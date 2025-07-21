6歲就賭100美金、酒賭成癮…「博彩教皇」逆境傳奇 如何連勝36年？

【文．張孝瑜】

比利‧華特斯是連勝長達36年、美國有史以來最成功的體育博彩玩家，同時在商業、房產、投資等層面，都獲得巨大成功。但於此同時，他從破碎家庭出身，經歷兩段破碎婚姻、疏離的親子關係，以及自身的成癮行為…

破碎家庭 一生的尋父之旅

比利‧華特斯如今坐擁上億家產，但其實他的原生家庭破碎，父親嗜酒又賭博上癮，在他即將滿2歲時離世，年輕母親不知該如何照顧他，一度離家出走。他前後與開撞球間的舅舅，以及浸信會的奶奶共同生活。在這段「無父」的童年長大，他一路摸索著成長。對此，時事評論員Zen大表示：「他覺得在尋找自己，但其實是在尋找父親。」

從心理學來看，這是一段作者的尋父之旅，即使跟父親從未謀面，但他透過自己或身邊男性，嘗試建構出一個父親典範，比利後來也掙扎著想成為足夠成熟的父親。誠如作者比利華特斯在書籍《天生賭徒》中所述：「…然而，不知怎麼的，我在成長過程中一直希望以某種方式紀念他(父親)，並讓他感到驕傲。」

冒險天性 從底層奮鬥到賭徒性格的養成

無論是愛好賭博的父親，遺傳愛冒險的血液，或自小沉浸龍蛇雜處的撞球間後天影響，Zen大認為，作者出自高風險家庭，也因對賭博耳濡目染，自然不認為賭博是不良嗜好，此後一輩子遊走在灰色地帶，也不信任政府、法律，一切只能靠自己。「他應該感到很孤單…(他)就是拚一個勇氣，讓對方知道如果你欺負我，我可能會輸，但你也會付出很大代價。」Zen大解讀。

從底層一路摸爬滾打，比利因此練就街頭智慧，上至上流社會各路名流，下至底層階級莽夫，他與各路人馬都能打交道；同時比利從不在意輸贏金額大小，而是喜愛賭博過程的刺激感，也讓他因此練就對金錢的容忍能量，可同時經手大筆金額。比利一度從一個小小的二手車業務，到一路創造業績成為超業，甚至後來自己開業從事代銷，高周轉率的買進賣出二手汽車。這些過程中，展現出強悍、不輕易認輸的個性，Zen大指出，這也是所謂「賭徒性格」。

賭博本質：壓力、心防與少數贏家的祕密

另外，比利也擅長觀察，甚至知道如何善用壓力讓對手失常。例如：六歲時，他在撞球間掏出100美金，賭一位客人無法將最後一顆九號球打入球袋，即使入袋率高達90%。原先信心滿滿的客人，面臨高賭金竟然因壓力開始發抖，最後小小年紀的比利，因此贏得賭注。

「我們也會這樣，例如股票大跌有壓力，就會失常。」Zen大舉例，有些運動比賽，選手也會刻意製造衝突，引發高張力情緒，就是為了讓對方因此感到壓力輸掉比賽。或是職業撲克牌選手，也會運用很多方法擊潰對方心防。

Zen在節目中解讀，大部分人賭博時無法克服這些壓力，因為通常賭注相當大，因此賭博依舊容易「十賭九輸」，他卻可以是連勝36年的賭徒。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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