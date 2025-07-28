日關稅談判字卡 光投資額就被改2次…美國車、米全開放 中經院連賢明：台灣恐得比照辦理

文．黃靖文

美國總統川普公布最新日本對等關稅稅率，從早前公布的25%下降至15%。川普提到，日本將向美國開放汽車、稻米市場，還得加碼投資美國5,500億美元。 只是，由於對等關稅談判不利，日本首相石破茂領軍的自民黨，早前才在國會選舉慘敗。川普選後釋出對等關稅談判結果，讓中經院院長連賢明直言：「川普應該不喜歡石破茂，選前先給了他一張25%關稅紅牌。」 至於台灣關稅談判至今仍未明朗，只是連賢明認為，既然日本已開放汽車與農產，台灣、韓國恐怕得比照辦理，才能獲得相應談判結果。

美國總統川普於台灣時間周三(7/23)凌晨，再公布最新對等關稅稅率，美國與日本進一步達成貿易協議，美國對日本的關稅從原先聲稱的25%，調降至15%。川普在自家社群聲稱，這是「有史以來最大的交易」。

川普指出，日本將在美國投資5500億美元，將創造數十萬個就業機會，這是前所未有的成就。此外，日本也會開放市場，包含汽車、卡車、稻米以及其他特定農產品等。

同時，美國也宣布菲律賓、印尼的對等關稅稅率為19%。其中，印尼將放寬對美國的關鍵礦產出口限制，並購買波音飛機、美國能源產品。

日本低頭了 連賢明：台灣汽車、農產恐怕也得比照…

連賢明此前就曾分析，川普依照區域、與美國的經貿關係，給予不同的基礎對等關稅稅率來談判。

譬如，東南亞由於與中國紅色供應鏈相近，同時又與美國有大量貿易往來，因此被劃設為一個區塊，「關稅很可能是從40%向下談起」，給予不同稅率來解決洗產地問題。至於台日韓可能被劃在不同區域，關稅從20%左右開始談起，

連賢明指出，既然日本已開放汽車、農產品，台灣、南韓預料也只能比照辦理。

連賢明也點出，不論關稅談判是否有結果，內容或稅率是多少，都是川普說了算，他也會公布在個人社群傳流量，「大家不用再嗆政府蓋牌。」

日本投資美國金額 川普親手改了2次...

有趣的是，白宮副幕僚長Dan Scavino稍早在社群平台X上，PO出了一張川普與日本談判代表日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會面照片，意外曝光川普談判時「巧妙手腕」。

原本川普面前的手寫板，寫著4000億(400B)美元，指的是未來日本對美國的投資金額。川普親手用筆劃掉，並重新寫上500B，等同5000億美元的投資規模。想不到，最終出爐的金額，達到5,500億美元。

🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/F4sk5j7YqO — Dan Scavino (@Scavino47) 2025年7月23日

政院：談判團隊正在華府 本周會有實體磋商

對於台灣關稅談判進度，行政院回應，行政院副院長鄭麗君所率領的談判團隊，目前正在美國華府，本週會有新一輪的實體磋商。

行政院發言人李慧芝指出，談判團隊將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系，進而創造未來更進一步的夥伴關係。

石破茂為選舉擺姿態 川普「亮紅牌」

只是，上周末日本參議院才完成選舉，首相石破茂領軍的自民黨政權，未能取得過半席次，這是繼去年眾議院慘敗後，石破茂政權二度在選戰中滑鐵盧，也結束自民黨獨霸的局面。

連賢明點出，日本近期在與美國的對等關稅談判，石破茂自始擺出「比石頭還硬」的姿態，不願意妥協，無非就是表現給選民看。他解析，川普原本希望依美日友好的關係，能夠替對等關稅談判「做榜樣」。

只是，沒想到石破茂態度強硬，川普沒等到日本國會選舉結束，直接先給了「一張25%關稅的紅牌」。如今選舉結束，川普才公布對等關稅降至15%。

自民黨慘敗，美國才公布達協議 連賢明：川普不喜歡石破茂

更糗的是，選舉慘敗，包含自民黨內部都出現石破茂請辭下台負責的聲浪，石破茂以「不讓國政停擺、對等關稅談判、應對物價高漲等理由」，拒絕下台，在日本政壇掀起風波。

說時遲那時快，川普宣布與日本達成貿易協定。連賢明直言，看來川普並不喜歡石破茂。此外，如今川普公布談判結果了，石破茂該如何留任呢？

日本政壇的風暴，預料不會隨對等關稅敲定而平息，反倒可能掀起更大的波瀾。原本日媒在周三上午傳出石破茂決定請辭，但下午他出面否認要辭職，「報導中描述的那類事實完全不存在」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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