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00878填息率逾9成！狠甩其他高股息ETF…配息還會再降？艾蜜莉：年化殖利率還有9%

聯合新聞網／ 今周刊
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

【文．胡肇芳 整理】

台股周五(7/18)開高走高，一度來到23468.21點，多檔ETF陸續完成填息，其中受益人數最多的國泰永續高股息(00878)自5月除息以來，經歷台股震盪，也在前一日盤中順利完成填息，老字號高股息ETF的填息實力不容置疑。

不過，在最近一次配息，00878也調降股息，從0.5元小降至0.47元，不少人會擔心是否未來還有可能再調降。

理財達人艾蜜莉則認為，這一季00878配0.47元，雖然比上一季的0.5元稍微縮水，但年化殖利率還是有9%，「像是存股、定期定額，不要想一定要賺最多，要想的是用金錢買到的時間，簡單來說，就是長期讓資產幫忙產生現金流的過程，而股息是結果」。

攤開ETF股民排行表，前3名全由高股息ETF包辦，第1名的00878遙遙領先第2名的0056，也比第3名00919多了41萬人，證券業者就分析，從3檔的成立時間和歷次配息情形來看，00878自2020年成立以來，主打是第1檔每季配息又有收益平準金的高股息ETF，填息率超過9成，優於其他檔高股息，穩健的配息實力和填息能力，讓優異的指數規則發揮淋漓盡致。

同時證券業者也指出，各家投信業者積極推廣ETF，台灣投資人也已經越來越聰明，不會只單看配息金額就押注，也會觀察到底有沒有真正填息，才不是所謂的拿股價來配息，等於左手配右手，明顯可見有許多退休族群，甚至家庭主婦，或幫小孩長期理財的人士，都會優先選擇00878為存股目標。

持有00878逾百張大戶激增4000多人

今年川劇變臉秀屢屢擾亂市場，但持有00878超過100張以上的大戶還是激增4000多人，是相當驚人的數字，顯示在川普當政、金融市場波動加劇成常態下，穩定度高的00878還是大戶的心頭好。

而台股近日雖重回23000點，但尚未回到之前24000點的高光時期，高股息ETF主要配息來源除了指數息率，另一個很大部分就是來自股市的資本利得，再加上金管會日前糾舉「大華優利高填息30(00918)」將已實現資本損益平準金納入已實現資本利得範疇進行收益分配，違反「資本利得平準金」不得作為配息項目的明文規定，專家認為，此舉對市場近年ETF的「超配」情況應會大有限縮。

高股息規模最大的0056日前也公開聲明，指出台股息率僅4-6%，今年台股資本利得難度高，且主管機關提高動用平準金的標準，0056降息勢在必行，人氣最高的00878也即將於8月進行除息，已有專家喊話，00878作為市場模範生，應率先回歸正常息率，展現永續配息的真正誠意，認為年化配息率修正到6-8%左右，才會是相對適合的區間。

艾蜜莉：配0.47元縮水，但年化殖利率還有9%

至於最新一季配息降至0.47元，是連兩季調降，究竟還能繼續抱下去嗎？理財達人艾蜜莉在「小資女艾蜜莉」粉專提到，這一季00878配0.47元，雖然比上一季的0.5元稍微縮水，但年化殖利率還是有9%多。

「總配息金額超過98億元，代表有173萬人像我一樣，在帳戶裡收到那種自由的味道，有些人用來繳帳單，有些人拿來加碼投資，同時也有人像我這樣，換來短短1~2天的喘息」。

艾蜜莉說，自己開始定期定額00878，是在景氣燈號藍燈的時候，那時是2023年的4月多，從那時一直持續定期定額到景氣變成黃紅燈，成本從17.x~23.x元都有買過。

不要想一定要賺最多「要想的是用金錢買到的時間」

「為什麼選在景氣藍燈開始？因為從歷史來看，藍燈常常對應的是股市相對低點或是便宜的時候，當大家都不想買、不敢買，這時一點一滴慢慢投入，成本反而很漂亮，也因為成本夠低，現在的殖利率就更高，股息進帳、價格漲上來，操作起來彈性就變得很大，想要加碼、想要直接拿來用都游刃有餘」。

艾蜜莉認為，像是存股、定期定額，「我們不要想一定要賺最多，要想的是用金錢買到的時間，簡單來說就是長期讓資產幫忙產生現金流的過程，而股息是結果，只要找到適合的時機願意耐心投入下去耕耘，未來就能跟我一樣，用這些現金流來提供生活中的小確幸」。

本文授權自今周刊，原文見此

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