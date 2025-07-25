5年登上興櫃！益鈞環科砸3億做尿布回收與再生 28歲年輕總座還有個「冠軍身份」

【文．彭蕙珍】

將尿布回收與再生，可以提煉出塑膠（PP）、紙、高吸水分子（SAP），變成再生紙，印製成書本、紙袋等，這項技術現在已經被益鈞環科（6912）成功研發出來。 益鈞環科總經理秦錫鈞是富二代，他卻想要一手打造自己的事業。他支持清大一位博士的尿布回收研究，於2019年3月成立「益鈞環科」，2022年10日登錄戰略新板，2024年1月1日轉興櫃。

「我突然說想要創業，父親的想法是『沒關係，讓你試試看』。」

他說明，尿布回收與再生不論商業價值如何，做這件事一定都有意義。

最初，他的想法很簡單，準備3000萬創業，「這是最大的停損點，對於一間企業在做新創也可以接受。」他直言：「很多生意都是這樣，孤注一擲才會成功。」

從零打造工廠 燒光3000萬

他沒想到，過程困難重重。首先要面對的是尿布是特許行業，想要再利用，必須政府許可；其次，尿布是「不可回收項目」，所以無「法」可管。

然而，全台灣使用尿布的量非常大，以家戶來說，每日約產生1400噸廢尿布，其中長照機構占400多噸。台灣目前的作法是送到焚化爐燒掉。因吸收排泄物的尿布含水量很高，對焚化爐來說是很大的消耗，會產生過多的碳排。

在國外，會將尿布回收還原的材料，製成燃料棒，或是提取紙纖運用。在台灣，沒有廠商將尿布回收材質循環再生。因此，益鈞環科成立時，從設備就要和廠商從零建造，很快的第一筆3000萬資金就燒光了。

花3年蓋工廠 持續燒3億

過程中，秦錫鈞卻也看見產業的前景，持續投入資金。他表示，這件事在台灣從來沒人做過，沒人可以參考，每一步都要自己來，像是蓋一間處理廠就花了3年，過程是不斷的嘗試。

他舉例，尿布很臭，處理的第一步是要排除異物，再進入6道隧道式專利清洗槽，以臭氧、酵素、專利菌株殺菌、消除惡臭，使用包括：生物處理法（以活性菌株分解氨和氮）、化學處理，沉降處理法等。

「工廠希望往全自動化方向走，有很多電控、視覺辨識，都是自己做；我們只能找類似的機器思考如何改造。」他笑道：「因為頭洗下去了，但沒料到，有一堆意外的火花。」迄今已經燒了3億。

搭上全球減碳風 貼合國際趨勢

幸好，付出是有成效。他搭上全球減碳風，「我在做的時候，聯合國還沒有發表SDGs，驗證期快結束時才在講碳權；我在做的事情正好很貼合國際趨勢。」

今年才28歲的他說明：「在浪頭上走，就算是豬也會飛；我們做這件事可以事半功倍。」

初期，益鈞環科回收尿布以可集中收集的長照機構為主，每日的量大約在400多噸，他強調：「未來會到日本、歐洲等國設廠。」

父親是開創者 白手起家

「父親也很喜歡做開創者。」秦錫鈞的父親是益州集團董事長秦嘉鴻，他從老家三峽到台北打拚，18歲時靠著母親給的5千元，成立「水源礦油行」，並於1975年成立益州化工，從事潤滑油、絕緣油製造、銷售，也跨足加油站、船舶加油等事業。

秦錫鈞回憶，當年父親為了爭取政府開放民營加油站，並證明加油站不危險，舉家搬到加油站樓上，居住多年。

他是老么，父親生他時已年逾60，對他疼愛有加，「從小我的最大興趣是開車，4歲時爸爸會開車載我，讓我轉方向盤。」

滿18歲的那天，他立刻報名駕訓班，以最快的速度考取駕照。

現在他已是一名職業賽車手。

一場意外踏進賽車 將它做成一門事業

他會成為賽車手，源於3年半前的一場意外。那天，他開著車，行經山區時，車子突然失控，和死神擦身而過的經驗，讓他學會降低自信，並意外踏入賽車領域。

「我想要累積開車實力，就去找相關課程，像學習失控飄移駕駛技術等。」秦錫鈞頗有開車天賦，在課堂上，很快就學會技巧，像是車子甩尾時轉圈圈等。

「上了3堂課後，教練說，下下周有個比賽，車隊報名人數不夠，你要不要來？我一試成主顧，感受到賽車的魅力。」

他分享：「賽車和所有運動一樣，有求勝的欲望，腎上線素上升，也點燃心中小英雄的火花，圓了小時候的夢想。」

他還是去年TDGP台灣飄移年度總冠軍，看好賽車商機，一躍成為TDGP台灣漂移錦標賽的大股東。今年3月成立「銀霧運動整合行銷公司」。他想做3件事，一是成立賽車學院，二是改裝廠，三是貿易。

在運動中他體悟：「賽車是競技運動，和經營企業一樣，你再加強一點點，就能超過對手。」他也期許自己帶領的益鈞環科能持續壯大。

本文授權自今周刊，原文見此。

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