快訊

搶修遭電擊...台電員工重傷 家屬選擇「讓他離開」：器捐遺愛人間

目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫

花東明仍慎防大雨！熱帶性低氣壓最快這日生成 周四北部降雨增加

6歲就賭100美金、酒賭成癮…「博彩教皇」逆境傳奇 如何連勝36年？

聯合新聞網／ 今周刊
比利‧華特斯是連勝長達36年、美國有史以來最成功的體育博彩玩家，同時在商業、房產、投資等層面，都獲得巨大成功。圖／ingimage
比利‧華特斯是連勝長達36年、美國有史以來最成功的體育博彩玩家，同時在商業、房產、投資等層面，都獲得巨大成功。圖／ingimage

【文．張孝瑜】

比利‧華特斯是連勝長達36年、美國有史以來最成功的體育博彩玩家，同時在商業、房產、投資等層面，都獲得巨大成功。但於此同時，他從破碎家庭出身，經歷兩段破碎婚姻、疏離的親子關係，以及自身的成癮行為…

破碎家庭 一生的尋父之旅

比利‧華特斯如今坐擁上億家產，但其實他的原生家庭破碎，父親嗜酒又賭博上癮，在他即將滿2歲時離世，年輕母親不知該如何照顧他，一度離家出走。他前後與開撞球間的舅舅，以及浸信會的奶奶共同生活。在這段「無父」的童年長大，他一路摸索著成長。對此，時事評論員Zen大表示：「他覺得在尋找自己，但其實是在尋找父親。」

從心理學來看，這是一段作者的尋父之旅，即使跟父親從未謀面，但他透過自己或身邊男性，嘗試建構出一個父親典範，比利後來也掙扎著想成為足夠成熟的父親。誠如作者比利華特斯在書籍《天生賭徒》中所述：「…然而，不知怎麼的，我在成長過程中一直希望以某種方式紀念他(父親)，並讓他感到驕傲。」

冒險天性 從底層奮鬥到賭徒性格的養成

無論是愛好賭博的父親，遺傳愛冒險的血液，或自小沉浸龍蛇雜處的撞球間後天影響，Zen大認為，作者出自高風險家庭，也因對賭博耳濡目染，自然不認為賭博是不良嗜好，此後一輩子遊走在灰色地帶，也不信任政府、法律，一切只能靠自己。「他應該感到很孤單…(他)就是拚一個勇氣，讓對方知道如果你欺負我，我可能會輸，但你也會付出很大代價。」Zen大解讀。

從底層一路摸爬滾打，比利因此練就街頭智慧，上至上流社會各路名流，下至底層階級莽夫，他與各路人馬都能打交道；同時比利從不在意輸贏金額大小，而是喜愛賭博過程的刺激感，也讓他因此練就對金錢的容忍能量，可同時經手大筆金額。比利一度從一個小小的二手車業務，到一路創造業績成為超業，甚至後來自己開業從事代銷，高周轉率的買進賣出二手汽車。這些過程中，展現出強悍、不輕易認輸的個性，Zen大指出，這也是所謂「賭徒性格」。

賭博本質：壓力、心防與少數贏家的祕密

另外，比利也擅長觀察，甚至知道如何善用壓力讓對手失常。例如：六歲時，他在撞球間掏出100美金，賭一位客人無法將最後一顆九號球打入球袋，即使入袋率高達90%。原先信心滿滿的客人，面臨高賭金竟然因壓力開始發抖，最後小小年紀的比利，因此贏得賭注。

「我們也會這樣，例如股票大跌有壓力，就會失常。」Zen大舉例，有些運動比賽，選手也會刻意製造衝突，引發高張力情緒，就是為了讓對方因此感到壓力輸掉比賽。或是職業撲克牌選手，也會運用很多方法擊潰對方心防。

Zen在節目中解讀，大部分人賭博時無法克服這些壓力，因為通常賭注相當大，因此賭博依舊容易「十賭九輸」，他卻可以是連勝36年的賭徒。

更多精彩內容歡迎參考Podcast《Today來讀冊》＞＞https://pse.is/7wkctt

更多精彩內容歡迎參考《天生賭徒》

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

65歲終於存到1400萬退休金，卻是我此生最懊悔的事！不買車不買房、連冷氣都捨不得吹...阿伯血淚告白

新颱生成？專家示警台灣陷「颱風窩」內…侵台機率曝光：北中南都逃不掉！726大罷免天氣出爐

張忠謀、黃仁勳送書的FB廣告是要騙什麼？退休老師付199運費「只是拿本書，怎麼800萬沒了」揭詐財套路

年輕人別存高股息？曾把100多張0056全出清，轉進0050結果有點慘...他靠00878翻身領悟「財富自由5階段」

今周刊

追蹤

相關新聞

千億撥補落空成「電價合理化」契機！民生電價賣1度、虧1元 如何追上國際腳步

上週立法院在國民黨挾人數優勢下，通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中行政院原本編列的台電千億元撥補，最終遭刪除。但台灣電價長期未反映成本，還遠低於國際水準，如今撥補雖沒著落，但也為電價合理化埋下契機。

6歲就賭100美金、酒賭成癮…「博彩教皇」逆境傳奇 如何連勝36年？

比利‧華特斯是連勝長達36年、美國有史以來最成功的體育博彩玩家，同時在商業、房產、投資等層面，都獲得巨大成功。但於此同時，他從破碎家庭出身，經歷兩段破碎婚姻、疏離的親子關係，以及自身的成癮行為…

板橋大戰！貴族世家PK我家牛排 吃牛排還是瘋CP值？為何都選在這裡開旗艦店？

板橋成為連鎖平價牛排館一級戰區！我家牛排板橋遠科店為全台最大分店，自4月開幕至今訂位仍然秒殺，現場排隊也需等候4小時；貴族世家則於6月底將台北最後一間分店熄燈後遷至板橋，主打全台最大旗艦店，上周末開幕第一天就吸引滿滿人潮，號碼牌到中午便全數發放完畢。

還稅於民？普發現金1萬背後的憲政與財政風暴：法案踩違憲紅線 陷雙重爭議

藍白聯手強推普發現金法案，號稱「還稅於民」，卻引爆憲政爭議與財政隱憂。學者批評立法院逾權，造成政府財務失衡，為了政治操作而債留子孫。

台積電2奈米戰隊出列！資料中心、蘋果i18…未來5年73兆終端產品都用它

「客戶對二奈米的需求，強勁到做夢也想不到（Never dream about it）。」去年10月，台積電董事長魏哲家大膽描述今年下半年即將量產的二奈米，市況超乎預期。

新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。