一人公司設家中 小心賣房少400萬免稅額 會計師：創業型態這樣挑最有利

【文．周靖璞】

隨自媒體時代斜槓門檻降低，不少人為爭取更多收入，開始自己創業做生意。不過創業該如何規劃組織架構才不會避免後續爭議？成立公司如何報稅最有利？信達聯合會計師事務所所長胡碩勻表示，創業者可依據事業規模、人數，選擇獨資、合夥或公司，稅負差別在於獨資、合夥收入會併入個人所得稅，成立公司則要注意營業稅與營所稅成本。坊間也有不少一人公司把公司地址登記在自宅，除房屋稅率會由1.2%調高至3%，未來賣房時若沒有提早取消營業登記，恐負擔更多房地合一稅以及土地增值稅。

依人數、規模、稅負 規劃組織架構

依《公司法》對組織行號定義，可分為獨資、合夥與公司，其中公司又細分為無限公司、有限公司、兩合公司及股份有限公司等。三者最大差異在於「組織型態與稅負責任」。獨資是由個人單獨出資從事營利事業，屬於個人經營。合夥指2人以上共同出資經營共同事業。

「企業社、商號型態，或工作室，都屬於獨資或合夥的非法人組織，不屬於公司組織。」胡碩勻表示，獨資與合夥的營業規模通常都不大，可免課徵營利事業所得稅，且收入併入個人所得稅，若月營業額低於20萬元，可免開發票、適用小規模營業稅率1％，適合年營收200萬元以下的小規模業者。若業績提升，達到當月營業額超過20萬元時，須開始開立5%營業稅發票。而所得額在12萬元以下亦免徵營利事業所得稅(營所稅)。

若收入已達30%或40%綜所稅課稅級距，胡碩勻建議直接開公司，以固定20%營所稅加上5%營業稅計算通常更划算。「以前有規定成立股份有限公司最低資本額要100萬，有限公司要50萬，現在已經沒有最低門檻，1元也能開公司。」不過胡碩勻提醒，如果資本額過低不利未來與大企業合作，在與銀行借貸資金也不易通過審核。

成立公司首重股權規劃 3關鍵避糾紛

胡碩勻表示，成立股份有限公司與有限公司差異在於「決議方式」與「股票價值性」。若股東要決議事項，有限公司以多數決人頭計算，股份有限公司則依持股數量和比例計算；而股票價值性方面，有限公司出資額兌換股票價值屬於「票票等值」，而股份有限公司可依股東會決議每張股票價值不同。「以台積電為例，初始一張可能只有10元，但現在可能是一張1000元。」

近期YouTube創作者Andy老師爆發股權爭議，引發創業圈關注。胡碩勻以此案例提醒：「股權分配最好在一開始就依貢獻度明確約定，尤其若預期公司未來規模會持續擴大、能賺大錢，更要先談清楚比例。」他強調，大部分的股東糾紛，都是賺錢後才爆發出來，因此越是好朋友一起創業，越要先理性談好權益分配。」

他指出創業股權規劃三大關鍵：

67%股權：達三分之二門檻，才能修改公司章程與決定重大事項。

經營權與所有權分離：若創業者握有技術或專利，可藉「技術股」提高持股比例，確保經營控制權。

股份有限公司的彈性：可發行普通股與特別股，依投票權設計投資人權益；甚至可設「閉鎖性股份有限公司」，限制股權轉讓，保護創辦團隊。

公司登記地址 影響未來稅負

現今自媒體風氣盛，許多民眾有機會在家創業，不過公司地址登記看似小事，卻可能影響稅負風險。胡碩勻表示，原自用住宅稅率為1%-1.2%、地價稅為0.2%。若將住家改為商業使用，房屋稅率可能從自用1.2%提高至營業用3%。若後續賣掉房子前一年內沒有取消營業登記，房地合一稅率與土地增值稅會失去自用10%優惠，房地合一稅最低要繳15%且少了400萬元免稅額，土地增值稅需繳納20%至40%。

至於購屋借款利息30萬列舉扣除額，也會因營業用而不符資格，若不會使用到全部面積作為辦公室，可向政府申請為「六分之一營業用地」，僅申請房屋六分之一面積作為營業用，其他維持住宅用，有助降低一些稅負。

若以虛設地址偽裝營業用途，則有違法疑慮，經查緝會遭政府罰款或撤銷登記。為降低風險，以商務中心或已設商用的朋友辦公室地址做「借址登記」會是一種彈性選擇，商務中心每月負擔租金2,000-3,000元，可合法列帳、協助收信件等，更適合時下微型創業模式。

胡碩勻在節目中提出節稅心法，完整內容歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://pse.is/7wz6sf

本文授權自今周刊，原文見此。

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