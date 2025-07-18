年銷3億片麥克雞塊 4種形狀竟是「這些」英文字母...麥當勞食品城大解密

【文．彭蕙珍】

在全球，麥當勞為何都是一樣的味道？麥當勞品保部資深經理黃蘊璞透露，這是因為麥當勞每一項產品背後都有嚴格的製作流程控管，同時特色鮮明，吃得出來「品牌味」。 麥當勞產品的生產過程又非常簡單，以牛肉餅來說，原塊牛肉攪拌、成型到急速冷凍，不加任何調味或添加物，約20分鐘就能做成。煎製時只需要用鹽巴和胡椒調味，就能帶出100%純牛肉的鮮美。 大人小孩都喜歡的明星商品麥克雞塊，每年在全台銷售超過3億片，疊起來超過6000棟台北101。 台灣麥當勞還有一項推出約30年、全球獨一無二的商品—麥脆鷄，更是全球麥當勞派員來台參觀的重點，堪稱是「台灣之光」。

麥當勞食品城 強大後援

麥當勞公開位於彰化大城鄉的「麥當勞食品城」，設立於1999年的「麥當勞食品城」，是亞洲第一座、世界第2座「麥當勞食品城」。

麥當勞食品城內有3家廠商，包括：負責麥當勞所有肉品—牛肉、豬肉、雞肉、魚肉加工的「碁富食品」、生產漢堡麵包的「艾瑞始達」，以及將物料配送至各餐廳的「三井物流」。

黃蘊璞表示，麥當勞總公司為了保證全球每一間店吃起來的口感一模一樣，運用很多科學化的工具、導入各國，因此就有「麥當勞食品城」的誕生。

漢堡麵包全年無休 一小時生產24000顆

全台所有麥當勞的漢堡麵包，都由瑞士商艾瑞始達（Aryzta）生產。艾瑞始達品保部經理莊春貴表示，該公司於1962年已是麥當勞供應商，2011年併購現在的工廠後，負責製作漢堡麵包。

由於供應量很大，他說明，漢堡生產線每小時2000打（約24000顆漢堡），因為供應現貨麵包，所以全年無休。

「如何確保每一顆麵包做出來大小一致？現場人員每15分鐘會量麵糰的重量，提供麵包尺可協助判斷大小，還要確認烘烤出來的麵包顏色是否正確。」

黃蘊璞說明，麥當勞的產品有一項特色：匠心獨具，「用工匠的精神，做出有職人精神的食物，所有產品都是被一板一眼的要求做出來的，再搭配特殊工具，這是在產品設計之初就要做出來。」

麥克雞塊可拚成LOVE 牛肉有黃金比例

麥當勞的肉品，交由碁富食品負責。碁富食品成立於1987年創立，是台美合資，有38年加工生產經驗。

碁富食品食安品保部協理陳怡表示，麥克雞塊的雞肉有台灣也有國外進口。

對於外界認為小孩是吃速食發育快，她強調：「雞隻在生長時不會打生長激素；現在養雞廠非常厲害，會根據雞在不同時候給不同的飼料，我們用的是32~35天的青少年雞，因為棒棒腿剛剛好是我們需要的大小。」

麥克鷄塊有4種形狀，分別是球形（Ball）、靴型（Boot）、骨頭型（Bone）與鈴鐺型（Bell），方便消費者拿取，還可以組成LOVE字母、增加品嚐時的樂趣。

麥當勞牛肉餅的牛肉，使用不含瘦肉精的進口牛肉。她表示，牛肉餅的生產過程非常簡單，原塊牛肉攪拌、成型到急速冷凍，過程約20分鐘，全程不加任何調味或添加物。到餐廳煎製時，只需鹽巴和胡椒調味就可。

她透露，大麥克好吃的秘訣就在牛肉的「黃金比例」，透過精密計算，將肥瘦比例不同的原塊牛肉投入、調整脂肪含量。細攪後的牛絞肉會再取樣，放上脂肪分析儀，確認肥瘦比例符合全球麥當勞的金牌標準。

麥脆雞全球獨家 各國麥當勞來朝聖

獨步全球的麥脆鷄，選擇白肉鷄，以機器模擬雙手進行「3道裹粉、5道翻滾」並預炸定型後，透過 162°C高溫的巨型蒸烤爐「蒸煮至全熟」，再急速冷凍配送至全台400多家麥當勞。

到餐廳後，工作人員只需炸製2公鐘，就可以做出鎖住肉汁、外酥內嫩口感的麥脆雞。

黃蘊璞說明，這樣做有2個優點，

一是餐廳操作人員來自四面八方，也有計時人員，只要按照3個步驟：時間、溫度、聽聲音就可以炸好；二是全熟品出廠，沒有食安顧慮，工廠已鎖住雞肉的鮮嫩多汁。

台灣研發製作的麥脆雞紅到全球麥當勞，甚至有不少國家的麥當勞，專程派員來台取經。

為提供消費者穩定的產品品質，麥當勞食品城中還有一個重要的幕後角色，隨時「校準」餐食品質和風味，每小時都有品嚐產品、為產品打分數的「神味蕾團隊」─品評員。

品評員採用麥當勞全球標準化的官能評估方法，針對「外觀」、「組織口感」和「風味」，為每批半成品打分數，確保品質和風味符合麥當勞黃金標準。

本文授權自今周刊，原文見此。

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