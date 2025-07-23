寬鬆的貨幣政策、官推產業升級、治理失序內捲 三政策助攻陸港股大漲 後市有戲？

撰文．黃靖文

中國經濟身陷消費低迷、債壓逼人、中美貿易戰恐衝擊出口等多重困境，投資信心難一夕恢復。不過，隨中國官方加大政策力道刺激經濟，陸港股下半年仍可能續演反彈戲碼。

房地產與消費持續低迷、政府債台高築、美國貿易戰衝擊出口、人口結構老化……，沒完沒了的負面消息，每一樁都讓中國經濟前景蒙上陰影；但不可否認，陸港股自去年第四季起低檔反彈，至今表現仍然穩健。那麼，究竟是外界錯估了中國經濟展望，陸港股後市仍有好戲可看？又或者，投資人此際應該見好就收，靜待股市反映四面楚歌的經濟基本面？

答案，可先從股市評價面出發。回顧去年第四季，部分看好陸股者所持的核心理由，多圍繞在「便宜」二字，也就是股市本益比相對偏低。而經過大半年的反彈後，如今再看，「便宜」的優勢似乎仍未脫離賞味期限。

據統計，滬深三百指數當前本益比為12.8倍，相較十年平均值13.8倍仍顯偏低；而香港恒生指數目前本益比約12.1倍，雖較其十年平均的11.6倍稍高，但相比台股的18.7倍、美股標普五百指數30.1倍，仍處評價相對中性的位置。

再從經濟數據來看，中國總經環境確實不算優異，製造業採購經理人指數（PMI）4至6月均落入榮枯線50以下，代表景氣偏弱。消費者物價指數（CPI）年增率在今年2到5月皆為負值，明顯陷入通縮，雖然6月回升至0.1％，也在低迷水準。

外資上調中國經濟成長預期

然而，也不是全無好消息。中國官方7月15日發布上半年經濟成長率為5.3％，優於市場預期。大摩、高盛、巴克萊、瑞銀等機構，則紛紛上調中國經濟成長展望，理由除了上半年經濟意外報佳音，也因為有諸多政策正在發酵。

以「政策盤」來看，富邦投顧董事長陳奕光指出，「陸股我看是滿好，去年十月一日長假後的大漲效應，今年有機會重演一番。」他分析，「大水漫灌、騰籠換鳥」是近來中國經濟的兩大政策激勵，前者代表人民銀行（中國央行）採取積極寬鬆的貨幣政策；後者，則是官方力推的產業結構升級轉型。

此外，針對近年來企業產能過剩、削價競爭等負面商業手段，中國國家主席習近平日前下達指令，要求依法治理企業無序競爭行為，市場解讀，「反內捲」將成未來重點政策。摩根環球市場策略師林雅慧研判，這項政策有助企業改善供需失衡，使企業毛利恢復正常、提升評價水準。

對陸股題材來說，更重要的一場大戲也將上演。今年是中國「十四五規劃」的收官之年，下一波五年規劃「十五五」的討論熱度料將逐漸加溫。4月底，習近平已定調十五五應聚焦人工智慧等「新質生產力」發展，同時強化內需消費升級、高齡人口保障，並深化一帶一路，有望為產業結構添加轉型動能。

至於中美對峙疑慮，中信投信投資二部部長葉松炫說，「檯面上看似敵意甚深，但實際上，美國一直在釋出善意。」他認為，美國不只允許輝達將H20晶片銷往中國，對中課徵較高關稅的同時，也豁免了主要出口的電子產品，都是對中的友好訊號。

中國AI、新消費題材吸睛

從產業來看，陸港股當中也有不少族群受到外資機構關注。科技領域方面，大摩報告指出，中國正在縮小與美國技術的差距，並點名阿里巴巴、字節跳動、騰訊、百度、小米、DeepSeek等至少12家AI推動者，擁有不輸美國領先業者的先進AI模型。

消費領域中，「新消費」題材正成為關注焦點，指標股如掀起全球盲盒熱潮的泡泡瑪特、號稱「黃金界愛馬仕」的老舖黃金等。國泰中國新興戰略基金經理人張聖鴻觀察，上述企業都是在所處領域中，產品定位或供應鏈布局表現極佳者，獲利有望持續增長，也是他的重要布局標的。另外，國企配合政策提高分紅，有助個股配息表現，亦被他認為是投資中國不可或缺的防禦配置。

不過，綜合法人觀點，普遍仍認為現階段港股將優於陸股。原因在於，港股為面向國際的資本市場，且許多中國科技指標股，如騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪、寧德時代，都在港股掛牌交易，可隨時掌握中國創新商機，相關ETF如富邦恒生國企（00700）、中信中國五十（00752）；有領息需求的投資人，則可選擇中信中國高股息（00882）。

陸股方面，陳奕光推薦深證指數、滬深三百指數等科技產業布局較多的標的，相關ETF有群益深証中小（00643）、復華滬深（006207）。追求高報酬的投資人，則可藉主動式基金布局。

縱使後市有利多推動，張聖鴻坦言，「陸港股要像美股般不斷創新高，不太容易。」因此，他建議無論以基金或ETF布局陸港股，可逢低買、逢高賣，將漲跌5％至10％作為低檔加碼與獲利了結的參考區間，以來回操作掌握短線爆發的獲利機會。若你對布滿烏雲的中國經濟仍有戒心，陳奕光則建議，接下來，「確實是一個讓你跑的逃命波。」

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