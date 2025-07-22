快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

川普的軟肋是他？操弄關稅得心應手卻搞不定鮑爾！謝金河揭密美國利率政策

聯合新聞網／ 今周刊
川普揮舞關稅大刀一直都是得心應手，通常都是他說了算，卻始終有一個人他搞不定，那就是美國聯準會主席鮑爾。（路透）
川普揮舞關稅大刀一直都是得心應手，通常都是他說了算，卻始終有一個人他搞不定，那就是美國聯準會主席鮑爾。（路透）

【文．謝金河】

川普的另一個戰場：鮑爾的負嵎頑抗。

川普揮舞關稅大刀一直都是得心應手，通常都是他說了算，卻始終有一個人他搞不定，那就是美國聯準會主席鮑爾。

川普從當選以來對美國的利率政策一直很有意見，他不斷地催促鮑爾要降息，但鮑爾從來都沒有妥協，而川普向來都不是有耐心的人，鮑爾挺愈久，川普攻擊鮑爾的火力也愈來愈強大。

川普先是幫鮑爾取了一個綽號叫「Mr. too late！」有一天川普戴紅領帶，他先說：美國完全看不到衰退，國家將欣欣向榮！但稍後他話鋒一轉，又改口說：除非「太遲先生」立刻減息，否則美國經濟將會放緩。可見川普心中對於降息，意志是十分堅定的。

但是鮑爾仍然不為所動！如果把聯準會的利率表拿出來看，美國最後一次升息是2023年7月16日，利率是5.25到5.5%，到了2024年9月19日開始降息，最後一次是12月19日，聯邦利率降至4.25到4.5%。也就是川普入主白宮以來，聯準會的利率從來沒有動過，這更加觸動川普的心。

最近為了聯準會大厦重新裝修斥資25億美元，川普揚言要調查鮑爾有沒有凟職，川普不換掉鮑爾似乎不罷休，甚至接替人選都找好！不過貝森特一直踩煞車。美國博彩網站也把鮑爾被川普罷掉的機率列入賭盤，機率一度衝過25%！

川普為了說服國人，他自製手板，把全世界每一個國家的利率從高到低，列出一張清單，很清楚可以看到台灣只有2%，喜歡用常識治國的川普一直認為美國利率實在是高得不像話，聯準會非降息不可！但鮑爾回嘴說如果不是你搞關稅大戰，聯準會早就降息了！

為什麼川普對利率敏感？川普1.0之前的時代，美國有很長的時間利率在0到0.25%，川普上來後，葉倫開始升息，鮑爾接手後，FED的利率跑到2.5%，後來Covid-19來了，FED又把利率降至0到0.25%。到了俄羅斯入侵烏克蘭，美國展開暴力升息，利率直線往上衝，現在呈現的是上得去，下來很慢，川普心理告急。

儘管油價回到六字頭，美國的CPI有明顯往下之勢，但川普在關稅上大動干戈，美國30年公債殖利率仍在5%附近，FED似有難言之隱，現在要看鮑爾能不能挺得住？好在聯準會主席有任期保障，委員也是合議制，如果川普強硬把鮑爾趕走，金融市場的動盪可能加劇，而且川普也會遭來更多物議，這也是川普嘴巴硬，動作溫和的原因？

這場戲碼已經拖了半年，虎虎生風的川普也有投鼠忌器的軟肋！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

4家銀行400萬存戶注意！ATM領錢新制明天將上路，調整提款限額：這間從12萬變1萬

星巴克「買一送一」連2天！那堤、星沁爽、「紫紅薯奶霜星冰樂」都有？飲品一次看…加碼超商咖啡優惠

65歲終於存到1400萬退休金，卻是我此生最懊悔的事！不買車不買房、連冷氣都捨不得吹...阿伯血淚告白

要怎麼投資才不會賠錢？60％買0050，剩下40%這樣投資...老手給股市小白的6個賺錢指南

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

川普的軟肋是他？操弄關稅得心應手卻搞不定鮑爾！謝金河揭密美國利率政策

川普的另一個戰場：鮑爾的負嵎頑抗。 川普揮舞關稅大刀一直都是得心應手，通常都是他說了算，卻始終有一個人他搞不定，那就是美國聯準會主席鮑爾。

千億撥補落空成「電價合理化」契機！民生電價賣1度、虧1元 如何追上國際腳步

上週立法院在國民黨挾人數優勢下，通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中行政院原本編列的台電千億元撥補，最終遭刪除。但台灣電價長期未反映成本，還遠低於國際水準，如今撥補雖沒著落，但也為電價合理化埋下契機。

6歲就賭100美金、酒賭成癮…「博彩教皇」逆境傳奇 如何連勝36年？

比利‧華特斯是連勝長達36年、美國有史以來最成功的體育博彩玩家，同時在商業、房產、投資等層面，都獲得巨大成功。但於此同時，他從破碎家庭出身，經歷兩段破碎婚姻、疏離的親子關係，以及自身的成癮行為…

板橋大戰！貴族世家PK我家牛排 吃牛排還是瘋CP值？為何都選在這裡開旗艦店？

板橋成為連鎖平價牛排館一級戰區！我家牛排板橋遠科店為全台最大分店，自4月開幕至今訂位仍然秒殺，現場排隊也需等候4小時；貴族世家則於6月底將台北最後一間分店熄燈後遷至板橋，主打全台最大旗艦店，上周末開幕第一天就吸引滿滿人潮，號碼牌到中午便全數發放完畢。

還稅於民？普發現金1萬背後的憲政與財政風暴：法案踩違憲紅線 陷雙重爭議

藍白聯手強推普發現金法案，號稱「還稅於民」，卻引爆憲政爭議與財政隱憂。學者批評立法院逾權，造成政府財務失衡，為了政治操作而債留子孫。

台積電2奈米戰隊出列！資料中心、蘋果i18…未來5年73兆終端產品都用它

「客戶對二奈米的需求，強勁到做夢也想不到（Never dream about it）。」去年10月，台積電董事長魏哲家大膽描述今年下半年即將量產的二奈米，市況超乎預期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。