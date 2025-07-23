以畢業學分要脅抽200管血 校方包庇霸凌與學倫醜聞！台師大沒說清楚的離譜疏失

撰文．馬揚異

台師大女足隊驚傳學生長年被教練要求「抽血換學分」，引爆師對生霸凌、違反研究倫理等爭議。此案反映出學校教評會輕縱、學術倫理審查疏失等問題，背後隱藏的機制缺漏，必須持續追蹤檢討。

「大家認識我，是因為我（擔任足球國手）的歷史，但這不足以造成我傷害她們的理由。還是希望球員原諒我⋯⋯，接受我的道歉。」7月19日，台灣師範大學運動競技學系教授周台英，在校方召開的記者會上，語帶哽咽對著鏡頭鞠躬致歉。

這是由周台英帶領的台師大女子足球隊員，過去8年流著淚、被迫抽取無數鮮血後，終於等到的一句道歉。

2017年起，台師大女足教練周台英，與台師大體育與運動科學系特聘教授陳忠慶，在一系列精準運動科學研究計畫中，以扣畢業學分要脅女足隊員配合抽血，讓許多學生不堪壓力退隊、休學。

擔任吹哨者的前隊員簡奇陞控訴，寒暑假期間，隊員須連續抽血14天，每天抽兩管，大學間，她一共被抽超過200管血。甚至，抽血不是皆由專業醫護執行，因人員操作生疏，單次抽血常入針10幾次，在球員心中留下難以磨滅的陰影。

輕縱霸凌》調查後保留教職

隨著荒謬事證逐一曝光，這起近年最黑暗的校園霸凌與學術倫理醜聞，引爆群眾怒火。儘管記者會當天，台師大校長吳正己親上火線說明、數度坦承失責，周台英更落淚致歉，但顯然為時已晚。輿論依舊一面倒，批評是「鱷魚的眼淚」。

眾怒難平，是因為早在八個月前，台師大就有機會詳盡調查、做出懲處，但校方一再包庇，只想息事寧人。

事實上，去年11月底，民進黨立委陳培瑜就在質詢踢爆這起抽血案。當天，台師大依法展開調查，卻在事實未明朗前，直接發聲明否認強迫取血；周台英更在當晚將女足隊員關進隊室，飆罵33分鐘，意圖揪出吹哨的學生。

今年4到5月間，台師大陸續完成霸凌和學術倫理調查，確定當事人有霸凌行為、違反研究倫理，校方卻從輕處分，也未針對過往相關研究全面擴大調查。

雖然逆風發聲的簡奇陞，在得到校方道歉後，表明目的已達成，將卸下被害者身分、不再受訪；據傳，台師大系級教評會也在7月22日決議解聘周台英。但這起案件中，師對生霸凌遭輕縱，校方研究倫理審查失職等，都反映現行機制漏洞有待修補，需要社會持續關注追蹤。

首先是霸凌處理機制。今年4月10日，台師大校園霸凌防治委員會對女足案的調查結果出爐，經由外部專家參與調查，確認周台英強迫學生抽血、未事前填寫受試同意書等行為，已經構成師對生霸凌，建議予以解聘、2年內不得聘任為教師。

然而，台師大的系、院、校等三級教師評審委員會（以下稱教評會），卻不採納這紙建議，只對周台英做出不予晉薪、不得兼職兼課、不得擔任主管職等五項行政處分，保留其教職，且未敘明處分理由，讓霸凌防治委員會失去功能，形同虛設。

事實上，根據《教師法》第14、15條，當教師體罰或霸凌學生造成其身心侵害，都應予以解聘、甚至終身不得聘任。過去多名女足隊員因不堪抽血的身心折磨而休學，早已構成解聘要件，教評會的處置顯然是輕縱。

儘管如此，依照現行《校園霸凌防治準則》，大學師對生霸凌案件的終局處分，若不到停聘、解聘程序，就不須報教育部核准，只要將決議書寄給雙方當事人，並附上救濟管道。也就是說，即使抽血案情節嚴重，但因為教評會「從輕發落」，反讓教育部無從追蹤校方處分、保障受害者權益。

教評漏洞》審議成員皆教授

依照台師大教評會設置辦法，三級教評會委員都是由系、院、校級主管召集各系所學院教授組成。儘管教評會主要負責教師聘用、升等與評鑑等工作，但在處理涉及學生權益的霸凌案中， 教評會清一色由教授組成， 未納入多元代表，恐怕難做出公正客觀的評議。

據了解，台師大霸凌委員會針對周台英做出解聘處分的建議，早在「第一關」系級教評會就被推翻，理由是認定周師有悔意；由於參與評議成員多是周台英系上同事，容易導致「師師相護」，院、校教評會也尊重並維持系教評會決議，造成輕縱結果。

對此，民進黨立委范雲建議，未來教評會處理類似案件，應比照《校園性別事件防治準則》第30條，在做出「由重轉輕」的議處前，通知被害人陳述意見，並評估讓霸凌防治委員會或調查小組成員得列席說明，才能讓被害人與專家的聲音傳入教評會。

除了霸凌案件處置失當外，這些研究計畫荒腔走板的抽血過程，也反映校方對於研究倫理審查的輕率態度。

監督失職》七年未查出違規

台師大說明，涉及女足隊強迫抽血的多項研究計畫，都有通過學校倫理審查委員會（以下稱倫審會）審查。關鍵在於，計畫主持人後續沒有依照計畫執行、違反研究倫理。

此外，台師大也點出，除了前述通過倫審會審查的計畫，另有一項周台英自籌經費執行的計畫，沒有申請國科會補助，未送倫審會審查，校方無法掌握計畫執行狀況。

然而，在熟悉研究倫理審查的專家眼中，這些解釋不僅意圖卸責，更有違專業。

一名專精人體研究與臨床試驗的法界人士指出，倫審會針對已通過、執行中的研究計畫，都有不定時「實地查核」機制，監測計畫執行是否偏差。以本案來看，受試者是學生，屬於人體研究中「易受傷害族群」，又是參與侵入性的抽血實驗，按照常理，台師大倫審會應該針對這類高風險研究加強抽查，甚至在執行期間與受試者電訪，避免受試者權益受到不當侵害。

儘管大學研究計畫數量龐大，每月召開一次倫審會，不見得能夠即時掌握違反倫理的案件。然而，台師大女足隊的抽血行為最早可回溯到2017年，到2024年被踢爆前，倫審會竟不曾在查核過程中發現違反倫理情節，難辭其咎。

至於周台英自籌經費的研究項目，該名專家點出，無論有無申請國科會補助，但凡涉及人體實驗，計畫都應該交付倫審會審查。

然而，台師大在記者會上只以一句「因為沒送審，所以不知道有沒有採血」簡單帶過，淡化校方作為研究機構的監管責任，也未具體提出未來如何把關自費研究的倫理審查，難以取信社會大眾。

此外，針對部分研究由「學長姊」執行抽血，醫師公會全國聯合會發言人吳欣席指出，抽血屬於廣義的醫療輔助行為，當時研究送審計畫也有註明抽血會由專業醫護人員執行，計畫主持人卻違反計畫，不僅違背研究倫理，更恐涉犯《醫師法》密醫罪，衛福部作為《人體研究法》主管機關，應加強把關這類違法行為。

台師大一句遲來的道歉，雖然換來部分女足隊員的原諒，但這樁駭人醜聞，不僅反映由教授組成的教評會，容易忽視受害者聲音與霸凌調查小組專業意見，更凸顯現行倫審會查核機制失靈亂象。

這些結構性問題，不僅台師大須深刻反省，作為主管機關的教育部、國科會，也應該檢討教評會的霸凌處議程序，強化對各研究機構倫理審查的監督，才能避免未來仍有無聲的學子，再度成為制度漏洞的受害者。

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