民進黨政治操弄違背島內人心民意

726大罷免落幕，這場「史上最大規模罷免行動」最終並未能罷免任何藍委，國台辦發言人陳斌華針對大罷免，週日（7/28）發表談話。

「民進黨出於台獨本性和一黨獨大的野心，不顧島內民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造綠色恐怖、加劇社會撕裂，充分暴露出假民主、真獨裁的虛僞面目」。

陳斌華說，投票結果顯示，民進黨的政治操弄完全違背島內人心民意，不得人心。

日本資深媒體人矢板明夫也在臉書發文指出，大罷免投票輸了，很多人都心情沉重。

「在日本，把選舉的結果稱為天的聲音，就是你不得不聽的意思」。

矢板明夫提出三個需要反省的地方

他說，日本前首相福田赴夫在1978年選舉失敗時，曾經留下過「天的聲音，有時候也是奇怪的聲音」的名言，說句老實話，對於今天的結果，「我也覺得是天發出的奇怪的聲音」。

矢板明夫說，對國家不忠誠、和台灣最大的敵人眉來眼去；問政不專業，亂砍預算，甚至有時候自己都不知道砍掉了哪些；犯錯不反省，對自己所屬政黨職員的違法行為，不認錯不道歉，「我不願意相信台灣的選民，會認為這些立委是合格的」。

「當然，確實也有不少值得反省的地方」。

矢板明夫分析，第一，可能是同溫層太厚。很多的罷免活動都沒有觸及到非同溫層的群眾。「期間，我也曾多次到各地上台宣講，但是聽眾大部分都是志同道合的自己人，坐在台下的，甚至比在台上講的人更清楚為什麼要罷免。活動一場接一場，但參加者大多是老面孔，浪費了很多資源」。

第二，對形勢盲目樂觀，在很多地方過於輕敵。投票的前幾天包括他自己，很多人都認為可以罷免掉10個以上國民黨籍立委，大家討論的話題，多聚焦在罷免之後，由誰來參加補選等等。

第三，民進黨對罷團的支持不夠，雖然賴清德總統在民進黨的內部會議中曾經強調過「支持罷免」這件事，但是自始至終，民進黨對罷團的支持一直是「猶抱琵琶半遮面」。

「強調罷團是罷團、民進黨是民進黨，兩股力量最終沒有完全結合起來。看今天的結果，很多選區民進黨基本盤的票都沒有催出來。殊不知，敵對陣營早已將這場選舉看成你死我活的藍綠對決，全力動員」。

矢板明夫說，講這些，並不是為了尋找犯人、推卸責任，而是希望為下一場鬥爭，吸取教訓。

「這次失敗，意味著今後台灣的路，會更加艱難，中共的滲透會更嚴重。但這一段時間，罷團志工們的努力，以及我們每一個人的付出，都是守護台灣的重要里程碑，具有重要的歷史意義，賴清德政府受到了重大的挫折，更需要我們的支持」。

曹興誠：大罷免沒有成功，但並沒有輸

而曹興誠也選後也連續發文，週日再次發出給志工們的信，認為這次大罷免沒有成功，但並沒有輸。

他說，「我們贏了什麼？輸了什麼？我們這次的訴求是「抗共保台」；因此支持我們的，都是抗共的同伴。能讓這麼多同伴一起站出來表態抗共，是一大成功」。

「國民黨罵我們抹紅」他們，極力辯白他們與紅無關，徐巧芯更公開說她反共，這也是我們的大成功，我們以後就可以監督她是不是真的反共」。

「徐巧芯因爲我1994年和曾慶紅吃過飯，2013年去北京參加過兩岸論壇，罵我是舔共始祖鳥。她把和中共接觸定義為舔共，等於罵了所有去和中共交流的國民黨立委，這也是我們難得的收獲」。

曹興誠說，二階罷免沒成案前，大部分國民黨立委都囂張跋扈、不可一世，二階成案後，她們突然變得溫柔謙卑，趕緊解凍預算，還四處拜訪選民，哈腰鞠躬。

「連佛擋殺佛的徐巧芯，都哭哭啼啼求人同情」

「連佛擋殺佛的徐巧芯，都刻意趴在機車道上燒香拜佛，哭哭啼啼求人同情。這些都是大罷免帶來的成果，去藍營地盤罷免藍營立委，本來就是近乎不可能的任務」。

他說，自己在24個區域二階連署完成後，就公開表示，罷團已經成功，但能力也已耗竭，此後就是藍綠對決，因此三、四階應該由民進黨接手，「但後來民進黨推脫，只想當不用負責的側翼，我就已經感到不妙，然而為免志工們失望，只好繼續擔任3號志工，明知不可為而為之」。

「想想也不過是提供一些資金，被糟踏、誹謗、汚衊而已，我都承受得起」。

曹興誠：此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量

曹興誠表示，昨天罷免未成，心裏其實超級平靜，「對學禪的人而言，得失之心都是妄念。得了，代表更多的責任，更多的煩惱；未得，煩惱就此中斷，心中反而雲淡風輕」。

「我們一起喚起了反共的意識，為了保護台灣主權我們高喊過，為了拉票我們流汗過，遭到羞辱，我們忍讓過。我們認識了彼此，尊敬彼此、關懷彼此，建立起了深厚的友誼，贏了這麼多，我們哪有輸」？

至於8/23 的罷免，曹興誠話鋒一轉，說自己意勸大家放下，讓民進黨去努力。「那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起，我們團結起來，以後有許多保家衛國的事可以做。此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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