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LINE Pay加入電子支付 要重新綁卡、還能好友轉帳？5大功能一次看

聯合新聞網／ 今周刊
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【文．陳彥澐整理】

電子支付時代來臨，LINE Pay加入戰局了！目前LINE Pay用戶數已超過1310萬戶，但因不具備轉帳、儲值、提領等功能，此前一直屬第三方支付的龍頭。

昨日（7/17）金管會核准許可LINE Pay（連加網路商業股份有限公司）申請設立專營電子支付機構，後續LINE Pay將設立全資子公司「連加電子支付公司」（LINE Pay MONEY）經營相關業務，預計於獲得營業執照後提供包含轉帳、儲值、提領等服務，也代表著LINE Pay將加入電子支付戰局，更有望挑戰龍頭位置。

LINE Pay從第三方支付轉為電子支付

所謂第三方支付是由第三方業者進行購物金的代收、代付交易，而電子支付則是除了第三方支付的功能外，另外設有轉帳、儲值、提領等多元服務，如同簡易版的電子帳戶。

金管會經洽會中央銀行意見後，依相關規定審核通過申請案。截至目前為止，台灣共計有9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政股份有限公司）。

LINE Pay電子支付如何轉移？好友轉帳功能還在嗎？

連加網路商業股份有限公司仍屬第三方支付服務業，原本的LINE Pay用戶權益將不受影響。而過去習慣透過LINE Pay平台來使用支付功能的用戶，則需要新註冊「連加電子支付」會員後才可以無縫使用電子支付的各項功能，包括LINE好友間的轉帳功能、綁定銀行帳戶儲值、各項生活繳費及乘車碼等，同樣支援LINE POINTS點數使用與回饋累積，不用擔心權益受損。

除此之外，為了加速整合及強化用戶體驗，使用者若同意後也可以一鍵移轉現有的LINE Pay信用卡綁定資訊，依情境選擇使用信用卡、帳戶或是LINE POINTS進行消費支付，透過高度的整合來強化LINE Pay生態圈。

連加網路董事長丁雄注表示，在金管會及中央銀行等審查機關的支持與協助下，連加電子支付公司之業務申請順利獲得核准，這不僅是連加網路在台灣支付產業發展歷程中的重要里程碑，也代表本公司及電支子公司在法令遵循與風險控管上的努力獲得主管機關肯定。

本文授權自今周刊，原文見此

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