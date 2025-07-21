千億撥補落空成「電價合理化」契機！民生電價賣1度、虧1元 如何追上國際腳步

【文．陳子萱】

上週立法院在國民黨挾人數優勢下，通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中行政院原本編列的台電千億元撥補，最終遭刪除。但台灣電價長期未反映成本，還遠低於國際水準，如今撥補雖沒著落，但也為電價合理化埋下契機。

為了因應美國關稅衝擊，立法院在7月11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，匡列特別預算經費上限為新台幣5450億元，但並未納入針對台電的1000億元撥補，將持續擴大台電虧損黑洞。撥補落空已成事實，卻也成了「電價合理化」的新契機。

截至今年五月底的最新統計，台電累積虧損已達4514億元，公司負債比高達93.9%，如今缺乏資金挹注，除了是加劇財務惡化狀況，更不利於舉債籌資，長期來說將衝擊電力開發及電網建設。

經濟部長郭智輝日前受訪曾表示，若撥補台電1000億元未獲立院同意，接下來「電價將沒有不漲的理由」；當時經濟部也傳出，如果沒有千億補貼，下半年電價將提出調漲5%方案，民生與工業共1450萬戶全都要調。

今年3月底召開的電價費率審議會，因考量到美國關稅等國際情勢，已經決議不調整，盼由立院通過預算撥補。如今千億撥補確定落空，9月又將迎來下半年度的電價審議，外界預估調漲電價勢在必行。

台灣工業電價落後國際水準 民生電價每賣1度、虧1元

實際上，台電為了照顧民生、維持產業競爭力，長年以來並未如實將成本反映在價格上。若能趁著這次撥補落空，提出合理的價格，才是有助於台電穩健經營的根本之道。

以目前台電的平均售電成本3.93元/度來看，平均民生電價是2.77元/度，仍是賣一度、虧一元的「虧本生意」。

至於平均工業電價，自2022年以來歷經四度調漲，目前來到約4.27元/度，雖然已經略高於售電成本，但放眼國際工業電價平均落在5~9元/度，台灣的工業電價相當低廉，與日本、韓國、英國、法國、德國相比是敬陪末座。

尤其，各國也積極正視國際燃料飆升的成本，將其反映在售電價格上。

根據台電資料，從2020年至2024年間，韓國的平均工業電價就翻倍成長，從2.42元/度調整至4.96元/度，漲幅達105%。日本的平均工業電價也從3.82元/度調整至5.87元/度，漲幅約54%。

圖／今周刊

平均民生電價部分，在2020年至2024年間，相較於台灣幾乎凍漲在2.7元/度左右，韓國則在五年間調升至3.96元/度，日本則調整至7.73元/度。

圖／今周刊

值得注意的是，台灣「三三○度以下」（包含小商店、住宅等三種級距，如下圖）的民生用電價格，甚至曾在馬英九政府任內的2015年至2016年間三度調降。

即使2016年後燃料成本逐年攀升，電價卻未合理反映，導致現在小家戶電價仍維持在1.6~2.1元/度，竟然還低於十年前1.9~2.7元/度的價格。

圖／今周刊

合理化電價 並祭配套 為台電永續經營

台灣不論是工業、民生用電的價格，都已經來到全面檢討的時刻，應盡快追上各國水準。而專家學者也建議，還有許多配套可以並進，以利降低民間衝擊和反映市場機制。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯就指出，拉高不同用電級距用戶的差別費率，可讓用電大戶負擔更多成本。

舉例來說，韓國的住宅用電只有三個級距，但非夏月最低和最高級距價差達7.4倍；相較之下，台灣住宅用電雖更細緻切分為六個級距，整體價差卻僅3.9倍。他建議，未來可再調升最高級距費率，落實使用者責任。

而電價攸關通膨與整體經濟，就算調漲，也很難一步到位。中山大學電機工程學系教授盧展南則認為，可以考慮增加電價審議頻率，以利貼近市場波動。

他建議，將目前半年一次的電價審議會，改為每季一次（約三個月）召開，如此一來能更迅速反映市場成本，而縮短審議週期、漸進式的調漲，也能減緩民眾的衝擊。

實際上，審議頻率跟不上市場變化，早在過去就有類似狀況。2022年俄烏戰爭開打時，當年第一次電價審議會卻未針對國際燃料價格飆漲，調整電價。直到三個月後，經濟部才召開首次電價審議「臨時會」，針對用電大戶調漲。顯見半年一次的審議會，不容易緊貼市場變化。

隨著此次台電撥補落空，九月將再次迎來電價調整的關鍵時刻。這一次，政府部門應有合理化電價的決心，並檢視電價設計及審議的相關機制，才能為台電奠定永續的經營之道。

本文授權自今周刊，原文見此。

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