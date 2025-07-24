台積電二奈米加持明年成長動能 法人紛調升獲利目標！想入手待這時再布局

撰文．唐祖貽

台積電以高毛利降低匯損衝擊，第二季再度繳出亮眼成績單。 儘管下半年有關稅、消費不振等變數，但法人仍看好其長線趨勢，建議逢回買進、長期持有。

台積電每季的法說會，早已成為台股行事曆中的重要事件，而每一季也總有些值得關心的大事需要公司說明。例如這一次，市場關注的重點就有下半年展望、二奈米進度、匯損壓力、財測數字等，而台積電也沒有讓市場失望，一一給出令人滿意的答覆。

首先，台積電第二季獲利繳出一張超出預期的成績單。原本市場擔心因台幣大幅升值會影響獲利，結果雖然台幣營收未超過原先財測的高標，美元營收卻登上3百億、超出財測甚多；更重要的是毛利率仍有58.6％的高水準，幾乎與第一季持平，說明營運受匯損影響不大，第二季每股稅後純益（EPS）也達15.36元，再創單季新高。

群益投顧副總經理曾炎裕指出，法說會中公司提到第二季台幣較第一季「平均」升值4.4％，這應是將匯率以第二季均價計算的結果，比實際升值幅度低，有助於減輕匯損；加上海外建廠攤銷費用也影響毛利率。若把這些減損的項目加回，第二季毛利率早已突破60％，這充分說明AI、高效運算等需求之強勁，遠超過市場預期。

關稅衝擊 下修第三季營收

其實，在6月的股東會中，台積電就已經展現對下半年營運的信心，將全年美元營收年增率上修為24至26％之間，法說會中更進一步調高至30％，遠高於全球半導體產業僅2％的年增率。

不過從台積電第三季展望中，可看出有略微下修第三季毛利率與營益率，顯然仍未輕忽匯損影響。群益投顧推估台積電今年營收應可達1171.3億美元，扣除上半年的555.96億美元，以及第三季預估的318至330億美元，「第四季有季減或小幅衰退的疑慮」。這也呼應了董事長魏哲家在法說會中提到，關稅等不確定因素、會對終端消費與需求有所影響。

不過，曾炎裕仍對台積電的獲利能力，給予極高評價。他指出，身處AI產業的關鍵地位、以及遙遙領先的先進製程，是台積電獲利高成長的最大優勢。第二季先進製程（3、5、7奈米）占整體營收已達74％，其中3奈米的24％雖與第一季占比相去不遠，但金額持續上升。

此外，近期三星宣示將經營重心轉向改善4、5、8奈米等製程良率，1.4奈米製程將推遲至2029年才上市。英特爾（Intel）的18A與14A先進製程，也因良率不佳，加上財務壓力大，外資預估到2028年前都難以威脅台積電。兩大競爭對手無力追趕，使得台積電的全球獨占優勢，數年內都難以撼動。

圖／今周刊

明年EPS預估雙位數成長

市場也高度期待2奈米量產進度，台積電在法說會中提到，下半年2奈米投入量產，且主要客戶如超微（AMD）、蘋果等，都表達了濃厚的興趣與意願。

根據凱基投顧評估，今年底2奈米將可月產2.5萬片，明年底可望達單月七萬片以上，屆時約可占營收比重15％，比3奈米剛投入量產時更快貢獻營收與獲利。另外野村則認為，明年蘋果新款iPhone將導入2奈米，貢獻台積電4％營收，2奈米勢必成為明年主要成長動能。

獲利持續增長加上長期獨占態勢已成，內外資法人紛紛調升台積電的獲利與目標價，有多家外資7月初調升一次、法說會後再調升一次。除了上修今年獲利，多數法人著眼於2奈米量產後，明年EPS將比今年成長雙位數以上。群益投顧更預估，台積電明年將成長兩成、EPS衝上70元。

操作策略方面，曾炎裕表示，台積電長線看好的趨勢不變，已持有者仍可續抱，不過由於4月起漲以來漲幅已大，在法說會釋出利多後，又已達還原權值的歷史新高價位，勢必引來獲利了結賣壓，空手者不建議追買，可等拉回至月線附近再布局。

至於台積電供應鏈，曾炎裕建議可留意設備相關與2奈米相關公司，同樣也是靜待拉回後再找買點。另外，魏哲家在法說會上，與在中國的輝達執行長黃仁勳不約而同看好的人形機器人，可能是台廠繼伺服器之後的新商機，相關概念股也可留意。

本文授權自今周刊，原文見此。

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