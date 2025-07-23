夏日抗暑！上班族月花千元買手搖 高溫津貼不是夢？6成企業贊同

【文．黃靖文】

近年氣候變遷加劇，夏日高溫愈來愈折磨人，對需要戶外出勤的上班族來說，防曬品、袖套，再來一杯清涼手搖飲，幾乎已成標配。這也讓夏日的日常支出，比其他月份高出3千元。 根據求職網站調查，多數上班族認為，企業應該提供外勤職位「高溫津貼」，平均每月要補貼2354元才足夠，更有超過九成民眾認為，政府應該訂定高溫假制度。 企業方面，有約六成表示認同，應該給予外勤同仁高溫補貼。根據調查，補貼金額平均為1630元。

yes123求職網針對上班族、企業進行「高溫上工與消暑商機調查」，周二(7/22)發布調查結果。

調查發現，勞方與資方對於「高溫津貼」與「高溫假」存在不小歧異。上族族平均每月花超過3千元在抗暑，不過，已有近6成企業表態，願意補貼外勤勞工「高溫津貼」。

全台氣溫節節攀升 去年才創「最熱一年」

每逢夏日全台飆高溫，手搖飲店到了上班族午休、下班時間，總是大排長龍，因為天氣實在是「太熱了」。

根據中央氣象署資料，2024年台灣才創下「歷史最熱」的紀錄，年均溫為24.97度，比百年平均高出1.66度，顯見氣候變遷有多顯著，苦了許多必須在戶外出勤的勞工。

勞工為抗暑：平均單月多花3千元 有1千花在手搖飲

根據yes123求職調查，發現上班族為了對抗高溫消暑，小撇步包含多喝飲料、自備電風扇、打開窗戶、穿著輕便、自備濕毛巾等。

只是，這當然也增加了上班族在夏日的開銷，根據調查，上班族在夏月平均得多花3081元。換句話說，在6月至8月的盛夏季節，台灣上班族得多花近萬元開銷替自己消暑。

其中，近八成上班族都會買「冷飲、手搖飲」，替自己降溫，調查顯示，上班族平均每月會花1131元在購買飲品，比去年的1080元略為提高。

該有「高溫津貼」？ 勞工期望每月補貼2354元，老闆怎麼看？

因此，幾乎每位勞工都贊成企業給予「高溫津貼」。調查顯示，勞方認為，平均每月應該至少要有2354元的高溫津貼。其中更有3成7的勞工認為，應該每月補貼3千元以上。

好消息是，調查顯示有近六成企業表態，願意提供「戶外工作者」高溫津貼。只是，每個月補助上限，平均落在1630元，與勞工期望的補貼金額有一小段落差。

至於雇主看待是否實施「高溫假」？有高達半數企業表示不贊同，另有44%雖贊成實施高溫假，但應有詳細「行業」、「職務」的區隔或限制。

不到半數企業主動預防熱危害

殘酷的現實是，國內多數企業仍未主動提供預防高溫熱危害的措施。根據調查，僅有47.6%的企業會主動提供勞工預防高溫措施。而上班族最希望老闆做到的防範措施，包含能提供免費飲料、彈性工時避免中午上工，或是設定便服日等。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，如果是位於產線、廠房，倘若在空氣不流通、悶熱環境，容易導致勞工頭昏不適，輕則影響工作效率，重則導致工安意外。

楊宗斌也點出，勞工執行職務，為了企業形象規定必須穿西裝、套裝上工，甚至需要打領帶。站在照顧員工的立場，求職網建議老闆應視室外溫度，適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑。

本文授權自今周刊，原文見此。

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