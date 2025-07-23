年產量全球前十的壓縮機巨擘、半導體設備新股王 2025未上市公司百強：有哪些生力軍？

撰文‧今周刊編輯團隊

「我們一年大概生產…，50萬顆。」湧盛電機總經理萬芸榮語氣平穩地說道。即使在他所屬產業中，「50萬顆」已是應提高聲量的數字，他仍不疾不徐地解釋：「在全球最大的『汽車零件售後市場』中國，能達到50萬顆這個生產水準的廠商，估計不到10家。」

湧盛是全台最大的汽車空調壓縮機製造商，出口數量多年來占全國逾95%，其產品已與豐田、賓士、BMW、奧迪等品牌深度綁定。儘管如此，目前仍潛伏於興櫃市場，尚未上市或上櫃。

而興櫃市場的驚奇，遠不止於此。

今年6月，成交金額達866.9億元，月增幅高達121%。其中約4成增量來自單一個股——鴻勁科技。這家主攻AI晶片測試分選機的公司，已成為興櫃第二檔千金股，並在市值上超越致茂，成為台股半導體設備股第一大市值企業。

湧盛與鴻勁，只是潛伏在資本市場邊陲的「台灣之光」縮影。

根據《今周刊》與《經濟新報》共同製作的「2025年台灣未上市企業一百強」，無論半導體、電子零組件、金融、生技醫療或綠能產業，均有營運表現不俗的公司浮上檯面。

獲利排名第一的明緯，EPS高達43.84元，是全球標準品電源供應器第一大品牌，銷售額位列全球第五。其次是EPS 32.9元、年增率72.3%的鴻勁。前十名企業多為半導體相關，例如和淞、矽科宏晟、慶康科技，也有傳產如新代、振大環球，以及壓縮機王者湧盛入列。

從產業別來看，金融業進榜最多，有17家，其次為半導體（11家）與生技醫療（9家）。值得一提的是，進榜的生技企業多非上市櫃，而是「公開發行公司」，其中，去年獲利成長高達214%的精能醫學，最具代表性。

精能由台大生醫博士林威佐創立，專攻「神經調節技術」，是台灣第一家進軍「生物電子藥」領域的醫療器材公司，並獲美敦力青睞投資與合作。其開發的StimOn疼痛舒緩裝置，已取得美國FDA與台灣衛福部許可，正式投入市場。去年，精能更將CDMO業務出售給可成，專注於療法平台與臨床布局。

在綠能領域，第68名的天能綠電也表現亮眼。成立僅4年，已成為台灣交易量最大的綠電供需媒合平台，並於今年六月登錄興櫃。總經理唐亞聖以「帶兵打仗」自況，靠著速度與信任突圍售電市場，並預期至2030年前持續維持每年20至50%的營收成長。

除了傳產與科技，餐飲業也有搶眼表現。國人熟悉的金色三麥，去年每股大賺10.01元，是餐飲榜首。董事長葉冠廷指出，他們靠的是「體驗式餐酒館」定位與AI工具Amazon Forecast導入，讓各門店能預測銷量、精準備貨，進一步降低兩成食材浪費，並計畫持續擴大AI應用至顧客數據分析與新品開發。

值得一提的是，本次百強榜中也有5家來自創新板。該平台設於2021年，原為協助尚未獲利但具技術門檻或創新模式的新創企業募資。初期成效不佳，直到今年「創新板2.0」上路後，全面取消合格投資人限制、放寬轉板與公開申購條件，資金活水才真正湧現。截至六月中，創新板累計成交值已超越去年全年。

證交所團隊指出，像六月申請創新板的暉盛科技，股價兩日內即上漲12%，表現甚至超越同時間申請上市的資拓宏宇。這也顯示，在投資人眼中，創新板與上市櫃的評價界線正在模糊。

當興櫃市場的成交值可與上市指標股齊觀，當創新板企業的表現不再被視為次等選擇，這些「未上市好股」的亮度早已不再只是曖曖內含光，而是成為台股中不可忽視的潛行軍。

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