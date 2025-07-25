全世界第一只柏金包近3億賣出！珍柏金的包有7細節 43歲的他為這原因而買

【文．彭蕙珍】

全世界第一款柏金包於7月在巴黎蘇富比拍賣中，以860萬歐元（約2億9千多萬元台幣）天價拍出，刷新愛馬仕（Hermès）包的全球拍賣價格紀錄。 買下這只包的買家曝光了！他是知名吐司連鎖「嵜本高級生吐司」創辦人嵜本將光的么弟—嵜本晉輔。43歲的他在Instagram發文，公開標下的柏金包和自己競標時的側拍照，同時宣布拿到包後，將舉辦展覽。

1984年，英國歌手珍柏金 Jane Birkin 帶著幼女Charlotte搭上從巴黎飛往倫敦的法國航空，她身旁坐著愛馬仕執行長Jean-Louis Dumas。她忍不住抱怨，找不到足夠大的手袋，滿足日常出行的需求。

Dumas 決定為她打造一款包，1985 年愛馬仕將這款包交給 Jane Birkin，並徵求 Jane Birkin 的同意，以她的名字命名。

Jane Birkin過世後 柏金包登蘇富比拍賣

1946年Jane Birkin出生於英國倫敦，是一位知名的演員、歌手及導演，她一生有許多傳奇事蹟，其中包括每個女人都想擁有的愛馬仕柏金包，就是以她命名。

她於2023年過世後，這只柏金包登上蘇富比拍賣。

今年7月拍賣時，吸引9位買家競標，最後由嵜本晉輔以電話投標取得這款時尚傳奇包款。

保護全球文化遺產 將會展出

嵜本晉輔買下後，在IG發文：

「Valuence 成功拍得愛馬仕為女演員珍柏金（Jane Birkin）打造的『Original Birkin』柏金包。這款獨一無二的原型包，孕育了全球最令人渴望的包款設計。

這場現場拍賣會於巴黎蘇富比舉行，9位競標者在長達10分鐘的激烈拍賣中，競爭這款指標性的包，最終成交價約14.7億日圓（含手續費、基於當前匯率）。

此次收購並非為了轉售，而是展現我們保護全球文化遺產，並使其向公眾開放的使命。我們相信這是一項具有社會影響力的行為，符合永續發展和文化守護的價值觀。本公司將精心保存並展示該藏品，以實踐這些承諾。

包款抵達日本後，Valuence Japan 將為媒體和相關人士舉辦記者會。具體的展覽細節和時間表將於近期公布。」

Jane Birkin的柏金包 全球獨一無二

雖然愛馬仕柏金包是以送給Jane Birkin的柏金包為原型，實際上這款包並沒有出售，而是原創包，全球獨一無二。愛馬仕實際上市的柏金包根據這只包修改並調整。因此，這只包是歷史中成為真正「唯一」的存在。

原版柏金包的7個細節：

1. 尺寸：愛馬仕首批柏金包尺寸為有40公分，後來才有35公分。Jane Birkin 的這只原型包，融合了2種尺寸：寬度和高度與35公分款一樣，厚度與40公分款相同，也就是說，愛馬仕為她加深內裡空間，讓包更加實用。

2. 金屬環：原型包上的金屬環為封閉式環，售出的金屬環一直保持底部開口，直到1990年代初，才被如今仍在使用的頂部開口環取代。

3. 金屬配件：這款包也見證了品牌在材質運用上的演變。它採用鍍金黃銅金屬配件，在柏金包首次推出時，配件為鍍金金屬配件（帶有勾形標記）。愛馬仕後來也推出玫瑰金、白金或鉑金金屬配件。

4. 內拉鍊：生產這款原型包時，愛馬仕仍從「éclair」公司購買拉鍊。1990年代，愛馬仕開始與riri公司合作，該公司至今仍為柏金包生產所有拉鍊。

5. 底部鉚釘：這款原型包的底部鉚釘比較小。

6. 肩帶：原版柏金包有肩帶，上市後沒有肩帶。1990年代曾推出一款可拆卸肩帶的限量版柏金包，但原版柏金包是唯一一款不可拆卸肩帶的包款。

7. 展覽：公開展示過3次：

2018 年於紐約現代藝術博物館（MoMA）

2020 年於倫敦維多利亞與亞伯特博物館（V&A）

2023 年於巴黎（Excellence à la Française）

有姓名縮寫J.B. 還有貼紙痕

Jane Birkin很喜歡愛馬仕為她設計的這款柏金包，也是她最鍾愛的包款，經常將攜帶它到各地。包包上刻有她的姓名縮寫J.B.，包包內還能找到她一直掛在包帶上的指甲鉗。

她熱衷公益，包包的皮革還留有她為支持世界醫生組織和聯合國兒童基金會而貼上的貼紙痕跡。

本文授權自今周刊，原文見此。

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