川普的軟肋是他？操弄關稅得心應手卻搞不定鮑爾！謝金河揭密美國利率政策

【文．謝金河】

川普的另一個戰場：鮑爾的負嵎頑抗。 川普揮舞關稅大刀一直都是得心應手，通常都是他說了算，卻始終有一個人他搞不定，那就是美國聯準會主席鮑爾。

川普從當選以來對美國的利率政策一直很有意見，他不斷地催促鮑爾要降息，但鮑爾從來都沒有妥協，而川普向來都不是有耐心的人，鮑爾挺愈久，川普攻擊鮑爾的火力也愈來愈強大。

川普先是幫鮑爾取了一個綽號叫「Mr. too late！」有一天川普戴紅領帶，他先說：美國完全看不到衰退，國家將欣欣向榮！但稍後他話鋒一轉，又改口說：除非「太遲先生」立刻減息，否則美國經濟將會放緩。可見川普心中對於降息，意志是十分堅定的。

但是鮑爾仍然不為所動！如果把聯準會的利率表拿出來看，美國最後一次升息是2023年7月16日，利率是5.25到5.5%，到了2024年9月19日開始降息，最後一次是12月19日，聯邦利率降至4.25到4.5%。也就是川普入主白宮以來，聯準會的利率從來沒有動過，這更加觸動川普的心。

最近為了聯準會大厦重新裝修斥資25億美元，川普揚言要調查鮑爾有沒有凟職，川普不換掉鮑爾似乎不罷休，甚至接替人選都找好！不過貝森特一直踩煞車。美國博彩網站也把鮑爾被川普罷掉的機率列入賭盤，機率一度衝過25%！

川普為了說服國人，他自製手板，把全世界每一個國家的利率從高到低，列出一張清單，很清楚可以看到台灣只有2%，喜歡用常識治國的川普一直認為美國利率實在是高得不像話，聯準會非降息不可！但鮑爾回嘴說如果不是你搞關稅大戰，聯準會早就降息了！

為什麼川普對利率敏感？川普1.0之前的時代，美國有很長的時間利率在0到0.25%，川普上來後，葉倫開始升息，鮑爾接手後，FED的利率跑到2.5%，後來Covid-19來了，FED又把利率降至0到0.25%。到了俄羅斯入侵烏克蘭，美國展開暴力升息，利率直線往上衝，現在呈現的是上得去，下來很慢，川普心理告急。

儘管油價回到六字頭，美國的CPI有明顯往下之勢，但川普在關稅上大動干戈，美國30年公債殖利率仍在5%附近，FED似有難言之隱，現在要看鮑爾能不能挺得住？好在聯準會主席有任期保障，委員也是合議制，如果川普強硬把鮑爾趕走，金融市場的動盪可能加劇，而且川普也會遭來更多物議，這也是川普嘴巴硬，動作溫和的原因？

這場戲碼已經拖了半年，虎虎生風的川普也有投鼠忌器的軟肋！

本文授權自今周刊，原文見此。

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